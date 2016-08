Kristin kan ha avslørt sin egen drapsmann

Statsadvokat Lars Martin Evensen er ikke i tvil: Det er bevist at den 40 år gamle mannen på tiltalebenken drepte Kristin Juel Johannessen (12) torsdag 5. august 1999.

Forsvarer Brynjar Meling mener at verden ikke er så enkel som påtalemyndigheten gir uttrykk for: Her er det så mye tvil at juryen må svare nei på skyldspørsmålet.

Etter at prosedyrene om skyldspørsmålet nå er ferdig, er alt opp til juryen: Tiltaltes skjebne ligger i hendene til de ti lagrettemedlemmene.

Ingen overraskelser

Prosedyrene til aktor og forsvarer bød ikke på overraskelser.

Hovedlinjene i synspunktene til de to motpartene har vært klare siden rettssaken første dag her i Borgarting lagmannsrett.

Sett gjennom påtalemyndighetens briller er det ingen tvil om at DNA-beviset som ble funnet på Kristins negler i 2015, er sakens viktigste bevis – selv om statsadvokat Evensen mener at også andre bevis og vitneforklaringer støtter opp om at riktig mann sitter på tiltalebenken. Men uten dette DNA-funnet ville saken neppe ha blitt gjenåpnet.

Hudceller under neglene

Med unntak av drapsmannen er det ingen som vet hva som skjedde da 12 år gamle Kristin ble kvalt denne ulykksalige augustkvelden for 17 år siden. I prosedyren lanserte aktor følgende scenario:

Tiltalte overfaller den unge jenta, hun gjør motstand, han tar kvelertak på henne til hun mister bevisstheten – og holder kvelertaket til hun dør. Mens hun kjempet mot drapsmannen, fikk hun hans hudceller under neglene.

I 2015 innhenter den teknologiske utviklingen drapsmannen, stadig ifølge aktoratet. Nye metoder for å analysere DNA avslører at hudcellene stammer fra tiltalte.

Kristin identifiserte sin egen drapsmann.

Med dette som bakteppe mener statsadvokaten at juryen ikke kan tolke bevisene annerledes enn at tiltalte må dømmes for drapet.

Ikke så skråsikker

Forsvarer Meling er altså ikke så skråsikker – og det er alltid en forsvarers oppgave å så tvil om de bevis påtalemyndigheten fremlegger i retten. Aller helst en rimelig, forstandig og fornuftig tvil som kan føre til frifinnelse.

Advokat Meling fremhever at tiltalte selv har sagt at han var nedfor og deprimert sommeren 1999 etter et samlivsbrudd. I tillegg mistet han jobben. Men det er å trekke det alt for langt å hevde at han av den grunn skulle være drapsmann.

Tiltalte har ikke alibi – det betyr likevel ikke at han drepte Kristin.

Oversmitte?

Heller ikke DNA-beviset kan felle tiltalte, ifølge forsvareren – for vi kan ikke utelukke at det er avsatt på grunnlag av oversmitting i løpet av de 17 årene Kristins negler har vært i politiets varetekt.

Tiltalte har hele tiden hevdet at han aldri var i nærheten av Kristin og heller ikke var på åstedet da drapet fant sted.

Hvorfor kan ikke hans forklaring være riktig? spør forsvareren. I alle fall er det så mye tvil om bevisene at tiltalte etter hans oppfatning ikke kan dømmes.

Svaret får vi av juryen torsdag.