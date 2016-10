Politikerne fikk hjelp av markedskreftene på Tøyen | Andreas Slettholm

Det er dagens ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV), som skal ha mye av æren – eller skylden – for den politiske hestehandelen som resulterte i det såkalte Tøyen-løftet for tre og et halvt år siden.

Med Lambda som brekkstang solgte SV seg dyrt for å få en opprustning av Tøyen: Teknisk museum, sammenhengende parkområde, et nytt badeland, utfasing av kommunale boliger og sosiale institusjoner og opprustning av det ikke veldig billedskjønne torget. Her skulle det satses, var budskapet.

For Tøyens del er det lenge siden. Før Øya-festival og X-games, før hippe cocktailbarer, restauranter og kaffesteder inntok torget. Før kvadratmeterprisene plutselig begynte å nærme seg St.Hanshaugen- eller Frogner-nivå, og biblioteket ble kraftig rustet opp.

Til tross for at ingenting av dette var en del av avtalen, kan politikerne fort finne på å mene at Tøyen-avtalen utløste alt. Så enkelt er det ikke.

Viktige, små tiltak

Noe kan politikerne ta æren for: Billige tiltak som kulturstasjon, gratis aktivitetsskole og flere lærere på Tøyen skole har hatt stor effekt for dem som bor der. Stadig flere i den urbane middelklassen velger å bli boende i området når barna begynner på skolen. Det er et tegn på at bomiljøene oppleves attraktive for flere, og at Tøyen i mindre grad blir et transittområde for folk som ennå ikke har etablert seg.

Men årsaken til at Oslos kulturliv omfavner Tøyen, servicetilbudet blir bedret, utelivet blir interessant og boligprisene skyter i været, er langt mer kompleks. Lokalbeboernes utrettelige innsats skal ikke undervurderes, og for servicenæringens del er det gjerne slik at når først noen lykkes, følger flere etter. At området har hatt potensial, har vært snakket om lenge, og rent geografisk var det liten tvil om at Tøyen før eller siden måtte bli populært. Det er vanskelig å se for seg et så sentralt område i Oslo ikke bli kraftig berørt av urbaniseringen og Oslos vekst.

All oppmerksomheten Tøyen-avtalen fikk, kan også ha bidratt til en viss Tøyen-reklame, selv om Øyafestivalens beslutning om å flytte til Tøyenparken kanskje har vært viktigere i så måte.

Les mer om det lokale initiativet: Løftet Tøyen sammen med naboene

Misfornøyde Arbeiderpartiet

I sum oppfattes ikke lenger Tøyen som et forsømt område. Da er det også få som raser over at de største investeringene i avtalen uteblir.

Både nedskaleringen av ambisjonene for Tøyenbadet og et Vitensenter som ser svært usikkert ut, er i utgangspunktet politiske løftebrudd.

Byrådet, ledet av et Arbeiderparti som ble holdt utenfor og følgelig mislikte hele Tøyen-avtalen, har ikke prioritert de store pengene dit. Men nå er det få som føler et påtrengende behov for en dårlig versjon av Teknisk museum til nabolaget, i form av et kommunalt Vitensenter.

At stemningen har snudd, eksemplifiseres også ved at beboere stiller seg negative til planene om å flytte NRK til Tøyen. For fem år siden ville det sannsynligvis bli ansett som et stort pluss for området.

Fortsatt store levekårsutfordringer

Det er imidlertid ingen grunn til å se seg blind på den positive utviklingen. Fortsatt er det store levekårsutfordringer på Tøyen. Mange barn vokser opp i fattigdom, bydelspubene oser av sosiale problemer og kriminalitetsbildet er fortsatt utfordrende.

Ingenting av dette vil forsvinne med et parkdrag over Finnmarkgata. Fritidstilbud, nettverksbygging og trygghetsskapende tiltak, kombinert med et engasjert lokalmiljø, er bedre virkemidler for å løse slike sosiale utfordringer på Tøyen enn store, fysiske opprustninger.

Politikerne kan skrinlegge de dyreste planene for Tøyen-området med god samvittighet. Markedskreftene på kultur-, utelivs- og boligområdet har gitt politikere hjelp med Tøyen, som dermed slipper de billigere unna enn de ellers ville ha gjort.

