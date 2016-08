OLs store hype var de amerikanske utøvernes blåflekker. De var ikke skadet, de red bare kjendisbølgen «kopping». Mediene – mange, både nasjonale og internasjonale, sportssider som kjendissider – hev seg på. Nå sist God Morgen Norge på TV 2.

Det ti minutter lange, fullstendig ukritiske, innslaget åpner med en programleder med skuldrene fulle av plastkopper, gjennomsiktige så vi kan se den bulende, blå huden som suges opp i koppen.

Hun forteller at målet med å prøve koppingen var «å få disse barske merkene,» og inviterer behandleren til å fortelle om sine mål for den vanlige personen i gata:

– Kopping blir det kalt, og så i grunnen ganske tøft ut. Derfor har vi tilkalt deg, Andy Fritsch. Du er spesialist i klassisk, kinesisk medisin, og driver med mye spennende, blant annet dette.

Hva denne spesialiten består i, og at det ikke er noen beskyttet tittel, blir ikke nevnt.

– Kopping er en ganske gammel kinesisk metode som brukes til å behandle muskelspenninger og skjelettplager, stress og hodepine.

Her kunne programleder spurt om behandlingen faktisk virker, eller om den bare brukes.

Utbredelse og effekt er ikke det samme. Og hvorfor er «gammel» relevant?

En annen gammel, eller utdatert, som en også kan kalle det, metode er årelating. Hvor gammel må en behandling være for å være moderne?

– Det fungerer slik at jeg tar sugepumpen på koppen, setter den på huden, og trekker ut luften. Det skaper da trykk under koppen, som suger på musklene og vevet under huden. Da suges blodet som blir lagret i stive muskler ut, forteller Fritsch.

Vent litt. Suges ut? Hvordan kommer stressfylt blod (?) gjennom plastkoppen? Og hvordan klarer koppen å differensiere mellom blodet som skal ut av musklene og det som skal gå gjennom kroppen? Det er mange spørsmål. Programleder stiller dette:

– Så de blåmerkene som blir laget er rett og slett gammelt blod? Dårlig blod?

Kroppen ordner stort sett opp i «gammelt og dårlig» blod selv. Hvis ikke, trenger man heller dialyse.

Argumentene som høres bra ut - helt til du hører etter

Fritsch får, uten motstand, men med god drahjelp, sitte med påstander om at kopping hjelper kroppen med alt fra nevnte muskel- og skjelettplager, til restituering og mot skader.

I stedet for å be om dokumentasjon for at det faktisk virker, støtter TV 2 mannen som er i studio for å snakke om egen forretningsvirksomhet ved å presisere at kopping er gammelt, men ikke kontroversielt - «det er ikke doping eller noe». Behandleren bekrefter og sier det er en 100 prosent naturlig metode, uten en eneste bivirkning.

Vel, ting som ikke har virkning, har heller ikke bivirkninger. Men det betyr ikke at det er uten risiko.

Ikke alle bruker vakuumpumpe. Noen koppeterapeuter bruker varme for å skape vakumet, og noen ganger går det galt. Det finnes eksempler på pasienter med alvorlige brannskader.

At det er naturlig, er heller ikke et argument for sunt eller helsebringende. Revebjelle er også helt naturlig, enda mer enn plastkopper med vakuumpumpe, men er ikke akkurat å anbefale.

Om kopping er kontroversielt eller ikke, avhenger av hvem du spør.

Blåfarge, et beleilig «bevis»

Det har gått 20 minutter, og er tid for å ta koppene av programlederen. Hun kan se at det har hatt effekt – det er jo blått.

WOW! Utbryter programleder når hun får se sin bulkete hud. Her har vi fått skikkelig blåfarge, det er et veldig godt tegn, sier Fritsch og peker på noen buler på fremre skulder.

– Kroppen har reagert på en fin måte. Men det betyr at du har mer stagnasjon, mer blod lagret i musklene her foran enn der bak. Jeg ville derfor fokusert på de stedene i videre behandling.

Med andre ord: En koppebehandler kan knapt tape. Får man lite merker, er det viktig med forebyggende behandling. Får man mye merker, er det viktig med mer behandling.

Blant de norske OL-utøverne var det ingen som fikk slik behandling. Når kommer første koppebehandler som ymter om at det var derfor det var verste OL for Norge på 52 år?

Nå vil «alle» prøve kopping

Det er blitt en greie blant kjendiser, og programleder nevner Justin Bieber, Jennifer Aniston og Victoria Beckham.

Hun sier det nesten er blitt statussymbol. Fritsch er ikke uenig i det. Han synes det er veldig stas at kjendiser gir behandlingen oppmerksomhet – det er på tide, sier han. Og det har vært good for business: Etter OL vil «alle» prøve kopping.

– Den vanlige pasienten din, Andy, det er ikke idrettsfolk?

– Nei, det er vanlige folk som går rundt med hverdagsstress. De trenger også behandling.

Her må det vel komme noe kritisk? Mannen sitter i et TV-studio og forteller hvordan gratisreklamen idretts- og TV-kjendiser, og nå også mediene, har gitt ham og kollegene hans en boost i inntekter. Det er ikke et idealistisk veldedighetsprosjekt.

Det var for mye å håpe på. Samtalen går over i Fritsch’ gode språkkunnskaper, og at han har falt pladask for Norge. Tusen takk for at du kom!

En samlet alternativbransje takker sikkert også.

Redaksjonelle reklameplakater

Dette gjelder ikke bare kopping, og det gjelder absolutt ikke bare TV 2. Hadde det enda vært så vel hadde det ikke vært en sak, det hadde bare vært pinlig.

Muskel- og skjelettlidelser er i følge Folkehelseinstituttet den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge. Etableres en sannhet om at kopping hjelper på disse tilstandene, etableres samtidig et press på en av de økonomisk mest vanskeligstilte gruppene i landet om å legge pengene sine i lommene på kjendishypede motebehandlere.

Alternative behandlere trenger ikke redaksjonelle reklameplakater. De har nok med de flaue flekkene til Phelbs og Bieber.

