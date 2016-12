Politikkens sakte-TV

Erna Solberg stiger inn i «rolla som riksterapeut, som ein sekulær prest» der hun tar i mot oss som er vertinne som har «fyrt på peisen, vi er midt inne i den norske hygga. Alle maktsymbol er borte. Men ho HAR makt. Kvifor ikkje vedkjenne seg makta?», skriver forfatteren Jørgen Nordheim i et skarpt Syn og Segn-essay der han analyserer de tre nyttårstalene den sittende statsminister har holdt.

Årets nyord

1. nyttårsdag 2017 skal hun holde sin fjerde, og i Bjørn Magnus Berges ferske bok, «Statministerens nyttårstaler gjennom 70 år», reflekterer nettopp Erna Solberg over hva en nyttårstale skal være. Det er hun som kaller denne helt spesielle talen for for «politikkens bidrag til sakte-TV». En tale som bryter med kravet til et stadig hurtigere tempo i både medier og samfunn. Eller som Gro Harlem Brundtland formulerer det: Den eneste talen der en statsminister kan snakke direkte til folket «uten å bli tolket, klippet og herjet med, eller rett og slett forbigått».

Nyttårstalen setter verdier på dagsorden. Den løfter frem de store spørsmålene. Leter etter det som forener en stadig mindre homogen nasjon. Peker på enkeltmennesker og gir et skulderklapp til grupper som ofte ellers blir glemt.

I et slikt perspektiv er det fascinerende at det er nettopp i Erna Solbergs nyttårstale at Norsk Språkråd fant årets norske nyord for 2016. Hun er «ordmor» til uttrykket «hverdagsintegrering». Riktignok ble dette begrepet brukt i Oppland Arbeiderblad allerede for fem år siden, men det var da statsministeren løftet det frem i nyttårstalen at bruken av det eksploderte.

Slikt er talende for den symbolkraft statsministerens nyttårstale kan ha.

En gullgruve

Den første ble holdt av Einar Gerhardsen i 1946, knappe åtte måneder etter frigjøringen. «Den beste av dem alle,» ifølge Bjørn Magnus Berge. Og med 1948 som et mysteriøst unntak har den sittende statsminister siden den gang holdt en tale til folket på årets første dag. Berge har selv erfaring som taleskriver for tre norske utenriksministre og leder nå generalsekretær Thorbjørn Jaglands kontor i Europarådet. Nå har han på 751 sider samlet samtlige nyttårstaler mellom to permer. Der har hver eneste av dem også fått sitt eget kapittel der bakgrunn og tidsånd er beskrevet. For noens vedkommende får vi også et innblikk i hvordan de ble til.

Slikt er selvsagt en gullgruve for oss med en i overkant stor interesse for politiske prosesser. Det gir en innsikt og en oversikt som blir et speilbilde av den tiden som formet talene.

Ufrivillig humor

Det er fascinerende å lese talene i sammenheng. Tradisjonen blir tydeligere. Den enkelte statsministers vektlegging av årets viktigste begivenheter trer frem. Det samme gjør beskrivelsen av uløste oppgaver som venter.

«Den staker ut en kurs, formidler et håp og etablerer bred konsensus,» siteres Jens Stoltenbergs oppskrift på en ideell nyttårstale. Han er blant de tre statsministrene som har holdt flest (9, det samme som Harlem Brundtland, Gerhardsen topper med sine 15), flere av dem svært gode. Da må det være ergerlig for Stoltenberg at lanseringen av den sterkt overdrevne «vår månelanding» i 2007-talen er det som huskes best. Begrepet var «mindre godt», sier han nå.

Det er ett av to kjente nyttårstaleuttrykk der tidligere statssekretær, og nåværende First House-profil Morten Wetland har hatt en finger med i spillet, forteller Berge. Det andre er Gro Harlem Brundtlands klassiske «det er typisk norsk å være god» fra 1992. Knapt noen formulering har vist seg så seiglivet og er blitt så mye raljert over, som nettopp denne. Det var ment som ironi, og statsministeren skulle si det med et smil, forklarer Wetland før han konstaterer:

«Men det gjorde hun jo ikke.»

Slik ble den ufrivillige humoren et faktum.

Bondevik som pioner

Kjell Magne Bondevik er den eneste som bevisst har forsøkt seg på en slags humor i en nyttårstale. Det var i 2002 da han fortalte om et besøk i Molde der han spurte sin da 97 år gamle far om å få låne bilen. En noe bekymret far svarte nølende ja, men på det vilkår at han selv ville «kjøre bilen ut av garasjen,» fortalte Bondevik det norske folk.

Det er vel tvilsomt om latteren bølget i de tusen hjem, men statsminister Bondevik fikk sagt noe om både aktive eldre og barn som alltid vil forbli nettopp det i sine foreldres øyne.

Kjell Magne Bondevik er nyttårstalepioner også på to andre områder: I 2000 ble han den eneste statsminister som har holdt nyttårstale i bunad, mens han året før snakket åpent om sine egne psykiske problemer: «Uro ble til angst, og jeg følte meg handlingslammet.» Det skal mot til slikt.

Nasjonalt lim

Gro Harlem Brundtland gjeninnførte «nabokjerringa» som et hedersbegrep, et lån fra Anne Holt. Mens Jens Stoltenberg mange år senere etterlyste «den digitale nabokjerringa». Han er forøvrig den eneste statsminister som har fått hjelp av en av landets beste skuespillere til arbeidet med selve fremføringen - nemlig Henrik Mestad.

Erna Solberg åpnet sin første nyttårstale med å snakke om en av våre store folkesykdommer - pyskiske helseproblemer. Det var et sterkt signal og et håndslag til mange.

Om få dager skal hun holde sin fjerde tale. Og igjen skal hun fylle denne unike taleinstitusjonen med mening. Vel vitende om at den er en del av det nasjonale limet som binder oss sammen.

