Stortingets debatter er for de spesielt interesserte. Alle som har slumpet til å titte innom TV-overførte stortingsbehandlinger, vet at det er langt mellom retoriske krumspring og skarp språkbruk.

På Rådhuset er tonen en ganske annen. Her kan man nærmest skjelle hverandre ut på talerstolen, og referansene til virkelighetsfjern sosialisme eller hensynsløs kapitalisme er aldri langt unna.

Kanskje var det det ordfører Marianne Borgen (SV) tenkte på da hun introduserte det storfine besøket under onsdagens bystyremøte. Hun hadde vært med Lord Mayor of Westminister for å hugge den tradisjonsrike julegrana i Østmarka, som etter hvert skal på plass i London.

Nå skulle han og den britiske ambassadøren overvære bystyremøtet for å få et innblikk i den kommunale politikken på Rådhuset. «So we have to... you know, behave», sa hun, henvendt til bystyremedlemmene.

Parasitter

Deretter gikk hele KrFs bystyregruppe, det vil si Erik Lunde, på talerstolen. Han mente at det var Bjørnar Moxnes som måtte oppføre seg. Rødt-lederens innlegg i Dagbladet hadde hisset opp den sindige kristendemokraten.

Hans spørsmål til byrådslederen var om Raymond Johansen (Ap) ville ta avstand fra Moxnes’ «respektløse retorikk». Johansen virket enig i at å omtale private barnehageeiere som «parasitter» ikke var noe særlig, og syntes i grunn at alle bør behandle hverandre med respekt.

Lunde var ikke fornøyd, og sto for dagens første av mange Trump-referanser. «Vi lever i en tid der mange får oppdrift på en type populistisk retorikk», minnet Lunde om.

Johansen repliserte med at han var bekymret over Trump, han også. Han avsluttet med et dårlig skjult spark til Moxnes om den omstridte barnehageavtalen - «det er viktig at man ikke nå hausser opp noe det ikke er så mye grunn til å hausse opp».

Leksikalsk Moxnes

Moxnes så ingen grunn til å ta selvkritikk på noe som helst. Tvert imot hadde han sjekket Store Norske Leksikon, sa han, og der funnet dekning for at «parasittvirksomhet» var riktig beskrivelse på noen av dem som driver de private barnehagene i Oslo.

Venstres Hallstein Bjercke parerte med å kalle Rødt-lederen for «formann Moxnes».

Besøket fra London så ikke ut til å bli merkbart støtt. Det så snarere ut som om de kjedet seg litt. Tross alt er ikke britene helt ukjent med brutale, verbale basketak i parlamentene sine. Dessuten forstår de jo ikke norsk.

Barnehagepenger til privat profitt

Etter litt helt vanlig kjekling om eiendomsskatt, søppelkaoset og privatisering - gjengangere på hvert eneste bystyremøte - gikk spørretimen mot slutten.

Tommy Skjervold (Frp) fikk æren av å komme inn i diskusjonen. Han kunne avsløre at også kommunale aktører gir sine penger til privat profitt:

«Jeg har barn i kommunal barnehage. De bruker penger på å handle mat i en såkalt butikk, som dermed tjener penger på penger som er bevilget til barnehage. Er byrådslederen bekymret også over dette?»

Nå hadde alle skjønt at dette nok var diskutert lenge nok for denne gang. Raymond Johansen kunne derfor tillate seg en forsøksvis vits:

«Jeg er ikke bare dypt bekymret. Jeg blir livredd når jeg hører om dette overgrepet», svarte Johansen ironisk, og bystyret humret velvillig. Selv Bjørnar Moxnes trakk på smilebåndet.

London-besøket hadde på dette tidspunktet forlatt salen.