Meldingen tikket inn: «De tok henne». Etter det har ingen vært trygge. | Helene Skjeggestad

7. oktober 2006 ble den russiske journalisten Anna Politkovskaja skutt og drept i sin egen oppgang.

Mordet viste en gang for alle at internasjonalt omdømme ikke er noen garanti for sikkerhet i Russland.

Historien om Tsjetsjenia

Politkovskaja begynte i den maktkritiske og opposisjonelle avisen Novaja Gazeta i 1999.

Nyttårsaften samme år kom den da relativt ukjente Vladimir Putin til makten. Han brukte ikke lang tid på å stadfeste hvordan han ville bruke sin makt.

Putin valgte seg Tsjetsjenia. Den uregjerlige republikken som hadde ydmyket Russland i den første Tsjetsjenia-krigen på 90-tallet, skulle nå kues en gang for alle.

Politkovskaja var ingen krigsjournalist. Hun ville skrive om mennesker og samfunn.

Men den første Tsjetsjenia-krigen sendte hundretusener på flukt. Møtet med disse flyktningene gjorde sterkt inntrykk på journalisten. Da Russland igjen gikk inn i Tsjetsjenia, bestemte Politkovskaja seg: Hun reiste i krigen.

Hennes mål var å beskrive hva hun så. Og det gjorde hun. I første omgang gjennom artikler, deretter flere bøker, beskrev hun alt fra møter med ofre til nærmest utslettinger av landsbyer.

Ikke skikket?

Hun var kontroversiell. Hun ble, med rette, kritisert for å krysse grensen over til aktivist. Mer urettferdig var kritikken av bruken av følelser. Mannlige kolleger lurte på om hun som kvinne var skikket til å dekke krigens grusomheter, eller om det ble for mye for hennes «delikate sinn».

Politkovskaja lot seg ikke stoppe av kritikken. Heller ikke av direkte angrep. Hun ble forsøkt forgiftet, ble arrestert av russiske tropper og truet med voldtekt, utsatt for en «liksom»-henrettelse og flyktet landet. Men hver gang kom hun tilbake.

I boken «Putins Russland» fra 2004 gikk hun til angrep på sjefen selv. Hun viste hvordan kretsen rundt ham og nyrike russere beriket seg på bekostning av vanlige russere og hvordan de tok livet av det skjøre russiske demokratiet.

Politkovskaja var langt fra den eneste opposisjonelle i Russland på denne tiden. Men hun var en av dem med internasjonal gjennomslagskraft. Et titalls utmerkelser og priser taler sitt tydelige språk. Hun var en internasjonal storhet.

Ingen trygge

Jeg var ung russlandsstudent med journalistambisjoner på begynnelsen av 2000-tallet. Politkovskaja var mitt naturlige forbilde, og jeg slukte alt hun skrev. Overraskelsen var total da nyheten om mordet i oppgangen ble kjent.

Meldingen: «De tok henne» tikket inn. Selv om jeg visste at hun var truet på livet flere ganger, virket hun som for stor – for kjent – til å bli drept.

Men Russlands best kjente journalist i utlandet, var myrdet. Den største konsekvensen av mordet var vissheten om at når til og med Politkovskaja ble drept, var ingen trygge.

Mektige fiender

Fem tsjetsjenske menn er dømt for mordet. Som med de fleste politiske mord i Russland, er det umulig å vite hvem som visste hva – og hvem som ga ordren.

Det som er sikkert er at Politkovskaja hadde mektige fiender. Drapet skjedde samme år som forgiftningen av den tidligere KGB-agenten Aleksandr Litvinenko.

Sammen viser de to hendelsene at det var mulig å slippe unna med mord på høyprofilerte stemmer i Russland på 2000-tallet. For øvrig en tid da de fleste vestlige ledere trodde at landet var på rett vei.

Gjennomslag

Så er det slik at man gjerne vil skrive at man kan drepe mennesket, men ikke det mennesket representerer. Og heldigvis finnes det fremdeles gode kritiske russiske journalister som arbeider slik Politkovskaja gjorde. De lever et farlig liv, og for dem er hun fremdeles et viktig symbol.

Det triste er at disse journalistene i dag har så fortærende lite gjennomslag i den russiske offentligheten. Når Russland nå er i krig i både Ukraina og Syria, burde Politkovskajas metode være ettertraktet.

Istedenfor ser flesteparten i det russiske samfunnet på de statskontrollerte TV-kanalenes versjon.

Det var ikke bare den regimekritiske journalisten som døde i heisen for ti år siden. Borte synes også det russiske flertallets ønske om å bry seg om urettferdigheten hun skrev om.

