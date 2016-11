Kjetil Lismoen: Trier fikk prisen for feil film

På tredje forsøket fikk Joachim Trier i går kveld Nordisk råds filmpris. Mange av oss har ment at han kunne ha fått den for Reprise i 2007 og burde ha fått den for Oslo 31. august i 2011.

Denne siste utelatelsen viste en gang for alle hvor dysfunksjonelle slike juryer noen ganger kan bli.

Louder Than Bombs er ikke Triers beste film, men den får duge som prisvinner. Han er hverken den første eller siste som ikke vinner prisen når han mest fortjener den. Årets finaleheat var det sterkeste på lenge.

I mine øyne var svenske Etterskjelv og islandske Småfugler mer helstøpte filmverker, med Louder Than Bombs og danske Under Sanden som en god nummer tre. Til tross for en udiskutabel briljans opplevde jeg summen av Triers originale familieportrett som mindre interessant og virkningsfull enn puslebitene i det.

Provinsiell holdning

Når norsk film endelig skulle vinne prisen føles det likevel på andre måter riktig at Trier får den. Han er utpekt til den nordiske filmens store begavelse, av både dansker, svensker og filmfestivalen i Cannes. Ja, han er blitt så sentral i internasjonal film at danskene jobber iherdig for å gjøre ham til sin (han har dansk pass).

Vi har ikke forstått hvor stor Trier er blitt ute fordi han ikke har reist til Hollywood. Å kalle Louder Than Bombs for en flopp, slik VG gjorde i dag i omtalen av prisen, er sneversynt og provinsielt.

Filmen vil få lang levetid, på festivaler og strømming, ikke minst ettersom Triers status vokser i omfang. Internasjonalt er den vår mest solgte film i år.

Norsk traume

Derfor var det viktigere for norsk film å vinne prisen enn for Trier selv. Siden etableringen av prisen i 2002 var det et lite traume for den norske filmbransjen at vi aldri nådde opp.

Årets pris er på mange måter den endelige bekreftelsen på at vi ikke er svenskene og danskenes lillebror lenger. 2016 skulle bli året da vi ikke bare lagde den beste nordiske spillefilmen, men også den sterkeste tv-serien (Nobel).

Kanskje vil en norsk prisvinner også bidra til at Nordisk råds filmpris blir mer kjent her hjemme. I dagene frem til prisutdelingen var det litteraturprisen de fleste medier var opptatt av. NRK hadde sogar sendt sin litteraturanmelder til København for å bygge opp spenningen, bare for å oppdage at Dagsavisen gikk ut med vinneren lenge før sperrefristen (også det et tegn på at prisen har prestisje).

Prisinflasjon

Nordisk råds filmpris har problemer med å posisjonere seg i et landskap der det hagler med priser. Per i dag finnes det bortimot 6000 filmfestivaler i verden som deler ut rikelig med priser. Om lag 30–40 av disse er profilerte nok til å kunne kalles ”prestisjefylte”. De beste filmene får premiere på slike festivaler, og prisene brukes aktivt til å selge dem når de har kinopremière.

Den nordiske prisen deles som regel ut lenge etter at filmene har gått på kino, og burde kunne fungere som en litt tyngre, ettertenksom pris. Men for publikum har det da gått inflasjon i priser for mange av disse filmene, og det inntreffer en viss tretthet med hele prisfesten.