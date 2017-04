Når partiene går til valg, har de to jobber. De skal mobilisere velgerne som alltid stemmer på dem og få dem til å innfinne seg i valglokalet på valgdagen. Dernest må de få tak i velgerne som har stemt på partiet, men som er tilbøyelig til å velge andre partier i en gitt situasjon.

Flyter mellom Høyre og Ap

Den andre gruppen kan være vanskeligere å fange enn den første. En del av velgerne Arbeiderpartiet forsøker å overbevise, kalles gjerne de «lilla» velgerne, eller «flytvelgerne». De flyter mellom Ap og Høyre, og i 2013 var det dem Høyre jaktet på.

Den gangen beskrev Ap-strategene velgerne slik: De var ganske fornøyde med tingenes tilstand, men savnet fornyelse etter åtte rødgrønne år. De er felleskapsorienterte, men ikke dogmatiske. De lokkes ikke til Høyre av løfter om skattelettelser. Men de bruker gjerne private helsetjenester hvis det passer seg slik, og synes motstand mot private tilbud bærer preg av ideologisk oppheng. Dessuten er de opptatt av at staten ikke skal sløse. Den må bruke pengene effektivt og fornuftig. I 2013 var de klar for stø kurs, men litt bedre ideer og litt bedre løsninger, skulle det vise seg.

I valgkampen jakter Ap på disse velgerne. Partiet skal blant annet overbevise dem om at partiet kan håndtere eldrebølgen som er på vei.

Greit med private alternativ

De lilla velgerne opplever mange av de private pleie- og omsorgstilbudene som et verdifullt supplement til de offentlige tjenestene. Dessuten opplever de at private tilbyr omsorg for eldre som er vel så bra - eller vel så dårlig - som kommunen gjør. Kanskje opplever de at private kan tilby akkurat deres gamle foreldre noe ekstra, som kommunen ikke kan tilby. Andre opplever det som verdifullt å kunne velge mellom ulike tilbud.

Arbeiderpartiet prøver å signalisere pragmatisme både av praktiske hensyn og for ikke å støte fra seg disse velgerne. Kommunene får løse utfordringene som de vil, også Ap-styrte kommuner. Flere i partiet vet dessuten at eldrebølgen vil kreve et løft som kan få barnehageløftet til å fremstå som en bagatell. Å stenge ute tilbydere er neppe stedet å begynne.

Hentet frem gammel formulering

I det opprinnelige utkastet til partiprogram var ikke skepsisen mot private og kommersielle tilbydere i eldreomsorgen like tydelig som før. En slik formulering ville gjort det litt vanskeligere for Høyre å plage Ap med forholdet til private tilbydere, en sak som treffer de lilla velgerne.

I løpet av helgen fikk privatiseringsskeptikerne inn igjen en formulering som understreker at private løsninger ikke er ønsket. Ap har ikke sklidd inn i velferdsprofitør-land, men lillavelgerne vil bli minnet om hvilken side Ap befinner seg på i dette spørsmålet.

Nå kan lillavelgerne merke seg at Ap har null problemer med private tilbydere av helseteknologi i eldreomsorgen. Men så snart det er mennesker som skal levere tjenesten, våkner privatiseringsskrekken.