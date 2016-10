President Clinton vil gjøre USA tøffere | Frank Rossavik

Washington D.C., 28. oktober

Det ovenstående tror Magnus Nordenman, sikkerhetspolitisk ekspert ved tenketanken Atlantic Council i den amerikanske hovedstaden. Svensken har 20 års erfaring i USA og har vært på sitt nåværende arbeidssted i ti år.

Han venter at Hillary Clinton vil justere Barack Obamas kurs på flere områder. Oppmerksomheten som rettes mot Asia vil økes ytterligere, tror Nordenman, og konflikten med Kina i Sør-Kinahavet vil bli en sentral oppgave.

I Syria vil et USA ledet av Clinton trappe opp innsatsen, også med flere spesialstyrker og droneangrep, mener han.

Jeg bemerker at Donald Trump i valgkampen anklager Clinton for å ville trappe opp til en tredje verdenskrig ved å komme i direkte konfrontasjon med Russland og muligens Iran.

Frank Rossavik

Tydelig markering mot Putin

– Hverken Clinton eller russerne vil risikere noe slikt, så jeg forventer at det skjer en koordinering og at partene informerer hverandre. Jeg frykter ikke noen eskalering mot en ny verdenskrig. Likevel er det klart at når konflikten blir skarpere, oppstår det også større fare for misforståelser, sier Nordenman.

For Europas del regner han med at Hillary Clinton vil komme med tydelige politiske markeringer overfor Vladimir Putin. Hun vil sikre at europeerne holder fast ved sanksjonene mot Russland. Dette er viktig for USA også fordi Russland har større samhandel med EU enn med USA.

– Hva med Ukraina?

– Under Clinton vil USA fortsette sin sterke økonomiske og politiske støtte til landet. Jeg tror også at spørsmålet om våpenleveranser til Ukraina kan bli aktuelt igjen, sier Nordenman.

Obama har lenge avvist at amerikanske våpen kan bidra til å ende konflikten om Øst-Ukraina, men Clinton antydet allerede i fjor at hun kunne komme til å endre amerikansk politikk på dette området.

Fordel for Norge

Hva vil Norge merke av maktskiftet i Det hvite hus?

– For Norge er det viktig at USA får en president som vil satse på NATO, og det vil Clinton. USA gir et godt signal nå ved å sende en roterende styrke på 330 marinesoldater til øvelser i Norge. Med Clinton som president kan samarbeidet styrkes. Norge er viktig for USA med tanke på Svalbard og nordområdene, sier Magnus Nordenman.

Vi snakker mest om Clinton, siden vi begge regner med at hun vinner. Men Nordenman mener det fortsatt er cirka 25 prosents sjanse for at Trump blir president. Hva da?

– Han har sagt mye dramatisk, men vi må huske på to ting. Makten i USA er sterkt oppdelt. Presidenten kan ikke gjøre mye etter eget hode. I mange tilfeller er for eksempel medvirkning fra Kongressen helt avgjørende. I tillegg er mange av USAs forpliktelser, for eksempel NATO-samarbeidet, rotfestet i avtaler som ikke lett lar seg bryte, sier Nordenman.

Spøkelset Trump

Dette betyr ikke at han ser på en president Trump som ufarlig.

– Nei, han vil kunne skape stor usikkerhet bare med det han sier. Det jeg frykter mest, er at Trump tror han kan være forretningsmann også i presidentembetet. I forretninger må man alltid være villig til å forlate forhandlingsbordet når man ikke får det som man vil. Det kan man ikke gjøre i forholdet mellom land, sier han.

Og selv om Trump taper valget, vil han forbli et spøkelse for Clinton, mener Magnus Nordenman:

– Trump har fått stor støtte for sin skepsis til frihandel, til militært engasjement og til finansiering av forsvarssamarbeid med land som ikke betaler sin del. Dette er noe også Clinton vil måtte ta hensyn til som president.