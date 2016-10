Med geografien som filter | Frank Rossavik

Av og til slår det meg: Jeg har ferieleilighet i Budapest og hadde partner fra Tsjekkia i ti år. Jeg har vært i de fleste land i Øst-Europa og Baltikum opptil mange ganger og har venner og kjente der. Gjennom et styreverv, er jeg litt involvert i arbeid for presse- og ytringsfrihet i Øst-Europa og landene som utgjorde Sovjetunionen.

På den annen side er Nord-Norge nesten fremmed. Jeg bodde en gang et halvt år i Tromsø, uten at det gjorde inntrykk. Ellers kan mine samlede besøk i de tre nordligste fylkene telles på to hender, ingen av dem på ferie. I Finnmark har jeg vært på to korte jobbturer. Jeg har én finnmarking som venn. Hun har bodd i Oslo siden tidlig ungdom.

Normativt syn

Mitt normative syn på dagens Russland er at landet er et farlig, nasjonalistisk autokrati, stadig mer truende militært og med urovekkende forbindelser til europeisk ytre høyre. Vladimir Putin har gjort meg til NATO-tilhenger.

Er noe av årsaken at jeg har østeuropeernes forhold til Russland nærmest under huden, mens finnmarkingenes ikke føles relevant?

Det er ikke avgjørende, men kan nok spille inn.

Ulike erfaringer

Finnmarkingenes historiske erfaring med russere er hovedsakelig positiv. Finnmark ble frigjort av Sovjetunionen etter Annen verdenskrig. Pomorhandelen sørget for nært samkvem mellom russere og nordmenn frem til for hundre år siden. Også senere har det vært mye og stort sett uproblematisk samkvem over den norsk-russiske grensen.

Østeuropeernes erfaringer med russere er av en helt annen karakter.

I den grad mitt syn på Russland dreier seg om solidaritet med land jeg kjenner ganske godt, er det vel ikke noe jeg behøver å beklage. Men spørsmålet kan stilles på en annen måte: Er det et problem at en kommentator som skriver om Russland i Norges største avis i praksis er blind for det nordnorske perspektivet?

Finnmark finnes knapt

Ja, muligens, på samme måte som jeg tror det her er snakk om et allment problem. Det finnes neppe statistikk for hvor ofte søringer er i nord, men jeg er ganske sikker på at de aller fleste har vært oftere utenlands. Finnmark er et sted på værkartet.

Hvilke utslag får skjevheten? Det er for enkelt å si at folk i sør er mer russlandkritiske enn de i nord, selv om det antagelig er slik et stykke på vei. Problemet er snarere at folk i sør ikke snakker så mye om Russland og forholdet til Norge. For det er forholdet til Norge det handler om, ikke bare til Nord-Norge.

Nyheter om økt militær aktivitet, mer overvåkning, konflikter til havs og miljøproblemer på Kola kommer og går. Dette er liksom noe de driver på med der oppe. I Nord-Norge er det hele mye nærmere. Der er det alvor. Russland er jo bare noen mil unna.

Realpolitisk syn

Nylig skrev politisk rådgiver Bård Ludvig Thorheim i Utenriksdepartementet et debattinnlegg i Nordlys. Han ville svare på kritikk fra redaktør Thomas Nilsen i Independent Barents Observer om at Regjeringen ikke tør utfordre Russland om utviklingen i landet. «Etter at regjeringen har blitt beskyldt for å være for kontant i vår reaksjon på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina, spesielt i enkelte miljøer i Nord-Norge, kommer Nilsen nå med den motsatte påstanden. Begge utgangspunkt er feil og forsøker på hver sin måte å tegne et vrengebilde av norsk Russlands-politikk», skrev Thorheim blant annet.

Lengre oppe skrev jeg om mitt «normative» syn på Russland. Det er dette synet som dominerer i det daglige. Men jeg har også en av disse høye og mørke realpolitikerne i mitt indre. Han spretter iblant frem og sier at Norge som et lite naboland er nødt til å ha et best mulig forhold Russland. Ingen vet hvor mye trygghet NATO egentlig gir.

Diskuteres for lite

Realpolitikeren i meg blir bekymret av Andrea Sofie Nilssens masteroppgave (UiO, 2015) om Regjeringens og norske mediers omtale av ukrainakonflikten. Nilssen finner at «den vestlige diskursens hegemoni muliggjør en politisk konfrontasjonslinje overfor Russland, der naboforholdet og samarbeid i nord tones ned.» En undersøkelse fra 2014 viser at ingen er mer kritiske til Putin enn nordmenn.

Mitt normative jeg er glad for at det er slik, mitt realpolitiske jeg er mer betenkt, men begge er enige om at dilemmaet diskuteres for lite i offentligheten, særlig i og nær Oslo.

