Netanyahu kan glede seg for tidlig | Frank Rossavik

Umiddelbart viser avtroppende utenriksminister Kerrys utspill den økende frustrasjonen over at Israels aggressive bosettingspolitikk i okkuperte områder muligens har gjort en tostatsløsning umulig. Vedtaket i FNs sikkerhetsråd viser at dette nå er en bred, global bekymring.

Kerrys ord speiler dessuten hans og Obama-administrasjonens frustrasjon på egne vegne. I løpet av deres åtte år ved makten har Iran og Russland fått økt makt i Midtøsten, mye på USAs bekostning, mens det ikke har skjedd noe positivt i forholdet mellom Israel og palestinerne.

Obamas to forgjengere kunne i det minste bokføre gode forsøk. Bill Clinton fikk på plass Oslo-avtalen, som en stund virket løfterik. George W. Bush fikk til et «veikart til fred», som riktignok ble et veikart til ingenting.

Trump uklar før

Twitter-kongen som snart skal bli USAs president rykket raskt ut mot Kerry og ba Israel bite tennene sammen, for snart skal jo han sørge for andre boller. Israels statsminister Benjamin Netanyahu svarte – også på Twitter – med å takke for Donald Trumps vennskapserklæring.

Skal Det hvite hus nå styres av en Israel-venn av den hardbalne typen vi kjenner også i Norge? Trumps oppnevning av ny Israel-ambassadør tyder på det.

På den annen side: Tidlig i presidentvalgkampen sa Trump at han ville være nøytral i konflikten mellom Israel og palestinerne. Senere modererte han seg, men ble ikke oppfattet som klart på Israels side.

Den gangen – altså før valget 8. november – ble demokratenes kandidat Hillary Clinton sett på som den mest israelvennlige. Hun fikk også 70 prosent av de amerikanske jødenes stemmer i presidentvalget.

Vil prøve å oppnå fred

Trump har sagt at han ønsker å oppnå fred mellom Israel og palestinerne. Har han en skjult tanke bak utspillene han kommer med nå?

Det er i alle fall mulig at han gir Netanyahu noe nå med tanke på at han skal få noe av ham senere, nærmere bestemt de innrømmelsene som skal til for å få på plass en løsning med palestinerne.

Det finnes mange grunner til at den israelsk-palestinske konflikten ikke har latt seg løse. Tillitskløften i dag er dypere enn på lenge. Palestinerne lider under bosettingene, muren på Vestbredden og restriksjoner på alle kanter. Gaza-krigen er selvsagt ikke glemt. Israelerne lider under stadige terrorangrep av varierende omfang.

Det tradisjonelle diplomatiet har feilet i tiår etter tiår. Alene av den grunn er det fristende å se Trump også som en mulighet. Han vil forhandle frem avtaler på samme måte som han gjorde i forretningslivet, sier han. Kan hans lag av forretningsfolk og pensjonerte generaler finne en annen, mer fruktbar tilnærming i Midtøsten? Alle tviler, ingen vet, noen holder muligheten åpen.

Båndene løsner

Kanskje er Netanyahus største frykt at Trump prøver, for hva skal den israelske statsministeren da gjøre? Skal han legge seg ut også med Trump?

Det mest interessante aspektet ved John Kerrys utspill mot Israel er at det kan varsle et tidsskille for forholdet mellom USA og Israel. Historisk har Det demokratiske partiet vært Israels nærmeste venner i USA og også de amerikanske jødenes foretrukne parti.

Så direkte tale mot Israel har ingen demokratisk leder på toppnivå våget før. Kerry kan gjøre det vel vitende om at den yngre generasjonen av amerikanske jøder føler mindre tilknytning til staten Israel enn den eldre. Flere amerikanske jøder er også kritiske til bosettingspolitikken. Om trenden fortsetter, vil dette påvirke de jødiske organisasjonene i USA som i alle år har trykket på for en Israel-vennlig politikk.

Netanyahu kan få trøbbel

Kerry kan også gjøre det fordi relativt høyreorienterte demokrater som Hillary Clinton og han selv i hvert fall ikke får mer innflytelse i årene som kommer. Demokratene har lenge beveget seg mot venstre, noe Bernie Sanders sterke innsats i nominasjonskampen viste. Etter Clintons forsmedelige nederlag i høst, er det ventet at kursen forsterkes. En mer kritisk holdning til Israel følger med på kjøpet.

Satt på spissen: Hvis Donald Trumps administrasjon skulle klare å komme med et seriøst fredsinitiativ, kan Benjamin Netanyahu måtte velge mellom å være med på notene eller miste Israels eneste venn av betydning i verden.