Obama vet nok hva han gjør, men kan ha bommet likevel | Frank Rossavik

Tre uker før Donald Trump overtar Det hvite hus, velger den avtroppende presidenten å utvise 35 russiske diplomater. Han anser det bevist at russiske myndigheter på høyeste nivå, inkludert president Vladimir Putin, sto bak hacking av Det demokratiske partiets e-postservere og senere lekking av informasjon for å hindre valget av Hillary Clinton til ny president.

Tallet på utviste er høyt, men ikke oppsiktsvekkende. I 2001 – tidlig i George W. Bushs presidenttid – utviste USA 50 russiske diplomater i forbindelse med en spionsak.

Tidspunktet er mer påfallende. Det kan sies at Obama bryter med sedvane når han kommer med et så dramatisk utspill like før hans tid som president er over. Burde han ikke ha overlatt avgjørelsen til etterfølgeren?

Likevel er det store spørsmålet selvsagt om russiske myndigheter virkelig sto bak hackingen. De amerikanske etterretningstjenestene har lenge sagt at de er sikre på det, men har ikke lagt frem klare bevis.

Unngå nytt Irak

Jeg har tidligere skrevet at jeg heller mot å tro at dette stemmer. Årsaken er dels – det skal innrømmes – at saken passer i mitt bilde av Putins Russland, men også at amerikanerne ikke kan tillate seg å bomme.

For det første har USA ingen interesse av å forverre forholdet (unødig) til Russland i dagens vanskelige verden. Amerikanerne har jo tvert imot søkt samarbeid med russerne der det har vært mulig, for eksempel om Iran-avtalen.

For det andre har både Det hvite hus og amerikansk etterretning all interesse av å unngå et nytt Irak. Her menes kombinasjonen av svakt fundert etterretningsinformasjon og politisk misbruk av den som i 2003 lurte verden til å tro at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen og at krig mot Irak var nødvendig.

Sannheten vil komme ut

Barack Obama og etterretningstoppene vet at sannheten om hackingen vil komme frem, slik den kom frem om Irak. Snart rykker Trump inn med sitt mannskap. Han har hele tiden sagt at han mener russiske myndigheter ikke står bak. Skulle det finnes troverdig informasjon som styrker Trumps syn på saken, vil den finne veien til offentligheten.

Her ligger nok et argument for at historien er sann: Uansett hva man måtte mene om Obama, er han ikke dum. Han vet også at det ikke holder å bevise at russere hacket, det må godtgjøres at de høyeste myndighetene visste om det. Enhver rimelig tvil vil spolere hans ettermæle, særlig hans møysommelig oppbygde image som rasjonell og fornuftig tatt i betraktning.

Som påtroppende president har Trump dessuten allerede fått tilgang til etterretningsinformasjonen Obama sitter på, sannsynligvis alt av den.

Sagt på en annen måte: Hvis CIA, FBI & Co. ikke har gode bevis, har det rablet for Obama.

Trump i knipe

Det tror jeg altså ikke at det har. I så fall er Obamas utvisning av 35 diplomater logisk, om enn ikke hevet over kritikk.

Gitt alt Trump har sagt om saken, må Obama ha tenkt at hvis han ikke selv kommer med en skarp reaksjon mot Russland, vil den ikke komme i det hele tatt. Det har dessuten gått lang tid siden etterretningsorganene konkluderte. Man kan godt argumentere for at Obama reagerer for sent.

Nå står Trump i alle fall i en vanskelig posisjon. Den nye presidenten kan oppheve utvisningen, men da vil han samtidig frata USAs etterretningstjenester all autoritet. Også beslutningen om å annullere eller redusere omfanget av reaksjonen vil jo måtte begrunnes.

Flere republikanske tungvektere i Kongressen har allerede støttet Obamas beslutning, noe Trump også må ta hensyn til. Den nye presidenten vil neppe starte sin gjerning med å dra i gang en konflikt i eget parti.

For smart av Obama?

Sett fra denne vinkelen kan Obamas utspill være politisk smart. Slik Trump har holdt på, har han jo ikke akkurat gjort seg fortjent til noen gaver fra den avtroppende presidenten.

Men – igjen med tanke på ettermælet – kan Obamas romjulsbombe også ha vært litt for smart.

I sine reaksjoner på utvisningen, kom Trump som vanlig med en mengde rør, men han sa også noe som kan komme til å resonnere med flertallet av amerikanere: Det er på tide å komme videre.

Vladimir Putin sa kort tid etter at han ikke vil utvise amerikanske diplomater, noe som ville han vært den vanlige reaksjonen. Han vil åpenbart avvente hva Trump gjør.

Elegant av Putin

For Obama er det viktig hvordan utspillet kommer ut i amerikansk offentlighet: Hvis det rådende inntrykket blir at presidenten kom med en for drastisk reaksjon på feil tidspunkt, altså for nær sin egen avgang, kan han ufrivillig ha gjort det lettere for Trump å bli godvenn med Putin.

Et slikt utspill fra det nye mannskapet i Det hvite hus kan nå fremstå som fornuftig og nødvendig. Vi som frykter dette, Obama inkludert, vil bli stilt sjakk matt.

Den russiske presidenten ser allerede muligheten: Etter at han først sa at han ikke ville utvise diplomater, fulgte han elegant opp med å invitere alle diplomatbarn i Moskva på julefest.

Han som fortsatt sitter på det ovale kontoret likte det neppe.

