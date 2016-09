Opprusting skaper uro | Frank Rossavik

Ikke alt er svart, selv ikke i Ukraina. I forrige uke trådte nok en våpenhvile i kraft mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de russiskstøttede opprørerne øst i landet. Den ser ut til å holde. I alle fall stilnet de tyngste våpnene. Skolebarn i Lugansk og Donetsk kunne starte det nye skoleåret uten at det smalt rundt dem.

Derimot ser mange med mistro på en stor russisk styrkeoppbygging øst for grensen mellom de to landene. Nedlagte militæranlegg rehabiliteres. Noen meldinger går ut på at en styrke på 30.000 soldater gjøres klare til kamp.

Offisielt er styrken et svar på NATOs beslutning om å utplassere 4000 soldater langs alliansens østgrense, fordelt på de tre baltiske republikkene og Polen. Russerne sier de ser på styrken som en trussel mot seg.

Episode på Krim

Et blikk på kartet og på Russlands militære kapasitet vil fortelle selv de mest tungnemme at 4000 soldater ikke er en trussel mot noe som helst. NATOs mål med utplasseringen er å advare russerne mot eventuelle tanker om et fremstøt mot et av alliansens medlemsland.

Hva er da poenget med russernes styrkeoppbygging?

Nylig skal spesialenheter fra den russiskokkuperte Krim-halvøya ha støtt på væpnede ukrainere ved grensen mellom Krim og resten av Ukraina. To russiske offiserer ble drept, to ukrainere også, mens fem ble arrestert.

Episoden ble flittig brukt i russiske massemediers propaganda mot Ukraina.

Provokasjon?

Det er uklart hva som egentlig skjedde. Det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel bemerker at halvmilitære ukrainske nasjonalister kan tenkes å legge ut på slike eventyr, men at styrker under den ukrainske regjeringens kommando neppe ville ha våget noe så hasardiøst.

Alternativt antyder Der Spiegel at affæren kan være iscenesatt av russerne. Hvis noen vil ha krig, er det vanlig å konstruere nettopp slike påskudd.

Situasjonen i Ukraina er farlig, det er ikke noe nytt. Men spørsmålet er hva Vladimir Putin tror han kan bruke styrken nær Ukrainas grense til.

Invasjon usannsynlig

Soldatene kan ha både en militær og en politisk funksjon. Hvis de skal settes i kamp, blir det trolig for å etablere en landforbindelse mellom Øst-Ukraina og Krim-halvøya, som russerne nå sliter med å få frem nok forsyninger til.

Lite tyder på at russerne på denne måten kan erobre mer ukrainsk jord uten å komme i full krig med Ukraina.

Kan Vladimir Putin ta sjansen på noe slikt? Riktignok vil NATO eller vestlige enkeltland neppe komme Ukraina militært til unnsetning, men den ukrainske hæren selv er mye sterkere enn for et par år siden. Dette skyldes delvis hjelp fra Vesten.

Ukraina mye sterkere

Den sikkerhetspolitiske eksperten Mark Galeotti, som arbeider ved Institute of international relations i Praha, skriver på Vox.com at Ukraina nå kan sette inn over 400.000 soldater, dersom også reservister, opprørspoliti, grensevakter og halvmilitære grupper under innenriksdepartementets kommando mobiliseres.

Hvis russerne går dypere inn Ukraina, vil det føre til en blodig stillingskrig, skriver Galeotti. Russerne har ikke råd til slikt, heller ikke i økonomisk forstand.

Mer sannsynlig er den russiske styrken et slags defensivt tiltak, ikke egentlig rettet mot NATO, men mot mulige ukrainske planer om å ta tilbake sine østlige regioner, eventuelt også Krim. Ved å bygge opp en stor styrke like ved grensen, gir russerne beskjed om at et forsøk på gjenerobring vil koste dyrt.

Gir oppmerksomhet

Den tidligere tyske forbundskansleren Helmut Schmidt kalte en gang Sovjetunionen for «Øvre Volta med atomraketter». Det han mente, var at landet var svakt på alle måter, unntatt militært, og at det derfor ikke var en så stor trussel mot Vesten som mange trodde. «Øvre Volta» er det gamle navnet på det afrikanske landet Burkina Faso.

Noe av det samme kan sies om dagens Russland, som sliter med dårlig økonomi, høy korrupsjon, fallende folketall og hjerneflukt, men som altså er militært sterkt. Russland er ingen trussel mot Vesten som sådan, men fristes lett til å bruke sin eneste store muskel i nærområder som Georgia og Ukraina.

Dessuten har sabelrasling og krig også den effekten at man gjør seg politisk interessant. Både deltakelsen i Syria-krigen og øvelser og opprusting på egen jord hjelper i så måte. I disse dager feirer russiske medier at Vladimir Putin kom i sentrum for oppmerksomheten under G20-møtet i Kina, etter at vestlig land lenge har prøvd å plassere ham i skammekroken.

Les flere kommentarer av Frank Rossavik: