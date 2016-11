Samme uke som olje-Norge feirer sitt 50 års jubileum demonstreres næringens politiske sprengkraft på to andre arenaer.

I LO er splittelsen tydelig og frontene harde. Industridelen av LO fatter ikke at Fagforbundet og Handel og Kontor går mot konsekvensutredning av oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

I Stortinget fremstår budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og støttepartiene som fullstendig fastlåst før de har begynt. Også her er temaet klima og miljø, og indirekte Norges viktigste næring.

Mye å feire

Venstre-leder Trine Skei Grande synes ikke at 50 år med olje-Norge er noe å feire, og ville ikke delta på festen. Men som alle andre norske politikere og nordmenn har hun hatt stor glede av alle milliardene næringen har bidratt med til statskassen. De tidligere nevnte budsjettforhandlingene ville nok blitt en smule tyngre uten de 200 oljemilliardene som ligger i forslaget.

De 7000 milliardene som ligger og godgjør seg i vårt felles pensjonsfond er jo også noe å glede seg over. Dette er riktignok bakoverskuende, men det må være lov på en rund dag. Fremover er det imidlertid andre særtrekk ved næringen som teller, og her er stikkordene teknologi, forskning og banebrytende optimisme.

Teknologioptimistene

Oljebransjen er befolket med teknologioptimister, som mener at mange har for høye skuldre når løsningene på klimaproblemene diskuteres. Det vil gå seg til, er mantraet derfra. Vi har utviklet umulig teknologi før, og vil selvsagt gjøre det igjen, er budskapet fra bransjen. Og mye har da også skjedd.

Det ble regnet som umulig å krysse Norskerenna med rør, men det ble gjort. Utvinningsgraden på Ekkofisk-feltet ble estimert til 16 prosent da feltet åpnet, men snittgraden har økt til 55 prosent på grunn av teknologigjennombrudd. Neste steg er å fjerne utslippene knyttet til produksjon av olje og gass, og næringen er overbevist om at blant annet karbonfangst og reinjisering vil løse problemet. Men klimautfordringen vil kreve teknologiske sjumilssprang som bransjen knapt aner rekkevidden av. Før den rekker alt den skal gjøre på den fronten, kan andre energikilder ha konkurrert bort deler av lønnsomheten i næringen.

Fornybar øker mest

Utviklingen innen fornybar energi skjer så raskt at selv utskjelte IEA (Det internasjonale energibyrået) har sett seg nødt til å endre prognosene sine. De fonybare kildenes andel av elektrisitetsproduksjonen vil øke raskere enn først antatt. Fremdeles vil olje og gass spille en stor rolle i energiforsyningen fremover.Spørsmålet er hvor lenge. Næringen håper på både 50 og 100 år. Andre tror at knekkpunktet kommer lenge før.

Urolig optimisme

Under bransjens seminar torsdag var optimismen, men også uroen til stede. Den viktigste erkjennelsen var kanskje at olje og gass utgjør vår viktigste kunnskapsbank, som SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv sa det. Skal Norge overhodet snakke om kunnskapsforsprang, er det denne næringen som gjør at det finnes. Derfor er det all grunn til å bli bekymret hvis flere velger bort realfag eller oljerealterte studier nå. Det er avgjørende at en jevn strøm av unge tilegner seg kunnskap som stammer fra oljenæringen. Det er denne kunnskapen som i sterkest grad danner grunnlag for innovasjon og nye virksomheter. Oljeteknologi kan brukes på mange andre områder, for eksempel i medisinsk teknologi, og dette gir Norge en sterk fordel.

Feiring av unik kunnskap

Kanskje er dette vi mest av alt skal feire nå. For svaret på spørsmålet «Hva skal vi leve av etter oljen» er ikke en ny, stor magisk næring. Vi kommer ikke til å finne en ny næring som er i nærheten av å skape så mye verdi per sysselsatt som olje og gass. Det finnes ingen «den nye oljen». Svært mye av det vi skal leve av i fremtiden vil ha sitt utgansgpunkt i oljenæringen. Håpet er at vi makter å ta vare på all kunnskapen og innsikten næringen har gitt oss, og bygge videre på den.