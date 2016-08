På en søndag: Clinton eller Trump? | Per Edgar Kokkvold

Jeg har ofte undret meg over at norske aviser, som mener mye om det meste, har så vanskelig å mene noe om hvem som er egnet til å styre landet, når de hvert fjerde år har en sjanse til å anbefale sine stemmeberettigede lesere det ene eller det andre regjeringsalternativ. Derimot mangler det som regel ikke på anbefalinger til leserne hvilken amerikansk presidentkandidat de burde ha stemt på - dersom de hadde hatt stemmerett!

Morten Uglum

Det overrasker meg ikke om en og annen leser har lurt på hvorfor norske medier aldri eller nesten aldri anbefaler en republikaner. Det kunne ha vært greit, om ikke for annet, så for meningsmangfoldet.

Dersom kardinaldydene i verden er viljestyrke, visdom, selvbeherskelse og rettskaffenhet, er Trump blottet for dem alle, bortsett fra viljestyrke, som isolert er en livsfarlig egenskap.

Derimot bør det ikke forundre noen at ingen medier støtter årets republikanske presidentkandidat, Donald Trump, en mann som i virkeligheten er totalt uegnet som president.

Barry Goldwater

Dette har lite eller ingenting med politisk tilhørighet å gjøre. Jeg er gammel nok til å ha møtt to andre republikanere som det ikke er mulig å avfeie på samme måte til tross for deres ekstreme standpunkter da de sloss om presidentstillingen: Barry Goldwater og Ronald Reagan.

Goldwater var republikanernes presidentkandidat i 1964. Han ble knust av president Lyndon B. Johnson.

Jeg møtte Goldwater i Phoenix i 1980, da han stilte til valg til Senatet fra Arizona, for siste gang. Goldwater ble blant annet ble kjent for uttalelsen: «Extremism in the defence of liberty is no vice ... moderation in the pursuit of justice is no virture», en påstand som lyder relativt fornuftig inntil man tenker nøyere etter. For «rettferdighet» er et farlig begrep. De fleste som slåss, slåss for «rettferdighet», slik de selv ser det. Men Goldwater var i det minste rasjonell, bortsett fra i sin uforsiktige, verbale omgang med taktiske atomvåpen. I 1980 var han dessuten på god vei til å bli en relativt moderat republikaner, en ivrig miljøverner, som etter hvert kom til inderlig å forakte det religiøse ekstremhøyre, og som sloss for de homofiles adgang til det militære.

For «rettferdighet» er et farlig begrep. De fleste som slåss, slåss for «rettferdighet», slik de selv ser det.

– Man behøver ikke å være «straight» for å kjempe og død for sitt land, man behøver bare å kunne skyte «straight», som han sa. I sine memoarer fra 1988 gikk Goldwater langt i å fordømme ekstremister, som han mente var i ferd med ødelegge det republikanske parti. Det kan ikke herske tvil om at Barry Goldwater i dag ville ha vært en av Donald Trumps mest nådeløse kritikere.

Ronald Reagan

Også Ronald Reagan hadde ekstreme synspunkter. Men han var ingen fanatiker, og skjønte fort at USA og Sovjetunionen måtte leve på samme klode, ikke tilintetgjøre hverandre og kloden.

Reagan levde i fred med seg selv. Hans temperament var det motsatte av Trumps. Han visste å verdsette hvert slentrende sekund, hver doven, liten stund. Han tok livet med ro selv da han lå på operasjonsbordet med en kule i brystet. «Jeg håper dere alle er republikanere», var det siste han sa før legene begynte å skjære i ham.

Reagan levde i fred med seg selv. Hans temperament var det motsatte av Trumps.

En sen kveld i begynnelsen av Reagans presidenttid kom det til kamp mellom amerikanske og libyske fly over Middelhavet. Medarbeiderne ringte Reagan først på morgenkvisten, da de så seg nødt til å informere pressen.

– Det var ingen grunn til å vekke meg når det var de libyske flyene som ble skutt ned, sa Reagan etterpå. Det er i virkeligheten mye som taler for at statsmenn bør gjøre som Reagan: overlate detaljene til andre, og selv konsentrere seg om de store linjer.

De fleste politikere gjør imidlertid det motsatte. De konsentrerer seg om detaljene og lar de store linjer fare. Det går sjelden bra.

På avgrunnens rand

Selvfølgelig betyr det noe hvem som styrer en supermakt. Fjorten amerikanere var involvert i det avgjørende møtet i Det hvite hus under Cuba-krisen i 1962. Seks av de fjorten ville angripe Cuba selv da sovjeterne hadde bøyd av, og i hvert fall en av generalene ville bruke atomvåpen. Justisminister Robert Kennedy, som selv var til stede, sa senere at verden ville ha gått opp i røk dersom noen av de seks hadde hatt det avgjørende ord. Hva ville Donald Trump ha gjort? Tanken er ikke betryggende. President Kennedy forsto at et amerikansk angrep i første omgang ville ha etterlatt tusener av døde cubanere og russere. For ikke å snakke om hva som senere ville ha skjedd. Som han selv uttrykte det: «Russerne ville ha vært nødt til å handle, akkurat som vi. Enhver stormakt står under en viss tvang».

Hva ville Donald Trump ha gjort? Tanken er ikke betryggende.

Cuba-krisen forteller oss at politikk ikke bare dreier seg om systemer, men om personer, som kan utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Håp og hat

For snart åtte år siden ble Barack Obama båret inn i Det hvite hus på en bølge av håp. Politisk interesserte nordmenn som selv slapp å betale reisen, valfartet til Washington for å sole seg i glansen og få en smak av historien. Obama fikk Nobels fredspris, mer av hensyn til giveren enn til mottageren, men han representerte i det minste et håp. Trump representerer det motsatte: egoismen og hatet. - Vi skal bli grådige, sier han: «We're gonna grab and grab and grab». Jeg er ingen stor beundrer av Hillary Clinton. Hun har mye av det en stor president ikke skal ha. Men Donald Trump er alt det en president ikke skal være: En grenseløs demagog, med mer enn en snev av gal diktator. Som endog antyder at våpenglade amerikanere har nærliggende måter å stanse Clintons planer om begrensninger i våpenlovgivningen.

Jeg er ingen stor beundrer av Hillary Clinton. Hun har mye av det en stor president ikke skal ha.

En halvgal radikaler

Donald Trump er ingen konservativ politiker. Han er en halvgal, vulgær radikaler. Det konservative, britiske tidsskriftet Standpoint kaller ham en infantil, stormannsgal milliardær med en grenseløs forakt for sine medmennesker. En mann uten hemninger. En mann som vil bygge høye murer gjennom USA, men som ikke setter noen grenser for sin egen oppførsel. For verst av alt er Trumps personlige egenskaper, hans ubalanse, vulgaritet og hemningsløshet. Derfor advarer Mitt Romney, republikanernes moderat - konservative fanebærer for fire år siden, så sterkt mot sin etterfølger.

– Trump, sier Romney, har et temperament som en stødig leder ikke skal ha. - Hans fantasier må ikke kobles til virkelig makt. Det er slikt som har ført andre nasjoner ut i avgrunnen. Romneys bønn synes heldigvis å bli hørt.

kokkvold@online.no Twitter: @kokkvold

