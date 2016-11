Polakker flest drar ikke hjem. De kan fort bli Norges nye pakistanere | Andreas Slettholm

Det bor for tiden godt over 100.000 mennesker med polsk bakgrunn i Norge. Veksten i den polsknorske befolkningen er langtfra like sterk som for 5–10 år siden, men fortsatt er dette den innvandrergruppen som økte aller mest i fjor, tross flyktningstrømmen. Det bor flere med polsk bakgrunn i Norge enn det samlede tallet for de 15 største afrikanske innvandrergruppene.

Og selv om det er noe trangere tider blant annet i byggebransjen, er det de færreste som drar tilbake. 70 prosent av polakkene som kom hit for ti år siden, er her fortsatt, ifølge PRIO-forsker Marta Erdal. I tillegg fødes hvert år tusenvis av barn med polske foreldre i Norge. De polske arbeiderne henter i økende grad familien sin hit: De siste to årene har cirka 8.000 polakker kommet på grunn av familiegjenforening - langt mer enn noen annen gruppe.

Økonomiske konsekvenser er ukjent

Det var få som forestilte seg at «fremmedarbeiderne» fra Pakistan og Tyrkia skulle bosette seg fast i Norge på 70-tallet. Men det gjorde de. Deretter hentet de ektefeller og familier. Nå er det samme i ferd med å skje med den polske innvandringen. Polakkene er kommet for å bli.

Mange klarer seg godt: De jobber hardt, er vel ansett, tjener godt og legger grunnlaget for en betydelig klassereise for seg selv og sin familie. Men det betyr ikke at innvandringen er problemfri. De økonomiske bekymringene har blant annet Brochmann-utvalget belyst. Arbeidsledigheten er rundt tre ganger høyere blant polakker enn i befolkningen ellers, men foreløpig er det få som står varig utenfor arbeidslivet. Hvordan det vil gå på sikt, vet ingen.

Også den pakistanske innvandringen besto opprinnelig av unge, hardt arbeidende menn uten høyere utdanning, som kom hit på grunn av etterspørsel etter arbeidskraft. Utover 80- og 90-tallet ble en deprimerende stor andel av dem avhengig av trygd, mange på grunn av uførhet. Med tanke på hvor tøffe jobbforholdene er i delene av arbeidslivet der østeuropeere befinner seg, er det grunn til å frykte at det samme vil skje med unge, hardtarbeidende polakker.

I Polen er dette et problem: Unge polakker flytter ut av landet så snart utdannelsen er i boks

Kulturell avstand

Én ting er hvilke konsekvenser den østeuropeiske arbeidsinnvandringen vil ha for økonomien. Men de kulturelle integreringsutfordringene for Norges største innvandrergruppe er langt dårligere belyst. Det foreløpige bildet er ikke entydig, men forskningsprosjektet Transfam tegner et bilde av arbeidsinnvandrende polakker som oppsiktsvekkende dårlig integrert i det norske samfunnet: De har stort sett polske venner, leser polske medier og snakker lite norsk. Tilliten til staten er gjennomgående lav, og spesielt kommer det til uttrykk gjennom misnøye med det norske skolesystemet.

Den polske journalisten Maciej Czarnecki inne på det samme i sin nylig utgitte bok om barnevernet og polske familier. Han beskriver polske familiers møte med det norske barnevernet som en «kulturell kollisjon». Å slå barn er for eksempel fortsatt en akseptert del av oppdragelsen i en del polske miljøer.

Også i IMDIs integreringsbarometer viser at polske innvandrere er den nasjonaliteten som har aller lavest tillit til barnevern, skole og helsevesen, blant de innvandrergruppene som er spurt. Det er også polakker som har størst skepsis til både homofili og muslimer.

Vanskelig for barna

At barna av polske innvandrere kan ha språkutfordringer og problemer med å tilpasse seg en annerledes kultur, er ikke en dristig antagelse. Flere tradisjonelle integreringsspørsmål virker relevante også når det gjelder østeuropeiske innvandrergrupper. Hvor lett er det for eksempel å vokse opp som homofil i et polsknorsk arbeiderklassemiljø? Og er vi tilstrekkelig opptatt av at polske og litauiske immigranter må beherske norsk?

Til tross for at det er flere østeuropeere enn muslimer her til lands, er det den sistnevnte gruppen som får nær sagt all oppmerksomheten. Det kan handle om at kulturforskjellene er så mye mindre, og innvandrergruppene fortsatt så nye, at alt vil gå seg til og polakkene ender opp godt integrerte. Det finnes også tendenser til at polske innvandrere tilpasser seg norske verdier og levesett. Men kan det også handle om at det norske samfunnet hverken har sett eller tatt innover oss konsekvensene av at den klart største innvandringsbølgen i moderne tid i Norge.

Litt slik situasjonen var rundt den pakistanske innvandringen var til langt utpå 80-tallet.