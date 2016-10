Leseliste for helgen | Frank Rossavik

1. De harde fakta

Mens hun var utenriksminister fra 2009 til 2013, sendte, mottok og slettet Hillary Clinton altså titusenvis av jobbrelaterte eposter via en privat epostserver, i strid med departementets regelverk. Hun har fått skarp kritikk i en intern rapport fra Utenriksdepartementet og fra det føderale politiet (FBI). I går sa FBI at det ville se på flere eposter. New York Times har en nyttig oversikt over hva saken handler om.

2. Hvor alvorlig er den siste utviklingen?

Advokat og debattant David French mener de nye epostene må være alvorlige, ellers ville FBI-sjefen aldri ha kommet med dette utspillet like før valget. French skriver for konservative, men Trump-kritiske, National Review.

FBI-sjef James Comey er utnevnt av Barack Obama og har nytt bred tillit, men nå raser amerikansk venstreside: Har Comey latt seg presse av Donald Trumps hamring på e-postsaken? Ønsker han å påvirke utfallet av valget? Den nobelprisvinnende økonomen Paul Krugman er blant dem som spør.

Comeys brev til FBI-ansatte i går gir ingen gode svar, men det er påfallende når han skriver at «vi vet ikke hvor signifikante den nye samlingen av eposter er».

3. Hva ligger bak Trump-opprøret?

Selv om personen Donald Trump kaller «skurkete Hillary» er mest i fokus akkurat nå, må vi ikke glemme valgkampens store spørsmål: Hvordan har fugleskremselet Trump klart å komme så nær Det hvite hus? Her er en leseverdig sosialistisk analyse fra Jacobin.

4. Navajoene mot Trump i Arizona

Donald Trump har angrepet muslimer og mexicanere i hele valgkampen, men ikke snakket mye om «indianerne», Amerikas urbefolkning. Men han har kommet med utfall mot dem for mange år siden, og navajoene i Arizona husker godt. Her er en historie om hvorfor de nå kan sørge for at denne staten som republikanerne har kontrollert lenge, vinnes av Hillary Clinton.

TT / NTB Scanpix

Dette gir meg et påskudd til å nevne at min favorittrepublikaner, arizoneren Barry Goldwater, mannen som tapte presidentvalget i 1964, hadde et nært forhold til urfolket. Heard Museum i Phoenix, Arizona, fikk donert Goldwaters samling av Katsina-dukker og hans egne amatørfotografier. Jeg har selv sett den svære dukkesamlingen utstilt.

5. Amerikanere driver moonlighting

Dette har ikke noe direkte med valget å gjøre, men i USA er det vanskelig å unngå å legge merke til alle «ledig jobb»-skiltene i butikkvinduer og andre steder. Storavisen USA Today melder at stadig flere amerikanere driver «moonlighting», det vil si har mer enn én jobb.

Arbeidsgivere tvinges til å splitte opp hele stillinger i flere deltidsstillinger for å tiltrekke seg arbeidskraften de trenger. Lønnsnivået er også på vei opp i mange bransjer.

Samtidig minner avisen om at det fortsatt finnes mange som ufrivillig har mer enn én jobb, som altså jobber med enn 100 prosent for å betale regningene.