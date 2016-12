Mange er redde i 2016. Dessverre er det blitt for lett å profittere på frykten. | Helene Skjeggestad

amygdala, mandelkjernen, ansamling av nervecellelegemer (kjerner) i hjernens tinninglapp. Den spiller en viktig rolle for emosjonelle reaksjoner.

Mitt fryktsenter i hjernen – amygdala – er ofte irrasjonell. Å gå på loftet etter at solen har gått ned, er helt uaktuelt. Bare tanken på det mørke loftet, der jeg er sikker på at et eller annet farlig gjemmer seg, gir meg økt hjerterytme og klamme hender.

Det er en kortvarig frykt som kommer og går. De siste årene har det imidlertid sneket seg inn en mer langvarig uro. Over halve livet har jeg arbeidet for en jobb i pressen. Når jeg endelig nå har fått det til, rakner det for forretningsmodellen for de tradisjonelle mediene. Ingen vet om gårsdagen vil ligne på morgendagen, og jeg er redd for at jeg ikke har jobb om to eller fem år. For ikke å snakke om 10-15 år frem i tid.

Høyaktiverte fryktsentre

Jeg har heller ingen problemer med å forstå at Kim André (28), en oppsagt oljearbeider fra sørvestlandet jeg møtte tidligere i år, var bekymret for om han kom til å få en ny jobb.

Eller at amerikanske Olivia (34), som arbeider som støttekontakt på skole for 11 dollar timen og som måtte avlyse julen i år, har et fryktsenter – en amygdala – som arbeider så hardt at hun får anfall.

Eller at drosjesjåfør Mike (52) som bor i Wales, Vest-Europas fattigste region, frykter at pilene bare skal fortsette å peke nedover for ham.

Det har vært mange høyaktiverte amygdala-er der ute i verden og her hjemme i 2016.

Jakten på alternativer

Min egen frykt stagges ved å fortelle meg selv at jeg har alternativer. En omfattende utdannelse i bunn gjør at jeg trolig vil få meg en ny jobb. I tillegg har jeg allerede kommet meg inn på boligmarkedet og har en partner og en familie jeg kan lene meg på om alt skulle skjære seg.

Ikke alle har tilsvarende alternativer. Det er ikke rart om de i en uoversiktlig situasjon søker politikere som ikke bare tar frykten alvorlig, men som lover dem en enkel vei ut av frykten. Store samfunnsspørsmål blir satt i et motsetningsforhold til den enkeltes hverdag. Det fremkaller spørsmål som:

Vil jeg, med en svært usikker fremtid i vente, kjempe for at det blir brukt penger på klimatiltak som jeg aldri får glede av?

Eller at det blir brukt store pengesummer på å integrere innvandrere fra Øst-Europa istedenfor å sikre min jobbhverdag?

Å spille på frykt

Reaksjon på fare er en av våre sterkeste overlevelsesmekanismer. Frykt opptrer, veldig enkelt sagt, i to former. Det er den umiddelbare reaksjonen, der de dypereliggende sentrene i hjernen sender ut signaler til kroppen uten å ta en forespørsel innom fornuft og logikk. Vi har alle hørt historier om mennesker som i ekstreme situasjoner gjør de utroligste ting, for eksempel en mor som løfter en bil av et spedbarn. Men det finnes også en mer langvarig fryktfølelse som kommer av at forhold er uoversiktlige, av indre uro og ubehag som strekker seg over lengre tid.

Å spille på denne frykten – å snakke til amygdala – er et eldgammelt politisk triks. Tenk bare på religionens lange tradisjon om å true med skjærsild og helvete i bytte mot tro og underkastelse.

Eller for å ta dagens politiske virkelighet.

Sylvi Listhaug (Frp) som drar ut på politijakt etter ulovlige innvandrere som ifølge henne, truer det norske samfunnet.

Eller reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen som mener at Listhaugs uttalelser gir assosiasjoner til jødeutryddelse og annen verdenskrig.

Bevisst eller ikke, dette er handlinger og utspill som snakker til folks amygdala.

Det jeg ønsker meg er politikere og en presse som snakker med amygdala.

Trygghet

For det er en blindvei å tro at den bølgen av frykt som nå skyller over store deler av USA og Europa, kommer til å forsvinne av seg selv. Fryktfølelsen hos mange – enten det er for jobbsikkerhet, for et kaldere samfunn eller en Donald Trump med hånden på atomknappen – er reell.

En psykolog vil aldri skrike til deg eller si at du er dum eller tar feil hvis du har angst og er redd. Første skritt er å roe ned før man kobler inn fornuft, logikk og mer hjelpsomme følelser. Deretter handler det om å forstå hvor problemet egentlig stammer fra og finne en løsning på det. Velgeroppgjøret som er beskrevet både i Europa og USA ,er sammensatt, men frykt er en viktig faktor som ikke må undervurderes.

Og 2016 har virkelig vært et år for aktiverte fryktsentre.

For å roe ned amygdala, er hovedingrediensene trygghet, ryddighet, konkret og forståelig informasjon. Det er mine nyttårsønsker for 2017.

