Når flagget følger fisken

Aldri tidligere har så mye norsk fintfolk lagt påskefeiringen til Beijing. Det er lett å forstå. Det har meget stor betydning for Norge at vi igjen er på talefot med et land som snart er verdens mektigste. I mellomtiden har vi lært en lekse om den asiatiske gigantmaktens nasjonale psyke, ofte på grunnleggende kollisjonskurs med vår egen.

I seks år er Norge blitt straffet for Nobelkomiteens uavhengige valg av den kinesiske dissidenten Liu Xioabo som fredsprisvinner. Det har det vært verdt å stå opp for. Børge Brendes desemberavtale var likevel en seier for politisk fornuft. Den var et vellykket kapittel i vår utenrikspolitiske forhandlingshistorie. Også fordi avtalen ikke representerer et knefall for uakseptable krav. Det vet vi fordi den i sin helhet var åpen, også det et viktig trekk.

Ikke Norge i høysetet

Det ingen før jul kunne vite var hvordan avtalen ville bli forvaltet. For også på den utenrikspolitiske arena må praksis følge ord. Nå vet vi noe mer om dette.

Nå kunne ingen med rimelighet forlange at Erna Solberg hadde med seg en kravliste til Beijing der frigivelsen av Liu Xiaobo sto øverst. Det ville bare bli oppfattet som en provokasjon. Dessuten har heller ikke Norge vondt av å erfare forskjellen på å lære og belære. Det er ikke når vi er på vårt mest brautende vi tar oss best ut. Vi vet jo også så inderlig vel at det ikke akkurat er Norge som sitter i høysetet når vi deler samtalerom med en gigantmakt.

Denne posisjonen innebærer en hel katalog av dilemmaer. Det gjør også den helt spesielle bakgrunnen for det utenforskap der kineserne de siste seks årene har plassert i Norge.

Fiskeselger eller statsminister?

Uansett forhistorie er det like riktig som naturlig at det blir debatt når Erna Solberg forvalter den ferske avtalen ved aktivt å velge bort menneskerettigheter fra den politiske samtalelisten under Kina-besøket. Hun lener seg til trøst mot at det nå kommer mekanismer på plass som gjør at dette senere kan bli et tema.

Kanskje blir det slik, hvis Norge blir noe mer modige etterhvert. For på den lange skalaen som spenner fra alt eller ingenting, ja, så valgte man denne gang altså ingenting. Det tyder ikke akkurat på avansert diplomatisk kreativitet. Spesielt ikke når menneskerettigheter svært lenge har vært en grunnpillar i den mer idealistiske delen av norsk utenrikspolitikk.

«Er det en fiskeselger eller en statsminister som kommer på besøk?», spurte en av fredsprisvinner Liu Xiaobos nære allierte, Hua Jia, opprørt i et NRK-intervju.

Hua Jia vet hva han snakker om. Han har selv sittet fengslet for sin støtte til oppropet Charter 08. En politisk forbrytelse i Kina fordi kravet var noe så demokratisk selvfølgelig som uavhengige domstoler og flerpartisystem.

«Støre burde skamme seg»

Dissidentens skuffelse gjør kanskje inntrykk nettopp på Erna Solberg og hennes venner i Høyre. Som opposisjonspolitiker var hun jo sterkt opptatt av at også kineserne skulle nyte godt av menneskerettighetene. Og hun var ikke nådig i sin kritikk av Stoltenberg-regjeringens dialogbaserte tone overfor herskerne i Midtens rike.

«Menneskerettighetene har en lei tendens til å tape for næringsinteressene. Det ser vi tydelig både når det gjelder nasjoners og firmaers forhold til menneskerettighetsbruddene i Kina», skrev Erna Solberg i sin definerende bok «Mennesker, ikke milliarder» fra 2011.

Som forslagsstiller på Liu Xiaobo som fredsprisvinner var hennes nærmeste medarbeider, Jan Tore Sanner, den som med stolthet innkasserte sin del av æren.

Det var ikke tilfeldig: Rasende angrep Sanner allerede i 2009 den daværende utenriksminister fordi Kinas henrettelse av en opposisjonell ikke ble fordømt slik Høyre krevet:

«Jonas Gahr Støre burde skamme seg.»

Demokratiets helter

Og høsten 2011 formulerer en stadig like menneskerettsaktiv Høyre-nestleder sitt ståsted i dette vanskelig farvannet:

«Det er viktig at Norge evner å stå opp for menneskerettigheter også når det er krevende. Det er viktig å ha god kontakt med Kina, men det må kombineres med en tydelig linje i spørsmål om menneskerettigheter.» (Jan Tore Sanner til Dagens Næringsliv.)

I dag kolliderer både Solberg og Sanner med seg selv i døren. Vi ser at høylydte prinsipper fra opposisjonstiden ryddes unna når man er kommet til makten. Slikt gjør noe med politikkens omdømme.

For verdikonservative Høyre har dette dessuten en ekstra dimensjon:

I mange tiår har støtten til modige enkeltmenneskers kamp mot udemokratiske samfunnsystemer ligget Høyre-sjelen nær. På sine landsmøter deler partiet til og med en egen pris - Lindebrække-prisen - for å ære slike demokratihelter. Da må det svi noe voldsomt når det er nettopp er fryktløse opposisjonelle som kritiserer en Høyre-statsminister for å logre for det kinesiske kommunistpartiet.

«Flagget følger fisken»

Dette er likevel ingen endimensjonal historie om det gode mot mot det vonde.

«Flagget følger flesket», sier danskene om den type interessedrakamp som Norge nå står midt oppi. «Flagget følger fisken», blir vel den norske utgaven av en tenkning som ingen land helt kan overse.

Det skulle da også til en viss grad bare mangle. Vi står oss selv nærmest og ingen andre kan overta oppgaven det er å legge størst vekt på akkurat Norges interesse. Det er heller ikke noe originalt ved dette. Snarere er dette sørgelig vanlig i internasjonal politikk.

Vaiende norske flagg

I går vaiet norske flagg på den brede Changan-avenyen inn mot Den himmelske freds plass. Det er et stykke norsk diplomatisk historie. Prisen Solberg-regjeringen har vært villig til å betale er tausheten som betyr at prinsipper er satt på vent.

Det er både tvilsom realpolitikk og feig idealpolitikk. Dessuten er det diskutabelt som langsiktig strategi.

For nå har vi vist Kina at iskaldt press er et effektivt virkemiddel når Norge skal tvinges inn i folden. Det kan gjøre det minst like vanskelig å ta opp menneskerettigheter ved neste politiske korsvei. For det er jo så sjelden at det passer med prinsipper. Det er alltid et kjøpmannskap å ivareta.

Oss selv på vårt beste

Det er en avgjørende forskjell å være seg selv og å være seg selv nok. Og nettopp et oppriktig engasjement for menneskeretter er noe av det som tilhører det utenrikspolitiske fellesgodset vi holder oss med. Det er rett og slett en del av oss selv på vårt beste.

Det er noe gjennkjennbart over akkurat dette. Et Norge som ikke overrasker, og som verden utenfor vet hvor man har. Også derfor burde Erna Solberg tatt med denne delen av både seg selv og oss på Kina-reisen. Uansett om reisemålet er aldri så overveldende og møteplassen bærer navnet Folkets store hall.

