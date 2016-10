Når malstrømmen tar et parti | Frank Rossavik

Salisbury, Nord-Carolina, 21. oktober

I fjor høst traff jeg Gabriel Haugland, advokat, Afghanistan-veteran og tidligere republikansk delstatspolitiker, på et møte i regi av Cedar Valley Patriots for Christ i Waterloo, Iowa.

Jeg prøvde hardt å finne en Trump-supporter i den lille midtveststaten som alltid starter showet i primærvalgkampen. Haugland, hvis familie stammer fra Hordaland, kunne ikke hjelpe. Han var dessuten helt sikker på at Trump ikke ville bli nominert.

Der tok han jo feil, og nå er han fortvilt. Nylig sendte han ut denne twittermeldingen: «Når jeg ikke kan la Trump være alene med min datter, hvordan jeg vise ham tillit som president?»

Privat

– Jeg stoler ikke på Trump. Jeg liker ikke måten han behandler kvinner og funksjonshemmede på. Nå er spørsmålet hvilken skade han gjør på demokratiet vårt ved å innbille velgerne sine at han ikke selv er ansvarlig for nederlaget han kommer til å lide, sier Haugland.

Donald Trump kjemper ikke bare mot Hillary Clinton og Det demokratiske partiet. Han må takle et mytteri blant dem som skulle være hans egne, fra lederen i Representantenes hus, Paul Ryan, på toppen, via folkevalgte og andre meningsbærere på de fleste nivåer, til Haugland og hans like på grunnplanet.

Never Trump

«Never Trump» er samlebetegnelsen på kandidatens indre fiender. De mest kjente, som senator Jeff Flake fra Arizona, er alltid klare til å kritisere ham i mediene. Man kan si mye om Trump, men han kommer ikke lett til presidentembetet.

Forretningsmannen fra New York endte opp med å bli nominert ved å mobilisere en stor og tidligere lite del av grunnplanet.

Mange av dem som har vært aktive i partiet de siste tiårene ville slett ikke ha ham. Nå er de i skvis. De må enten bidra til å velge en mann som kommer til å forandre Det republikanske partiet på en måte de ikke liker eller bidra til at Hillary Clinton, som de heller ikke kan fordra, blir valgt.

– Det er absolutt utenkelig at Trump vinner valget. Uansett er det vanskelig å overskue hvilken skade han har gjort på oss i den konservative bevegelsen. Vi får en borgerkrig i partiet, med ukjent utfall, sier Haugland.

Stemmer på Jesus

Skal Haugland stemme på Hillary Clinton?

– Folk forteller meg stadig at Jesus ikke står på stemmeseddelen. Jeg løser det ved å skrive ham inn, for det er bare Jesus som kan redde Amerika nå. Vi råtner fra innsiden, sier Gabriel Haugland.

Trump og partiet hans kræsjer på så mange måter. Republikanerne har vært partiet for frihandel. Trump vil ha proteksjonisme. Partiet har vært for at USA aktivt skal forsvare demokrati og frihet verden over. Trump vil trekke USA mer tilbake. Nesten alle republikanere jeg har møtt er dypt religiøse. Trump hevder han er religiøs, men viser at han i alle fall ikke har noe inderlig forhold til de ti bud. Listen kunne lett forlenges.

Tror på Trump

En av Trumps største fans blant de aktive i partiet heter Ada Fisher og bor i Salisbury, Nord-Carolina. Byen har cirka 35.000 innbyggere og ligger i landlige og republikanskdominerte Rowan fylke.

Frank Rossavik

Hun er lege og medlem av Republican National Committee, landsstyret. Jeg traff henne første gang på et møte i Phoenix, Arizona, i fjor vår.

For Fisher er det et pluss at Trump bryter med utviklingen Det republikanske partiet har vært i. – Han er moderat til liberal, ikke så konservativ som mange av dem som har preget partiet de siste årene er. Det er bare bra. Vi trenger en justering mot sentrum.

– Jeg har likt Donald Trump siden jeg møtte ham første gang for 3–4 år siden. Jeg liker at han er en showmann, det var Ronald Reagan også. Jeg liker at han er en suksessrik forretningsmann, for landet trenger noe annet enn karrièrepolitiker nå. Dessuten er han ekte og oppriktig, en fin fyr, sier Fisher.

Jeg snakker med henne mens hun tar en økt på det lille partikontoret i Rowan fylke. Stadig kommer det folk innom for å hente Trump-plakater og annet valgmateriell og for å få en liten peptalk fra den svarte kvinnen alle i partiet kjenner. Alle besøkende er hvite. En svart ungdom rapper en plakat utenfor og kaster den fra seg, noe som skaper litt oppstyr.

Som kong David

Jeg spør Fisher hva hun mener om at Trump lyver ustanselig og om hans kvinnesyn.

– Jeg er jødisk og pleier å si at kong David ikke var mors beste barn, men han var en stor konge. Jeg liker ikke alt Trump sier og gjør, men jeg tror han vinner og blir en god president, sier Ada Fisher.

Det republikanske partiet ble stiftet i 1854 for å bekjempe raseskillet i USA. I sin tid var partiet et naturlig valg for svarte. Siden er mye endret, og i dag er svarte republikanere heller sjeldne. Om lag 35.000 afroamerikanere er registrerte som republikanske velgere i Nord-Carolina, ikke mange i en stat med seks millioner innbyggere. Fishers far og bror var begge aktive republikanere, moren er hun ikke så sikker på. I presidentvalget nå tror hun Trump får 10–15 prosent av de svarte stemmene, og «det er alt han trenger for å vinne».

Fisher smiler bredt når jeg nevner mytteriet mot Donald Trump. – Ja, det er uro, men det har det vært mange ganger. Forskjellen nå er at alt skjer i åpent lende. Denne valgkampen er en renselsesprosess og jeg er ikke bekymret for Det republikanske partiet. We’ll be just fine!

Frank Rossavik

Vrir seg i stolen

Ordfører Derek Easterling i småbyen Kennesaw, Georgia, litt nord for metropolen og OL-byen Atlanta, befinner seg et sted mellom ytterpunktene Haugland og Fisher. Den tidligere marineoffiseren og visesheriffen ser streng ut, men er en mer enn vanlig vennlig mann. Han er dypt troende, som så mange republikanere, og viser meg en bumerang han har hengende over døren. På den står ordene «words» og «actions» – ord og handling.

– Hvis vi ikke er ærlige og oppriktige, og lar ord følge handling, kommer bumerangen rett tilbake. Det vi sier og gjør får følger, også for oss selv. Det er dette jeg prøver å leve etter, sier Easterling.

Han vrir seg i stolen, helt bokstavelig, når jeg spør ham om Donald Trump. Han er fersk i politikken, har bare vært ordfører i ti måneder. Kanskje er han ikke blitt intervjuet om annet enn lokalpolitikk før. Han sier han vil stemme på Trump, men medgir at det ikke faller ham lett.

– Bra, innerst inne

– Vi har en krise både i landet, for Hillary er ikke noe godt alternativ, og i partiet vårt. Det republikanske partiet har alltid prøvd å samle folk og gjøre det rette, bringe landet fremover. Jeg lurer på når vi kom av dette sporet, sier Easterling.

Jeg nevner at partiet de siste ti årene i økende grad er blitt dominert av kompromissløse folk fra ideologiske eller religiøse ytterfløyer. Slik sett er det kanskje ikke så overraskende at en mann som Trump kunne komme seilende. Ordføreren kommenterer ikke dette direkte.

– Jeg tror Donald Trump innerst inne er en bra mann. Med de rette folkene rundt seg, tror jeg han kan bli en god president. Men det er helt avgjørende at han kan bygge tillit og inspirere folk til å trekke sammen, sier Derek Easterling.

Det ærlige ansiktet røper at han ikke tror helt på det. Han lyser takknemlig opp når jeg legger blokken sammen og drar meg med på en spontan en rask omvisning på en av Kennesaws stoltheter, Southern Museum of Civil War and Locomotive History.