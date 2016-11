Leseliste for helgen | Frank Rossavik

1. Unge kan sikre Clinton-seier

Republikanerne gjør det skarpt blant hvit middelklasse – særlig menn – bosatt i småbyer, forsteder og på landet. Demokratene har overtaket i alle andre større grupper. Det enkle regnestykket er at demokratene vinner hvis de klarer å mobilisere bra. Blant ungdom har Donald Trump gjort republikanernes problemer enda større. På den annen side har ungdommen også vært kjølig til Hillary Clinton – mange ville heller ha Bernie Sanders. Klarer Clinton å knekke koden i tide?

2. Hvite rasister for Trump

Opprinnelig var demokratene partiet for sørstatenes slaveeiere og den tapende parten i den amerikanske borgerkrigen. Det endret seg gradvis, særlig fra 1960-tallet og fremover. Republikanerne har forlengst overtatt kontrollen over denne konservative, til dels reaksjonære regionen. Betyr det republikanerne nå er et rasistisk parti? Nei, skriver Noah Rothman i konservative og jødiske Commentary Magazine, men Donald Trumps forhold til åpenlyst rasistiske grupper er et problem partiet må takle.

3. Trump solgte flere masker

Årets amerikanske valgkamp er ikke mye å le av, i hvert fall ikke med latter av den godmodige typen. Men her det noe som kanskje er litt vittig: Alternative prediksjonsmodeller for utfallet av valget. En av dem viser at det ble solgt flere Trump-masker enn Clinton-masker til halloween (allehelgensaften), en maskeradetradisjon amerikanere har et levende forhold til. Historiske data tilsier at Trump derfor vinner valget. Ikke le for hjertelig, det kan være noe i det.

4. Svarte skvises ut

Noe som bestemt ikke er morsomt, er republikanske forsøk på å undertrykke minoritetsgruppers stemmegivning. I noen fylker i Nord-Carolina er det spesielt ille, og her forklares metoden. Nord-Carolina er en av de viktige vippestatene og har mange svarte velgere. Det kommer rapporter som tyder på at færre svarte har forhåndsstemt sammenlignet med 2012, noe som reduserer Hillary Clintons sjanser.

5. Ikke lett å være Pence

Visepresidentkandidat Mike Pence, guvernør i Indiana og en mann som kaller seg «kristen, konservativ og republikaner – i den rekkefølgen», står oppi litt av en valgkamp. Det er ikke enkelt for ham å være makker til Donald Trump, en mann som ikke er hverken kristen, konservativ eller republikaner i ordenes normale betydninger. National Review forteller om det og har blant annet intervjuet Pence selv.