Kristin-drapet: Aktoratet får solid støtte fra ekspert

DNA fra den 39 år gamle tiltalte er påtalemyndighetens mest sentrale bevis i saken mot ham. DNA-et er utledet fra biologisk funn fra neglene til avdøde Kristin Juel Johannessen.

Anette Karlsen

Det er uomtvistet at det er tiltaltes DNA. Fagdirektør Bente Mevåg ved Folkehelseinstituttet (FHI) er landets fremste ekspert på DNA-teknologien. Hun var inne i saken allerede i august 1999 etter at Kristin ble funnet drept. Som sakkyndig er hun aktoratets beste vitne - og det farligste beviset sett gjennom forsvarerens briller.

DNA blir avgjørende. Nok en gang.

Kristins negler

39-åringen på tiltalebenken nekter som kjent straffskyld. Han sier at han aldri har truffet Kristin. Han var heller ikke på åstedet da drapet ble begått. Forsvarer Brynjar Meling har i retten lansert teorien om at tiltaltes DNA må være oversmittet fra annet biologisk materiale til Kristins negler. Tiltalte selv mener at han var på åstedet omkring to måneder før drapet fant sted. Han var på tur med scooteren, stanset på stedet og slo lens, spyttet i bakken. Det er herfra tiltalte mener at Kristin ble påført hans DNA.

- Det er ingen mulighet for en slik overføring etter så lang tid, sier sakkyndig Mevåg.

Ingen ukjent drapsmann

Aktorene Alf Martin Evensen og Per Halsbog hevder at Kristin fikk tiltaltes DNA under neglene under selve drapshandlingen. Spørsmålet er likevel om en annen og ukjent drapsmann kan ha tatt med seg tiltaltes DNA og avsatt den på Kristin. Heller ikke dette anser Bente Mevåg for å være sannsynlig. I så fall burde man ha funnet DNA også fra en tredje person i tillegg til Kristin og tiltalte. Det har man ikke gjort.

Ane Hem

Oversmittet hos politiet?

Den eneste muligheten som da gjenstår, er om DNA kan ha oversmittet mens bevisene var i politiets varetekt i de 17 årene som er gått. Fagdirektør Mevåg avviser blankt at oversmitting kan ha funnet sted på Folkehelseinstituttet. Til det er rutinene for gode.

Tre etterforskere fra politiet i Vestfold og Kripos forklarte seg i retten om hvordan bevisene - Kristins negler - ble behandlet av politiet. Neglene ble oppbevart i plastposer med lynlås. Ingen av vitnene mente at det var muligheter for oversmitte mens neglene var i politiets varetekt - til tross for iherdig utspørring fra forsvarer Melings side. Mevåg fulgte kriminalteknikernes forklaringer.

Mevågs konklusjon:

– Jeg bedømmer det slik at det er helt umulig å overføre smitte fra tiltalte og ned i posene hvor neglene lå slik de var emballert.

Min konklusjon:

- Advokat Meling står overfor en stor utfordring hvis han i sin prosedyre vil forsøke å overbevise juryen om at mulighetene for oversmitting skaper så stor tvil om skyldspørsmålet at tiltalte må frifinnes.