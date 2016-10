«Pengepredikanten» viser at det finnes kristne parallellsamfunn | Andreas Slettholm

Inge Grødum

Mens knapt en dag går uten at islam får betydelig med spalteplass, er kristendommen nesten ikke synlig i offentligheten.

Aftenposten hadde en egen kirkeredaksjon av ikke ubetydelig størrelse for et par tiår siden. På starten av 90-tallet kunne NRKs eneste TV-tilbud på en mandagskveld være debatt om tolkninger av Johannes’ åpenbaring i lys av EU-spørsmålet. I dag er tanken smått absurd.

Uspiselig kobling

Men av og til dukker dette mystiske «kristenfolket» opp i mediene. Denne uken har NRK Brennpunkt tatt for seg den karismatiske Jan Hanvold. Hans TV-imperium Visjon Norge får inn store penger fra rundt 10.000 givere. Det er snakk om rundt 100 millioner kroner i året, ifølge NRK. Hanvold og hans kumpaner står i en amerikansk, evangelisk tradisjon der materiell velstand blir uttrykk for religiøs velsignelse.

Koblingen mellom pengegaver til en TV-kanal og løfter om helbredelse, frelse og fremgang er uspiselig. Det er ikke vanskelig å forestille seg at spesielt sårbare personer, det være seg folk i livskriser, med dårlig råd og med mindre velutviklet kritisk sans, er dem som biter på. Man skal ikke glemme at Hanvolds sans for personlig berikelse tidligere har resultert i et fengselsopphold.

Espen Ottesen om «pengepredikanten»: Å gi penger til Visjon Norge gir ikke Guds velsignelse. Jan Hanvold fremstår grisk og dypt uetisk

Dypt konservative kristne

Kristen-Norge er mangfoldig. Blant annet i statskirken står de progressive kreftene relativt sterkt – de som mener kristendommen begrunner en liberal innvandringspolitikk, generøs sosialpolitikk eller streng miljøpolitikk.

Brennpunkt-dokumentaren beveger seg i et helt annet landskap: De dypt konservative kristne. Visjon Norge er deres foretrukne TV-kanal og Norge IDAG deres avis, da både Vårt Land og Dagen anses som for liberale.

I dette miljøet er en bokstavtro bibelforståelse ofte paret med en sterk verdikonservatisme. De er bekymret for at «sosialistene» skal avskaffe religion. Tradisjonelle familieverdier er truet når homofile kan gifte seg og barna nærmest må sendes i barnehage. Abortloven er etter deres syn en legitimering av drap. Støtten til Israel er ubetinget, og skepsisen til innvandring er stor.

Parallellsamfunn

Disse miljøene kan langt på vei forstås som kristne parallellsamfunn. Deres verdier bryter fundamentalt med storsamfunnets på mange områder. Jan Hanvold bruker flittig trusler om helvete. Han har sagt at Harry Potter-bøkene er farlige og bør brennes, og at tsunamien i Sørøst-Asia i 2004 skjedde for at innbyggere skulle omvendes til kristendommen.

Andre steder er avstandstagen fra storsamfunnet tydeligere. Fædrelandsvennen skrev i mars om menigheten Samfundet, som ikke vil la medlemmer stemme ved valg eller ta høyere utdannelse. Den såkalte Naustdal-saken, der barnevernet ble beskyldt for religiøs forfølgelse av en pinsevennfamilie, handlet i realiteten om bruk av vold i oppdragelsen. En evangelisk menighet på Jæren ble anmeldt av barneombudet i fjor for oppfordringer om det samme.

Tydelige likheter

Likevel er oppmerksomheten om parallellsamfunn, forstått som miljøer som distanserer seg fra storsamfunnets normer, isolerer seg og utøver egen sosial kontroll, stort sett knyttet til muslimske trossamfunn. Det gjør at man fort kan overse åpenbare likheter. Organisasjonen Islam Net ligner «Jesus Revolution Army», som jeg selv ble forsøkt rekruttert inn i på starten av 2000-tallet. Begge er vekkelsesbevegelser som driver sin misjon med karismatiske lederskikkelser, bokstavtro religionsforståelse og moderne virkemidler. Og begge har problematiske sider.

Ingen eksistensiell trussel

Det kan hende muslimske parallellsamfunn er mer bekymringsfulle fordi islam er et nyere fenomen, og det fortsatt oppleves usikkert hva slags plass islam vil få i fremtiden. Visjon Norge oppfattes mer som en raritet, som dessuten ikke virker å ha noe påtrengende problemer med utvikling av voldelig ekstremisme.

Men det betyr ikke at det ikke er grunn til å være bekymret også for kristne parallellsamfunn. Lojaliteten i læstadianermenigheten i Tysfjord var sannsynligvis medvirkende til at seksuelle overgrep kunne fortsette. Hanvolds virksomhet lopper potensielt sårbare mennesker for millioner av kroner. Det er alvorlig.

Medieoppmerksomheten rundt Hanvold og hans disipler er en påminnelse om at sterkt avvikende holdninger finnes mange steder og ikke er noe nytt fenomen. At parallellsamfunn ikke må oppfattes som en eksistensiell trussel mot hele samfunnet, er verdt å ta med seg inn i integreringsdebatten.