Det er med amerikanere som med folk flest: De kan ha tanker som viser hvor overfladisk den menneskelige sivilisasjonen egentlig er og kanskje skrive dem på en dovegg. Med alkohol i blodet, kan de si en del i såkalt festlig lag også.

Men om noe skulle havne på et bånd som så ble spilt av for et større publikum? O redsel.

Særlig for amerikanere, de er tradisjonelt mer forsiktige i ordbruken enn andre. Noe av attraksjonen ved Donald Trump er nettopp at han så eklatant bryter med dyden, eller den politiske korrektheten. Han har gjort det mulig for amerikanere å snakke mer åpent, for eksempel om innvandring.

Rystet foran ny tv-duell

Spørsmålet er likevel om Trump-supporterne har en grense for hva de kan tåle fra en mann som vil til Det hvite hus. Dette har vært spørsmålet helt siden forretningsmannen dukket opp i presidentracet i fjor en gang.

Vi behøver ikke å lure på om opptaket med Trump fra 2005, der han sier ting om kvinner som er ille selv etter hans standard, er alvorlig. Beklagelsen han raskt sendte ut, viser at republikanernes kandidat er rystet foran den neste tv-duellen mot Hillary Clinton natt til mandag.

Trumps beklagelse er ikke dårlig, men er den effektiv? I det ene øyeblikket beklager han seg over at opptaket som nå dukket opp, selvsagt ikke tilfeldig, er mer enn ti år gammelt. I det neste gjentar han sine angrep på Bill Clintons kvinnehistorier, som ligger lenger tilbake i tid.

Se det 11 år gamle opptaket som setter presidentkandidaten i et svært dårlig lys.

To opprørsbevegelser

Oppslutningen om Donald Trump tilskrives ofte en påstand om at amerikanerne er i opprør. Det er en sannhet med modifikasjoner. Amerikanere flest er moderate og relativt tilfredse. Men deler av velgermassen er i opprør, og det handler om flere ulike bevegelser.

På konservativ side har det vært en moralsk opprørsbevegelse drevet av frykten for at det hvite, hardtarbeidende, gudfryktige og protestantiske USA er på retur og trues av blant annet homofile, feminister, folk som gjør seg til klienter av offentlige støtteordninger samt innvandrere.

Tea Party-bevegelsen favnet mye av dette. Senator Ted Cruz, Trumps argeste rival om nominasjonen, er en fanebærer.

Slik beklager Donald Trump uttalelsene fra 2005:

Moral viktig for mange

En annen opprørsbevegelse har de sosioøkonomisk marginaliserte stått for. Den har vendt seg mot utflytting av arbeidsplasser, lavere reallønner for vanlige folk og økende forskjeller, men ikke vært så opptatt av personlig moral.

De to bevegelsene overlapper på viktige punkter: For begge er den hvite gjennomsnittsamerikaneren offeret og innvandreren en trussel. Begge vender seg mot den politiske og økonomiske eliten i Washington DC, den Hillary Clinton er et så utpreget eksempel på.

Men en stor del av den konservative velgermassen Donald Trump trenger støtte fra for å vinne valget, er altså kristen og moralsk.

Gruppen har vist seg å ha mage til å tåle mye fra kandidatens munn om eliter og minoriteter.

Respekt for embetet

Men hva med kvinnesynet? Kvinner er ingen minoritet. De som ikke er kvinner, har gjerne en kone, en datter og en mor.

Selv en reaksjonær mann vil mislike tanken på at kvinner som står ham nær, omtales slik. Han vil også mislike tanken på en presidentkandidat som mener han kan forsyne seg med gifte kvinner.

Man kan nok si at Donald Trumps kvinnesyn og moral for øvrig var kjent fra før, og at lydklippet fra 2005 strengt tatt ikke gir ny informasjon. Men det ville være veldig strengt tatt, for dette rølpet fra kandidaten vil følge mange velgere inn i avlukket 8. november.

Skulle de trenge hjelp til å huske, vil Clinton-kampanjen tre støttende til.

Velgere kan like eller mislike personer, men selv amerikanere i opprør har respekt for presidentembetet.