Kulturjournalistikken må fornye seg for å overleve. Det skal vi klare, takket være leserne våre.

Akersgata, en morgen denne uken:

Reporter: Skal vi virkelig ikke sende noen til litteraturfestivalen på Lillehammer i år? Det er i såfall første gang.

Nyhetsleder: Hva syns du om programmet?

Reporter: For å være ærlig er det et litt kjedelig i år. Men det en viktig festival uansett, jeg synes vi bør dekke den.

Nyhetsleder: Enig. Vi har ingen ledige reportere, men vi kan sende en frilanser. Men da må vi jobbe frem en god reportasjeide før han drar.

Anmelder: Roger Waters slipper ny plate, skal vi gjøre noe på det? Jeg kan skrive en anmeldelse i løpet av formiddagen?

Reporter: Jeg har snakket med kunstneren som sitter på journalene til Hamsun. Han kommer til å publisere hele greia i morgen, vi kan få det ut i dag. Men da rekker jeg ikke å lage saken om Agenda.

Nyhetsleder: Vi trenger begge sakene. Men skal se om jeg kan finne en reporter til som kan hjelpe deg med å lande Agenda-saken. Hva med Mediebarometeret som kommer i dag, får vi til å dekke det?

(stillhet...)

Nyhetsleder: Ok, den dropper vi.

Kulturjournalistikk i trøbbel?

Omtrent sånn foregikk et av ukens morgenmøter på kulturavdelingen i Aftenposten. Resultatet har du som leser fått i løpet av uka som har gått, for eksempel her og her.

Men det du ikke vet noe om er hvilke saker vi ikke lager. Og hvorfor vi ikke gjør det. Det siste har vært opphav til en lengre artikkelserie i Klassekampen nylig. Under vignetten «kulturjournalistik i klikk-knipe» har avisen belyst hvilke konsekvenser digitaliseringen og det at vi nå kan måle hvilke saker folk leser og betaler for, får for denne typen journalistikk.

Utgangspunktet er en leserundersøkelse fra mediekonsernet Amedia, som viser at kulturjournalistikken er et av de områdene som leses minst.

Dette er en type tall som de aller fleste redaksjoner i Norge nå forholder seg til daglig, også vi i Aftenposten. Vi vet nøyaktig hvor mange som leser alt vi publiserer, og hvilke saker som utløser kjøp av et abonnement.

Fra magefølelse til data

Dette har radikalt endret både journalist- og redaktørjobben. Der vi før kunne ta avgjørelser basert på magefølelse, erfaring og redaksjonelle prinsipper, sitter vi nå med en form for fasit i hånden. Vi vet hva leserne våre vil ha.

Men legge merke til at jeg skriver «en form for» fasit. Disse brukerdataene kan hjelpe oss til å lage journalistikk som er bedre tilpasset lesernes behov. Men de kan ikke gi oss det fulle svaret på hva journalistikken i Aftenposten skal være. Den jobben er det fortsatt journalister og redaktører som gjør, og vårt ansvar er å bruke denne kunnskapen på riktig måte.

Klikkjagets tid er forbi

Det er lenge siden den berømte jakten på klikk var det viktigste i norske avisredaksjoner. Nå snakker mange av oss i steden om «konvertering», altså i hvor stor grad sakene våre utløser et kjøp av et abonnement.

Det fører til ganske andre prioriteringer. Det viser seg nemlig at Aftenpostens abonnenter slett ikke vil betale for de klassiske klikk-sakene. De vil ha mye grundigere journalistikk.

Derfor er det rett og slett feil at kulturredaksjonene «har kapitulert for klikkøkonomien», som forlagsredaktør Trygve Riiser Gundersen uttrykkker det i Klassekampen. Tvert imot er overgangen til en brukerfinansiert modell godt nytt for kulturjournalistikken.

Noe av den tradisjonelle kulturjournalistikken vil bli borte

Men det betyr ikke at dette feltet ikke står foran noen kraftige utfordringer. Det er fortsatt vanskelig å få gjennomslag for kulturstoffet i en digital medievirkelighet, særlig innenfor anmelderiet.

Skal vi lykkes med å gjøre denne typen journalistikk relevant må vi utvikle den slik at den finner sin plass i den store digitale samtalen.

En del tradisjonelle kultursaker kommer også til å bli borte, mange har allerede blitt det. For eksempel leser du stadig færre lanseringssaker i denne avisen, og vi skriver sjeldnere om enkeltstående kulturbegivenheter. I steden ønsker vi å prioritere nyhetsjournalistikken og saker som setter ting i sammenheng, som gir leserne våre verktøy for å forstå vår tid, og som går inn i samfunnsdebatten.

Digitaliseringen har satt mediebransjen på prøve. Men den har også gitt oss et nytt og fantastisk verktøy: Vi har blitt bedre kjent med leserne våre. Så blir det vårt jobb å bruke denne kunnskapen riktig.