Myten om Oslos ekstreme vekst må ikke få diktere byutviklingen. Selv om den skulle være sann. | Andreas Slettholm

«Av alle banalitetsgrossister er pedagoger de største», pleide min intellektuelt selvpiskende pedagogikk-foreleser å si.

Han kjenner nok ikke mange arkitekter.

For seminaret på Litteraturhuset i forrige uke, i anledning at Oslo kommune har bestemt seg for å få en egen arkitekturpolitikk, var en oppvisning i floskler og selvfølgelige betraktninger fra arkitekthold.

Diskusjonen foregikk stort sett på metanivå - som hvorvidt arkitekturpolitikken burde innrettes som «overordnede visjoner», «førende prinsipper» eller «konkrete verktøy».

Knapt noen forsøkte seg på å ha en mening om hvilke prinsipper eller visjoner som i så fall skulle gjelde. Ellers var alle enige i slikt som at profitthungrige utbyggere har for mye makt og at det er viktig å se enkeltprosjekter i en større sammenheng.

«Flodbølgen kommer»

Interessant ble det først da Arkitekthøgskolens avgåtte rektor Karl Otto Ellefsen dreide samtalen mot noe så gammeldags som byutviklingspolitikk.

Ellefsen har engasjert seg i byutvikling siden 70-tallet, blant annet for bevaring av gammel trehusbebyggelse på Kampen og Rødeløkka. Den gang kjempet han mot krefter som mente at sanering av slike områder var en nødvendighet av hensyn til rasjonell byplanlegging.

Nå mener han å se en lignende logikk - om den tvingende nødvendighet i byutviklingen – i det han kaller «hypen om Oslos ekstreme vekst».

Nå er det få som tviler på at vi kommer til å bli flere her i byen, ei heller Ellefsen. Urbanisering, høyere levealder og innvandring trekker i den retning. Toppet med en kraftig økning i boligprisene i 2016 er det nærliggende å akseptere fortellingen om at «flodbølgen kommer og Oslo-folk må ofre hus og hjem», som Ellefsen spissformulerte det.

Ellefsen har også nylig advart mot å «bygge indre by i utkanten»: Drabantbyene vokser igjen, men arkitektprofessor advarer

Betimelig advarsel

Men vi vet jo ikke. Veksten i innbyggertallet var i fjor den laveste siden 2005, og i siste kvartal i fjor sto befolkningsutviklingen i Oslo nesten helt stille. Nabokommuner har fått fart på utbyggingsplanene, og norsk økonomi er ikke like glohet som før, hvilket påvirker innvandringstallene. Og rentene vil stige, før eller senere.

Ellefsen mener at kommunen i denne situasjonen gambler ved å sette i gang storstilt transformasjon på altfor mange steder samtidig. Kommer økonomiske nedgangstider eller boligprisfall, risikerer byen å stå igjen med halvutviklede områder uten gode urbane kvaliteter.

Kikker man på gjeldende kommuneplan er det i hvert fall ikke vanskelig å gi ham rett i at utbyggingsplanene i Oslo er store. Det vedtatte potensialet er på nærmere 120.000 boliger frem til 2030.

I seg selv er det en god ting å identifisere nye boområder og muligheter for fortetting. Men dersom den dominerende fortellingen blir at man behovet er umettelig, blir fort svaret nettopp å bygge hva remmer og tøy kan holde.

Advarselen fra Ellefsen er betimelig i et politisk landskap der den største konflikten har dreid seg om hvem som har skylden for at det bygges for lite i Oslo. Faren da er at man glemmer å balansere vekst og fortetting mot andre hensyn.

Reduserer byggekvaliteten

Ett slikt hensyn er byggkvalitet.

Den nye foreslåtte forskriften for nettopp dette, kalt TEK17, åpner for en tydelig senkning av kvalitetskravene. Krav til dagslys og utsyn fra soverom reduseres, og det mer generelle kravet om at byggene må være tilpasset omgivelsene fjernes.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) hevder en 50 kvadratmeters leilighet nå blir 130.000 kroner billigere å bygge – en gevinst som høyst sannsynlig havner hos utbyggerne, heller enn boligkjøperne.

Regjeringen har også gitt Oslo en generell dispensasjon til å bygge langs trafikkerte veier og andre områder som i utgangspunktet er så støybelastede at ingen bør bo der.

Kan være en berikelse

I begge tilfeller spiller myten om Oslos ekstreme, fremtidige vekst inn. Om den så skulle være sann, må ikke planleggere og politikere miste hodet. For styres utviklingen riktig, kan veksten være en berikelse for byen.

Jeg mener fortsatt at det er et fornuftig prinsipp at steder nær kollektivknutepunkter utpekes som egnede for fortetting, også når det er villaer i området.

Mange av det siste årets protester er overreaksjoner, fyret opp av skremselsscenarioer som «blokksjokk» og trussel om ekspropriasjon.

Bevaring av villaområdenes særpreg er likevel et hensyn som kan havne for langt bak i leksa dersom «alle» er enige om at det er helt nødvendig med minst 100.000 boliger de neste 13 årene.

Kanskje trenger ikke Oslo noen nyskapt arkitekturpolitikk. Kanskje holder det lenge å stå fast på prinsipper om god tilpasning til omgivelsene, litt dagslys og utsyn og skjerming fra støy også når fremtidens Oslo-borgere skal gis husly.