Noen ganger er forklaringen dessverre kjedeligere enn journalister liker. Kan dette være tilfellet nå?

I så fall er forklaringen slik: President Donald Trump mottok en vurdering fra sin visejustisminister Rod Rosenstein om at FBI-sjef James Comey har mistet tillit over hele det politiske spekteret og må erstattes.

Brevet er saklig og overbevisende. FBI-sjefen trådte alvorlig feil i håndteringen av e-postsaken som var med på å ødelegge Hillary Clintons valgkamp i fjor.

Særlig grovt bommet han på to punkter. Først skjedde det da Comey i fjor sommer holdt pressekonferanse for å fortelle at FBI ikke anbefalte tiltale mot Clinton. Det var ikke opp til Comey å avgjøre spørsmålet, men til justisminister Loretta Lynch. I tillegg nevner Rosenstein at FBI heller ikke skal snakke nedsettende om folk som er blitt etterforsket.

Så trådte Comey feil da han midt i valgkampinnspurten – og på syltynt grunnlag, viser det seg nå – slapp bomben om at FBI hadde gjenåpnet den nevnte saken, som han bare dager senere avsluttet igjen.

Så det på TV

I det første tilfellet ble republikanerne forbannet på Comey, i det andre kom demokratene i harnisk.

Da Trump leste brevet, som var videresendt av justisminister Jeff Sessions, kom han til at det var hans plikt å sparke James Comey. Siden nøling ikke faller Trump naturlig, skjedde det så brått at hverken apparatet rundt presidenten eller FBI-sjefen fikk vite det på vanlig måte. Comey så det på TV.

Om denne forklaringen stemmer, ble avgjørelsen tatt uten sideblikk til at Comey hadde en sentral rolle i den pågående granskingen av mulige forbindelser mellom Trumps valgkampapparat og russere som ville påvirke valgkampen til hans fordel.

Et argument for at det forholder seg slik, er at president Trump ikke er kjent for utpreget evne til å ha to eller flere tanker i hodet samtidig.

Gagner neppe Trump

Et annet argument er at det er vanskelig å se at sparkingen av Comey vil gagne Trump i granskingen av Russland-affæren. Tvert imot, selv om granskingen reiser ubehagelige spørsmål blant annet ved Trumps ansettelse av Michael Flynn som sikkerhetspolitisk rådgiver og altfor sene sparking av ham, tyder foreløpig ingenting på at noe virkelig alvorlig kan bevises.

Hvis det finnes gode holdepunkter for et samarbeid mellom Trumps lag og russerne, er det merkelig at de ikke allerede er spilt inn overfor granskerne i Kongressen – og lekket til mediene.

Ved å sparke Comey bringer Trump nytt liv inn i hele affæren. Presidenten risikerer også å undergrave troverdigheten av en eventuell konklusjon som er mer eller mindre fordelaktig for ham.

Et kontrafaktisk spørsmål: Ville en president Hillary Clinton ha håndtert situasjonen annerledes? Her kan man tro hva man vil. Jeg tror at Comey ville ha blitt sparket av Clinton allerede i løpet av hennes første måned i Det hvite hus.

Hvorfor først nå?

Her ligger også et av de gode spørsmålene fra dem som tror det ligger mer bak Trumps beslutning: Hvorfor akkurat nå? Comeys feil ble jo gjort i fjor.

At Rosensteins brev kom akkurat nå, er derimot ikke så rart. Han tiltrådte først nylig og har ansvar for å følge opp blant annet FBI.

Et annet spørsmål er hvorfor man skulle tro på Trump? Han har jo ellers løyet nærmest i ett sett både før og etter at han ble president.

Et av argumentene for at Trump snakker sant, kan også snus: Nei, det er ikke sannsynlig at Trump har noe å tjene på å sparke Comey, men siden han er så enfoldig, kan han ha trodd at han har det.

At New York Times onsdag avslørte at Comey nylig hadde bedt om mer penger til Russland-etterforskning, kan passe inn i dette bildet.

En formulering i det korte brevet fra Trump til Comey kan tale både for mot at presidenten hadde Russland-affæren i tankene. Trump takker nemlig FBI-sjefen for at denne (tre ganger!) har sagt at presidenten selv ikke er under gransking.

Mystisk setning

Setningen om dette har ingen naturlig plass i brevet. På én måte hinter den om at Trump tenkte på granskingen da han sa opp Comey. På den annen side og hvis setningens innhold er sant, kan det også tale for at presidenten ikke frykter utfallet av Russland-granskingen overhodet.

Og skulle Trumps gjengivelse være usann, har Comey jo alle muligheter til å svare.

Kritikerne av beslutningen viser til at Trump tidligere har omfavnet Comey, både fysisk og på Twitter, men kan det være noe stort poeng? Trump ombestemmer seg da stadig vekk og i dette tilfellet hadde han altså et saklig brev fra sin visejustisminister å basere seg på.

Noen trekker linjene til Watergate. Jeg tipper, under tvil, at dette er enda en av disse trumpske røykskyene som legger seg så vidt tidsnok før den neste kommer.

