Den tyske forbundskansleren er et ansvarlig og demokratisk menneske. Selvsagt ville hun gi Donald Trump en sjanse. Han er tross alt folkevalgt og kunne tenkes å vokse med oppgavene.

Merkel er også mer enn vanlig forsiktig og tålmodig. Likevel tok det henne ikke mer enn fire måneder å gi opp Trump. Vladimir Putin ga hun først opp i fjor en gang, etter mer enn ti års forsøk på å finne en forståelse.

Etter å ha møtt Trump to ganger i forrige uke, slo Merkel til verbalt. Det skjedde i et øltelt i München, av alle steder. Bildet av en smilende Merkel med en liter øl i hånden vil leve lenge.

Nøkkelpassasjen var denne: «Tiden der vi fullt ut kunne stole på andre, er delvis forbi. Det har jeg opplevd de siste dagene. Derfor kan jeg bare si dette: Vi europeere må virkelig ta skjebnen i egne hender.»

Hun har tilkjennegitt skepsis til Trump før, og hun har snakket om behovet for et sterkere EU mange ganger, men likevel: Til Merkel å være, er dette sterke ord. Trump må ha hatt en elendig opptreden, i hennes øyne, under NATO-møtet i Belgia og G7 i Italia.

I andre deler av talen fastholdt Merkel selvsagt at samarbeidet med USA skal fortsette, men hun visste utmerket godt hva som ville stå igjen fra talen.

«Europe first»

Hun svarte på Trumps «America first» med et slags «Europe first», kanskje også med en tanke om at den amerikanske presidenten dermed ikke så godt kunne reagere negativt.

Og rent bokstavelig talt, gjør Merkel egentlig bare som Trump ber om. Han vil jo at Europa skal ta større ansvar for egen sikkerhet, høyne forsvarsbudsjettene, ikke lene seg så tungt på USA.

Merkel har selvsagt mye mer enn forsvar i tankene. Blant annet er hun frustrert over Trumps likegyldighet til klimaødeleggelsene. Men igjen, sett fra Det hvite hus: Om Tyskland og EU vil drive mer klimapolitikk, så god fornøyelse.

Den nye isfronten, hvis det ordet ikke er for sterkt, frustrerer neppe Trump-administrasjonen så mye, men derimot demokrater og tradisjonelle republikanere som ser USAs lederrolle i verden gli unna.

Merkel tenker valgkamp

En annen side ved saken er at Angela Merkel ikke slo til verbalt bare på grunn av et par feilslåtte dybdeseminarer med Donald Trump.

Hun slo til fordi hennes politiske karrière har fått en ny vår. Det ser i alle fall slik ut. For ikke lenge siden så det ut til at sosialdemokratenes Martin Schulz kunne ta fra henne kanslerkontoret etter valget til Forbundsdagen i september.

Tre delstatsvalg og en serie nye meningsmålinger senere er bildet endret: Schulz virker sjanseløs.

At tysk økonomi går godt og ledigheten er nokså lav, virker selvsagt også oppmuntrende.

I tillegg er Merkel i godt lune fordi høyrepopulismens oppsving i Europa har dempet seg en del i det siste.

Schulz på defensiven

Merkel vet at bildet kan endre seg raskt, med en ny flyktningbølge mot Europa, men tar ikke sorgene på forskudd.

Valget av Emmanuel Macron som ny fransk president passer henne perfekt: De to mener det samme om alt det viktigste. For eksempel kan det tenkes at planene om et sterkere forsvarssamarbeid i EU, som allerede har fått et oppsving det siste året, bringes i mål av Merkel og Macron.

Martin Schulz og SPD prøver å redde valgkampen ved å angripe Merkel nettopp for hennes linje overfor Trump: Hun trodde åpenbart at det gikk an å samarbeide, sier sosialdemokratene sarkastisk, men nå må hun innse at strategien hennes feilet.

Det er vanskelig å tro at tyske velgere straffer Merkel for å ha gitt Trump fire måneders prøvetid, men SPDs utspill viser at den tyske valgkampen kan bli dominert av utenriks- og sikkerhetspolitikk.

SPD satser på avspenning

SPD satser klassisk sosialdemokratisk ved å advare mot opprusting. Mens Merkel vil tilstrebe NATOs mål om å bruke to prosent av BNP til forsvaret, vil SPD heller satse på avspenning i forholdet til Russland.

Partiet har mange russlandvenner, blant dem eks-kansler Gerhard Schröder. Schulz har vært forsiktig om Russland og NATO, men mange tyskere ønsker et bedre forhold til stormakten i øst, og kandidaten har ikke så mange gode kort på hånden. Ingenting tyder på at kjernebudskapet om kamp mot sosiale forskjeller kan vinne et valg for SPD.

Kanskje tenker Martin Schulz nå at han blir pent nødt til å satse på sikkerhetspolitikken for å markere forskjell til Angela Merkel, og kanskje er dette nettopp hva hun vil at han skal.

Les flere kommentarer av Frank Rossavik: