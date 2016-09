Stavanger har vært åsted for en runde med gruppeterapi for en labil oljeindustri denne uken. Etter at stiftelsen Offshore Northern Seas (ONS) olje- og gasskonferanse fikk besøk av 90 000 mennesker i 2014, var spenningen stor foran årets treff. I år passerte 65 000 dørene inn til en møteplass som hadde omstilling og kostnadskutt som selvsagte tema.

Klimaskeptikerne finnes

Sentral var også klimautfordringen og bransjens rolle i den. Det største oppslaget fikk Steinar Riise i offshoreselskapet Ocean Installer. Han bekreftet de verste fordommene mot bransjen i en utblåsning i Dagens Næringsliv. Han synes klimaspørsmålet får alt for stor plass på konferansen og mener det er et irrelevant tema. Reaksjonene er som forventet. De viser at tilliten mellom miljøbevegelsen og oljebransjen er skjør. Det er ikke rart. Spennet i interesser mellom oljebransjen og miljøbevegelsen kan knapt bli større.

Hvordan passe inn i en grønn fremtid?

Jeg har ikke inntrykk av at Riise er så representativ for bransjen som mange, deriblant MDGs Rasmus Hansson, frykter. Også oljebransjen består av mennesker som evner å lese og forstå. De har fått med seg sammenhengen mellom utslipp og global oppvarming, med alt det fører med seg. Det store spørsmålet er om, og hvordan, storutslippsbransjen som møttes i Stavanger denne uken hører hjemme i en grønnere fremtid.

Erna Solberg trøster

For noen er det enkelt: Nei, olje og gass hører ikke hjemme i fremtiden. Utslippene er så store at ingenting kan rettferdiggjøre en fortsatt satsing på olje og gass. I denne leiren fremstår Erna Solbergs trøst til bransjen i Stavanger denne uken, utlysningen av 24. konsesjonsrunde, som absolutt galskap og selve innbegrepet av dobbelkommunikasjon og strutsestrategi.

Oljeprisen ga drahjelp

De som arbeider for en avvikling av olje- og gassindustrien så en stund ut til å få hjelp av oljeprisen. Da prisen for et fat olje falt fra 115 til 30 dollar, forsvant lønnsomheten i en rekke prosjekter så å si over natten. Klimaargumentene fikk drahjelp av de økonomiske argumentene. 40 000 færre jobber i bransjen er et slags tegn på en nedbygging det også, selv om den ikke er planlagt. Nedgangen i søknaden til oljerelaterte studier viser at mange unge har mistet troen på en fremtid i bransjen.

Satser på evig liv

Men oljebransjen tilpasser seg, som andre bransjer med tro på et evig liv - og ikke styrt avvikling - gjør. Det er all grunn til å spørre hva bransjen egentlig drev med i gullårene. Nøktern pengebruk var det ikke, for nå kutter bransjen kostnader i en rasende fart. Men ingenting bidrar som kjent sterkere til sunne endringer enn en god, gammeldags krise. Justeringer av lønnsnivået, som har utkonkurrert mye annen virksomhet i jakten på de beste hodene, er av det gode. Nedbemanninger smerter, men drar i samme retning. Men det viktigste er at utbyggingskonseptene på feltene som utvikles blir enklere og mer standardiserte. Utvinningskostnaden på gigantfeltet Johan Sverdrup er redusert med 20 prosent på et par år. Det blir noen kroner av slike reduksjoner når totalkostnaden ligger rundt 150 milliarder kroner. Plutselig kan det som tidligere ble regnet som svinedyr utvikling bli lønnsomt med en oljepris på 30 dollar fatet.

Fornybar energi et stort tema

Selv om enkeltstemmer i bransjen mener noe annet, er bransjen for øvrig opptatt av å bidra med mer enn reduserte kostnader. Den ønsker - og må - redusere utslipp også. Det er ikke mulig å operere som seriøs aktør i Norge - eller i andre vestlige land - uten å i hvert fall gi inntrykk av at det står høyt på agendaen.

Oljendustriens mål om å kutte nye 2,5 millioner tonn CO2 i Norge frem til 2030 er viktig, men blir neppe tillagt særlig vekt i debatten. Da er det viktigere at Statoil etablerte Statoil Energy Venture i vinter, og varslet en investering på 1,7 milliarder kroner i jakten på fornybarsatsinger de neste årene. Det gjør børsnoterte Statoil fordi forretningsmulighetene er åpenbare i en verden der fornybarteknologien utvikler seg i en rasende fart.

Frykte for å miste fotfestet

Satsinger som Statoils venturefond er langt viktigere enn mange andre tiltak i og overfor bransjen. Den viser at energinasjonen Norge har flere veien inn i fremtiden. Frykten for å miste økonomisk fotfeste er forståelig i et land med så sterk sammenheng mellom velferd og oljeindustri. Arbeidsplasser, skatteinntekter, statlige utbytter, oljefond, teknologimiljøer - skrekken for å miste noe av dette gjør at nordmenn flest rett og slett ikke er med på endringene som de sterkeste oljekritikerne ønsker seg. Styrt avvikling av olje- og gassindustrien har ingen klangbunn i befolkningen, noe bransjen vet godt.

Når bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass reiser rundt for tiden, viser de frem en undersøkelse som viser at over 84 prosent av de spurte svarer «ja» på spørsmålet «Mener du at det er viktig at norsk olje-og gassindustri i Norge opprettholdes?». I Høyre, Ap og Frp er dette et forutsigbart resultat. Mer overraskende er det kanskje at 60 prosent av SVs velgere ifølge undersøkelsen mener dette, og nesten 80 prosent av Venstres velgere mener det samme. Aksjonen #leaveitintheground har ikke veldig stor oppslutning i et land som opplever seg så avhengig av det motsatte.

Så ser vi helt andre tall i undersøkelser om holdningene til oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Men de er nok mer styrt av frykten for å miste verdifull natur - i Norge - enn opplevd ansvar for verdens klimautfordringer.