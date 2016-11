Leseliste etter valget | Frank Rossavik

1. Liberalere i alle land, foren dere!

En mulig positiv konsekvens av Donald Trumps seier i USA er at alle vi som tross alt tror på verdensordenen han truer, forstår at vi må kjempe for den. Den britiske økonomen og debattanten Philippe Legrain blåser i trompeten hos Project Syndicate.

For balansens skyld: En annen brite, Brendan O’Neill i konservative The Spectator, skriver at de fnysende reaksjonene fra liberale eliter på Trumps seier viser hvorfor han vant.

2. Trump forsto by-land-dimensjonen

Andrew McCarthy i konservative, men Trump-kritiske, National Review, mener valget gikk som det gikk fordi vinneren forsto at valget ikke handlet noe særlig om høyre mot venstre, eller om republikanere mot demokrater, men om Washington D.C. mot resten av landet.

Dette er med andre ord litt kjent stoff for oss nordmenn litt oppi årene, vi som husker EU-kampen i 1994.

3. Apokalypsen truer

Liberale Huffington Post frykter det verste nå som president Donald Trump vil kunne jobbe på lag med et republikansk flertall i begge Kongressens kamre. Avskaffelse av Obamacare, deportasjon av illegale immigranter og revers av fremskrittene i klimapolitikken er tre av mange tilbakeslag redaksjonen frykter de neste årene.

Tittelen «Apokalypsen truer» er ikke et forsøk på ironi. For mange amerikanere føles det nå som om landet står på avgrunnens rand.

En dose motgift: Trump-rådgiver Andy Puzder argumenterer for at Donald Trump vil bli en god president.

4. Obamas skyld?

Barack Obama lovet å bygge broer. I stedet er USA blitt mer polarisert, og valget i 2016 ble nærmest en borgerkrig. Dette er fremfor alt republikanernes skyld, vil jeg og mange andre si, men det går fint an å argumentere for det motsatte også.

Josh Kraushaar i National Journal skriver at Obama la grunnlaget for Donald Trump blant annet ved ikke å trekke mot sentrum etter nederlagene i kongressvalgene i 2010 og 2014. I stedet valgte presidenten å bli en fløyspiller.

Mer i samme gate: Timothy Carney i Washington Examiner hevder at ikke bare Hillary Clinton, men også Obama må avskrives som en fiasko.

5. En katastrofe for klimapolitikken

En av de mest konkrete farene ved Donald Trump som president, er at han kan komme til å reversere fremskrittene i klimapolitikken. The Atlantic fremhever at Trump blir den eneste statslederen i verden som ikke aksepterer den vitenskapelige konsensusen om at klimaendringene er menneskeskapte.