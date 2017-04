Minstenorm for lærertetthet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for likeverdig opplæring | Steffen Handal

Aftenpostens kommentator Helene Skjeggestad mener det ikke er lurt å fastsette en minstenorm for lærertetthet. Hun mener at det er en altfor enkel løsning på et komplisert problem.

Utdanningsforbundet har aldri hevdet at en minstenorm for lærertetthet løser alle utfordringer i skolen. Vi har sagt at den er en nødvendig forutsetning for å gi alle skoler omtrent samme mulighet til å gi likeverdig opplæring.

Koster halvparten

Vårt forslag til minstenorm vil føre til færre elever pr. lærerårsverk i mer enn 60 prosent av alle grunnskoler. Den koster halvparten av det Stortinget over åtte år har bevilget til samme formål. Problemet er at pengene er bevilget på måter som har gjort det mulig å bruke dem til andre formål.

Minstenormen er bare ment å dekke ordinær undervisning. Nok ressurser i den vanlige undervisningen er en forutsetning for å kunne redusere et for høyt omfang av spesialundervisning. En minstenorm vil dessuten gi hver enkelt skole full frihet til å fordele ressursene mellom klasser og grupper etter lokalt faglig skjønn.

Vi vil heve minstenormen

Selvsagt vil dette representere en noe redusert mulighet for kommunene til å nedprioritere skole. Men vi mener at elevenes rett til et godt skoletilbud må balanseres bedre mot kommunal handlingsfrihet enn i dag.

Skjeggestad nevner heller ikke at Stortinget allerede har fastsatt en minstenorm for lærertetthet. Det skjedde da Stortinget opphevet klassedelingsreglene i 2003. Vårt forslag gjelder derfor ikke å innføre en minstenorm, men å heve minstenormen til omtrent det nivået som gjaldt inntil 1985. Det bør Norge ha råd til.

Selvsagt er det mange andre tiltak som må til for å bedre kvaliteten på opplæringen:

Bedre rekruttering gjennom høyere lønn

Bedre lærerutdanning og mer systematisk kompetansepåfyll gjennom yrkeskarrièren

God og systematisk veiledning av alle nyutdannede lærere

Tilrettelegging for mer lærerarbeid i profesjonsfellesskap

Frigjøring av tid for skolelederne til mer pedagogisk ledelse

Redusert rapportering og kontroll

Bedre integrering i skolen av andre tjenester rettet mot barn og unge

Og mye mer …

Der hvor lærertettheten allerede er høy, dvs. oftest ved små skoler i kommuner med lavt folketall, er det selvsagt andre virkemidler enn ytterligere økt lærertetthet som må til.

Læreryrket er relasjonelt

Arbeidet for kvalitet i opplæringen av barn og unge må ta utgangspunkt i at læreryrket er et relasjonelt yrke. Gode relasjoner mellom elever og lærer er den viktigste forutsetningen for en god opplæring. Uten god kjennskap og gode relasjoner til hver enkelt elev er det vanskelig for læreren å tilpasse undervisningen på grunnlag av den enkelte elevs erfaringsbakgrunn og forutsetninger.

Det sier seg selv at dette er vanskelig dersom læreren skal undervise for mange elever samtidig. Dette forstår elever. Dette forstår foreldre. Dette forstår lærere. Og vi mener faktisk politikere da bør lytte.

