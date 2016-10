Motvind for Clinton, men styrken er uviss | Frank Rossavik

Fortsatt er det ikke kommet noen nasjonal måling som i sin helhet er tatt opp etter at FBI-sjefen sjokkerte USA med å offentliggjøre at nye eposter granskes i Clintons mye omtalte epostskandale.

Men det er kommet målinger som delvis er tatt opp etter at dette skjedde. Sett under ett, bekrefter de trenden fra før James Comey gjorde seg til valgkampens midtpunkt: Donald Trump tar litt innpå, men Clinton leder fortsatt. Alt i alt ser det fortsatt bra ut for henne.

Trump kan glede seg over mer markert fremgang i enkelte av vippestatene. I store Florida, der Clinton nylig hadde en knapp ledelse, er det nå kommet to målinger som viser at Trump har en margin på fire prosentpoeng. En av disse er tatt opp etter Comeys utspill.

Debatten raser

De to kampanjene har, forutsigbart nok, høyst ulike måter å forholde seg til den nye utviklingen på. Trump og hans folk roser FBI og raser mot «skurkete Hillary», om mulig enda giftigere enn før. Clinton-kampanjen gjør alt den kan for å få plassert Comey i skammekroken.

Det siste ser ut til å lykkes ganske godt. Debatten raser i amerikanske medier, den handler mest om Comey - og de fleste kommentatorer jeg har sett, uttrykker seg uforstående, kritisk eller begge deler til FBI-sjefens handling. Dette gjelder for eksempel New York Times på lederplass, men enkelte forsvarer ham også.

Aldri før har en FBI-sjef grepet inn i valgkampen på denne måten, men på den annen side har USA i nyere tid heller aldri hatt en presidentkandidat fra et av de store partiene under politietterforskning umiddelbart før valget.

Mer negativt inntrykk

Et par målinger viser at om lag en tredjedel av velgerne har fått et mer negativt inntrykk av Hillary Clinton etter at FBIs nye etterforskningsskritt ble kjent. Det behøver ikke å bety så mye, for de fleste av dem er republikanere og ville ikke ha stemt på henne uansett.

En annen måling gjort av YouGov for Huffington Post, er mer interessant. Den liberale nettavisen fokuserer på at kun fem prosent sier den siste utviklingen forteller dem «noe nytt» om Clinton. Det er jo ikke så rart at få svarer dette, for Clintons skjødesløse omgang med epost i tiden som utenriksminister er godt kjent fra før.

Like dårlig likt

Viktigere er det trolig at 51 prosent nå mener epostsaken er «meget alvorlig», åtte prosentpoeng flere enn da YouGov stilte spørsmålet forrige gang (i mai). Endringen kan skyldes at Trump har lyktes med sine angrep eller at FBI-sjefens utspill har slått inn, men uansett er den ikke bra for Clinton. Når andelen som finner epostsaken «nokså alvorlig» legges til, blir det 65 prosent i alt.

En annen urovekkende måling for Clinton kom i The Washington Post i dag. Den viser at hun nå er like dårlig likt av velgerne som Donald Trump. Her har hun ellers lenge ligget et par hakk bedre an.

De første målingene som kan antyde noe om den fulle effekten av James Comeys «October surprise» for presidentvalget, kommer trolig om et par dager