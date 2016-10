Også en mann fra Utah har en ørliten sjanse | Frank Rossavik

Rick Bowmer / TT / NTB Scanpix

Washington D.C., 26. oktober

Onsdag drar republikanernes visepresidentkandidat Mike Pence til Utah for å drive valgkamp. Det er spesielt å prioritere denne lille vestlige staten når det er mindre enn to uker til valget, men det har sine grunner at han gjør det.

Donald Trump og hans kampanjefolk har ikke gitt opp å vinne, og de frykter - eller håper - at Utahs åtte stemmer i valgmannskollegiet kan bli tungen på vektskålen 8. november.

I 2008 vant Mitt Romney hjemstaten sin med 72,8 prosent, og den har vært republikansk i nær sagt evige tider. Sist den ble vunnet av en demokrat, var i 1964, da republikanerne stilte med ytterliggående Barry Goldwater fra nabostaten Arizona.

Har mormonere på nakken

Nå er staten i spill igen. Årsaken heter Evan McMullin, en tidligere CIA-mann og ansatt i republikanernes partiapparat i Washington DC. Han er mormoner, som Mitt Romney, og mormonerne er spesielt lite glade i Trump.

McMullin driver valgkamp på personlig moral og konservative prinsipper, og viser god forståelse for blant annet utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Situasjonen er som følger: Når meningsmålerne spør folk i Utah om hvem de foretrekker av Trump og Clinton, vinner Trump med stor margin. Hvis de derimot tar med McMullin, blir løpet straks så jevnt at både han, Trump og Clinton kan få flest stemmer. I noen målinger leder McMullin.

Håper på det nesten umulige

Det gjelder altså hjemstaten hans, Utah, men McMullin er på stemmeseddelen i ytterligere ni stater og biter litt fra seg enkelte steder, som i Idaho.

McMullins kampanje drives av entusiasme og pengegaver blant annet fra folk som ser ham som et håp om å slippe både Hillary Clinton og Donald Trump i Det hvite hus.

Denne muligheten oppstår dersom hverken Trump eller Clinton får et flertall av valgmannsstemmende. Da kan Utahs mann bli den republikanerne samler seg om i valgprosessen etter at Trump har falt.

Trump åpner hotell

Urealistisk, ja visst. De fleste meningsmålingene nå tyder på Clinton er på vei mot en storseier. Men det er godt for en gangs skyld å skrive en liten artikkel med vekten på noen andre enn Clinton og Trump.

Hvorfor drar forresten Mike Pence til Utah i stedet for Donald Trump selv? Det er fordi Pence er en god konservativ og kristen, en mormonerne kanskje lytter til.

Donald Trump skal onsdag hit til Washington D.C., av alle steder, for å åpne et nytt hotell. Han skjønner kanskje at han snart må konsentrere seg om forretningene igjen uansett.