Oslo Innovation week: Tinder for viderekomne

Da Oslo Innovation Week åpnet dørene i dag, var en av de virkelig innovative på scenen 25 år gamle Karen Dolva. Hun hadde med seg en liten robot, en slags fysisk avatar for langtidssyke barn. Når barnet blir borte fra skolen, plasseres roboten på skolepulten og blir det syke barnets øyne og ører. Barnet får følge med i undervisningen hjemmefra, får være med ut i friminuttene, kan snakke med vennene sine, og slipper å bli isolert fra resten av verden.

Kraftfulle koblinger

Temaet for Oslo Innovation Week denne gangen er power couples, altså når summen av en pluss en er mer enn to. Vi er vant til å bruke begrepet om mennesker. Når Norwegian-annonsen tilbyr rimelige enveisbilletter til Los Angeles i anledning at Brad har slått opp med Angelina, er det fordi reisende med humor (eller begrenset virkelighetsforståelse) ser for seg at de kan erstatte en av dem. Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre var smartinger hver for seg, men sammen ble de legender. Javier Bardem og Penelope Cruz. Jay-Z og Beyonce. Bill og Hillary Clinton. Listen er lang. Men power coupling kan også ha med business å gjøre.

Utfyller hverandre

Grunnen til at Apple ble en av verdens største teknologibedrifter, er kombinasjonen Steve Jobs og Steve Wozniak. Hver for seg var de briljante folk. Wozniak en gudbenådet ingeniør, Jobs en visjonær larger-than-life leder. Sånn er det gjerne i oppstartsbedrifter som vokser hurtig. Gründerne er ulike med ulike egenskaper. Hver for seg bra, sammen enestående. Det samme gjelder ulike teknologier.

Hjulet og forbrenningsmotoren var begge enestående gjennombrudd. Men det var kombinasjonen forandret verden. Mobiltelefoner, geolokasjon, sensorer, stordata, roboter blockchain og kunstig intelligens er alle eksempler på historiske gjennombrudd i vår tid. Men det er først når du kombinerer dem på nye og innovative måter at det tar fyr. Da får du verktøy som kan revolusjonere landbruket, fisket, transport, medisin. Som løser ekte problemer.

Jo flere vi er sammen

I løpet av uken vil rundt 10.000 mennesker være innom Oslo Innovation Week. De er gründere, industriledere, politikere og forskere. Og investorer, selvsagt. Kanskje innleder en av dem et menage-a-trois-forhold (var vi inne på Sartre og de Beauvoir?) til Karen Dolva og roboten hennes. Det kan bli både et lite, norsk industrieventyr og en hverdag med høyere livskvalitet for barn som er så syke at de ikke kan være med noe sted.

Det er liksom poenget, da, med Oslo Innovation Week. Power coupling - en hel uke til ende. Eller, om du vil: Tinder for viderekomne.