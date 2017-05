Ingen av oss vet hvem som blir norsk statsminister etter 11. september – Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre. Men vi vet hvem som blir Storbritannias statsminister etter valget 8. juni. Britene velger seg May. Statsminister Theresa May. Ikke Labour-lederen Jeremy Corbyn. Spenningen knyttet til Corbyn, er først og fremst om han fortsetter som Labour-leder etter nederlaget. Det kan hende han gjør det, for Corbyn er av dem som trives bedre i gatene enn i Parlamentet, og som heller vil ha færre velgere med sterk tro enn flere med svak.

Ikke folkevalgt

Theresa May har vært britisk statsminister siden juli i fjor, da hun brått ble partileder, fordi Andrea Leadsome, hennes motkandidat ved tredje og avgjørende omgang av partiledervalget, plutselig trakk sitt kandidatur. Hun hadde seg selv å takke: I et intervju med The Times sa Leadsome at hun var bedre egnet som statsminister enn May, fordi hun selv hadde barn – to sønner og en datter – mens May bare hadde nieser og nevøer, og derfor ikke hadde samme «andel» i landets fremtid.

Theresa May er altså ikke valgt av folket, knapt nok av sine egne folkevalgte, men nesten som på den gamle måten, da konservative ledere bare dukket opp – «emerged», som de kalte det – etter at noen hadde møttes over et glass portvin i Carlton Club.

Eller gjort en liten opptelling blant statsråder, hvor man for øvrig ofte med overlegg telte feil.

«Et kupp»

Theresa May har fått mye kjeft fordi hun skrev ut nyvalg til Parlamentet til tross for at hun utallige ganger hadde sagt at hun ikke kom til å gjøre det. «Et kupp», sier noen.

Mange konservative velgere som ved folkeavstemningen 23. juni i fjor sa ja til EU, kan komme til å stemme på EU-vennlige kandidater nå.

Men de som kjefter, vet at hun i virkeligheten gjør det enhver statsminister med et beskjedent flertall i Parlamentet ville ha gjort dersom hun eller han hadde stått foran ekstremt kompliserte, kostbare og krevende skilsmisseforhandlinger med EU – og den politiske opposisjonen samtidig hadde ligget nede. Hennes beste tid er nå. For å si det slik. Om et år eller to kan det se vesentlig mørkere ut både for May, partiet og landet.

May skrev ut nyvalg fordi hun nå er sikker på å vinne, ikke av de mange andre grunnene hun oppga.

Dette skjønner folk, og de aksepterer det. Folkevalgte opposisjonspolitikere skjønner det også, selv om de later som de ikke gjør det – til tross for at flere av dem tidligere har angrepet statsministeren for å mangle folkelig legitimitet, og oppfordret henne til å tørre å møte folket i valg. Men det var mens de trodde May ville vente med valget til mai 2020.

En umulig tanke?

David Cameron vant parlamentsvalget i 2015 blant annet ved å skremme velgerne med den høyst realistiske mulighet for at den daværende Labour-lederen, Ed Miliband, ville kunne komme til makten ved hjelp av de skotske nasjonalistene. Med økonomisk og nasjonal kaos som resultat, ifølge de konservative. Theresa May burde ha et enda lettere spill med Jeremy Corbyn, som knapt nok klarer å sette sammen en skyggeregjering, og som er møtt med skriftlig mistillit fra over 80 prosent av Labours egne parlamentsmedlemmer. Men hvem vet?

Kanskje onde tunger har rett i at det ikke er like lett å skremme med Corbyn, fordi tanken på Corbyn som britisk statsminister, i virkeligheten er en utenkelig tanke.

Flere usikre faktorer

Alle tegn tyder på at Theresa May vil innkassere en klar valgseier 8. juni, kanskje til og med en brakseier, à la Margaret Thatcher og Tony Blair.

May er overraskende populær blant folk. Over 70 prosent av de spurte tror hun vil vinne, mens bare 10 prosent ser for seg Corbyn som statsminister.

Meningsmålingene gir de konservative rundt 45 prosent av stemmene, mot ca. 30 prosent til Labour. Lokalvalgene i mai ble en liten katastrofe for Labour, mens de konservative gjorde det riktig bra. Det er relativt oppsiktsvekkende etter syv års konservativt styre.

Skal man tro på meningsmålingene, vil Mays parti kunne få et flertall på rundt hundre mandater i Underhuset. Men det er høyst usikkert, ikke minst på grunn av det britiske valgsystemet med flertallsvalg i enmannskretser. Mange konservative velgere som ved folkeavstemningen 23. juni i fjor sa ja til EU, kan komme til å stemme på EU-vennlige kandidater nå. Konservative EU-motstandere i sterke ja til EU-kretser er særlig utsatt for angrep fra de EU-entusiastiske Liberaldemokratene, som i 2015 ble nærmest utradert, men som nå har en ny sjanse. Labour har på sin side en rekke politikere som er såpass populære lokalt at mange vil stemme Labour på tross av Corbyn.

Dessuten har Corbyns Labour betydelig støtte blant ungdom. Det kan redde mange Labour-mandater, dersom man makter å få de unge til valgurnene, hvilket normalt er vanskelig.

Arbeidsfolk skifter side

Men uansett, Det konservative pariet kommer til å vinne. Dels på grunn av May. Dels på grunn av Corbyn. Dels fordi den britiske høyresiden er godt samlet, mens sentrum-venstre er dypt splittet. Dessuten er regjeringspartiets propagandaapparat blant de mest hensynsløse i Europa. Meningsmålingene tyder på at de konservative vil erobre en rekke mandater fra Labour i det som inntil nylig var solide Labour-kretser. For første gang har de konservative større oppslutning både i arbeiderklassen og blant arbeidsløse enn hva det britiske arbeiderparti har.

Sjakk matt i EU-saken

Det gjør det også lettere for May at Labour er nærmest sjakk matt i EU-saken. Partiets linje kan i dag oppsummeres slik: «Brexit, men ikke mer enn nødvendig». Corbyn var så uklar i EU-spørsmålet at selv hans egne velgere var usikre på hvor han sto under folkeavstemningen.

Nesten hele Labours underhusgruppe og to tredjedeler av Labours velgere stemte ja til EU. Men det var flertall mot britisk EU i 60 prosent av Labour-kretsene. Mange av disse vil nå trolig skifte farge fra rødt til blått.

Og sist, men ikke minst: Også Brussel bidrar etter alt å dømme til å styrke Mays politiske aksjer. Man vinner ikke britene for EU ved å kreve «moderasjon og respekt» av Theresa May – når man selv viser alt annet enn det, blant annet ved å kreve inntil tusen milliarder kroner av Storbritannia til dekning av EUs fremtidige utgifter. Det er slikt som fester Brexit-grepet hos de 52 prosentene som stemte nei til EU, og som ikke gjør de 48 andre mer EU-vennlige. Det har aldri lønnet seg å undervurdere den britiske patriotismen.

