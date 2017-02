Løgn, overdrivelser og mistenkeliggjøring på norsk | Trine Eilertsen

I en Facebook-video forteller Senterpartiet oss at ulveforkjemperne mener det de mener fordi de tror på eventyr. Ulveforkjemperne vet ingenting om hva ulven kan gjøre og fortrenger virkeligheten.

Samme uke kommenterte innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) Brochmann-utvalgets rapport om innvandring og velferdsstaten på Facebook. Hun spør: Er det derfor Arbeiderpartiet vil øke skattene med flerfoldige milliarder for å betale for høy innvandring?

Ingen har unngått å høre Arbeiderpartiet slå fast at kutt i formuesskatten kun gagner de «aller rikeste». Og forrige uke dunket finansminister Siv Jensen til med at Arbeiderpartiets skatteøkninger er en «knyttneve i ansiktet på vanlige arbeidsfolk».

De politiske rådgiverne er sikkert kjempefornøyde. Her får vi frem konflikter i form av onelinere og noen lette overdrivelser som sikkert funker godt der ute. Er vi riktig heldige, får vi omtale av omtalen, med andre ord innertier.

Men hva med velgerne?

Hvis du er i tvil i ulvesaken, og lurer på hva som er riktig, blir du ikke klokere av Senterpartiets video. Du vil tvert i mot ende opp med å føle deg lurt. Hvis du setter deg inn Aps skatteforslag, kan ikke Listhaugs kobling tolkes som annet enn en mistenkeliggjøring av motiver og oppfølging av retorikken om at Ap nærmest er for fri innvandring.

Hvis du spør småbedriftseiere, som strever med å få hjulene til å gå rundt, vil du høre at de ikke kjenner seg igjen i båsplasseringen «de aller rikeste» i formuesskattedebatten. Og finansministerens kommentar til av Aps skatteforslag fremstår som en parodisk overdrivelse for en velger som faktisk setter seg inn i saken.

Men direkte løgn er det jo ikke. Det er politisk retorikk, og det må da være lov å dra på litt i en opphetet debatt? Tja. Jo. Gjerne det. Men da må ikke politikerne undre seg over at tilliten til våre folkevalgte ikke er på topp, at det er blitt greit å si at politikere lyver og at oppslutningen om valg daler.

Løgn, overdrivelser og mistenkeliggjøring av motiver. Det er stikkordene når Donald Trump valgkamp beskrives. Den som bidro til at han nå er president i verdens viktigste land.

Og forklaringen på at ellers redelige norske politikere tøyer retorikkstrikken for langt, er jo nettopp det - de vil vinne stemmer. Som de alltid har gjort, og som Trump gjorde i det ekstreme.

Konsekvensen av at de gjør det, kan bli at de får mer makt - men så taper tillit. Det er jo ikke sant, alt de sier. Og som oss i mediene opplever politikerne at sannhetsgehalten i det de påstår blir ettergått mye mer nøye enn før. Det er påfallende hvor mye energi partikontorene bruker på å arrestere motstandernes faktabruk på blant annet Facebook.

Mediene står midt i en selvransakelse som fører mye godt med seg.

Det er ikke utenkelig at politikerne kunne stått seg på en runde om troverdighet, språkbruk og tillit, de også..

Her er en kommentar som diskuterer mer interessante sider ved Aps skatteopplegg: