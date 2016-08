Rådville Islamsk råd | Andreas Slettholm

Det som startet som en personalkonflikt mellom generalsekretær Mehtab Afsar og store deler av styret, har eskalert. Kulturdepartementet har strupet pengestøtten. De største moskeene i Norge boikotter rådsmøtene. Og den sittende ledelsen ser ikke ut til å forstå alvoret.

Islamsk Råd er i ferd med å gå i oppløsning.

Omskjæringsproblemer

En kort oppsummering: Styret i Islamsk Råd Norge er blitt overkjørt av generalforsamlingen. Styret mente at generalsekretær Afsar ikke fungerer og ville si ham opp. Afsars allierte på rådets møte i juni ville det annerledes, og resultatet var at nesten hele styret trakk seg.

Kulturdepartementet frøs deretter pengestøtten til rådet, på grunn av usikkerhet rundt hvorvidt det midlertidige arbeidsutvalget ble lovlig valgt. Dette utvalget ledes av Kebba Secka. Han ble for alvor kjent da TV2 avslørte at han hadde anbefalt somaliske Kadra Yusuf å la seg omskjære. Det er jo ikke det beste utgangspunktet for å redde Islamsk Råds omdømme.

Bedre blir det ikke av at imam Zulqarnain Sakandar Madni på lørdag ble valgt inn i valgkomiteen som skal finne et nytt styre. Han har ment at jødene eller USA selv sto bak 11. september, har et nært forhold til den bokstavtro organisasjonen Islam Net og er også kontroversiell internt i moskémiljøene.

Hemmelighold

Denne prosessen foregår selv om de største norske moskeene boikotter den. Det i seg selv gjør at organisasjonen nå mangler legitimitet. I tillegg kan det se ut som de som i dag sitter i sentrale posisjoner ikke har forstått organisasjonens formålsparagraf. Å være «brobygger og dialogpartner mellom muslimer og ikke-muslimer» innebærer for eksempel ikke å holde hemmelig hvem som er valgt inn i sentrale posisjoner, eller å skjelle ut Vårt Lands journalister.

Denne uken møter leder Secka i Kulturdepartementet for å forsøke å få pengekranen åpnet igjen. Det kan det godt hende han klarer – det er ikke nødvendigvis blitt gjort formelle feil i denne prosessen. Men valgene som er gjort, fra beslutningen om å overkjøre styret til valget av konspirasjonsimam Madni, har gjennomgående vært ukloke, med det resultat at hele rådets fremtid er i spill.

Kan gå mot splittelse

Utfallet kan fort bli en splittelse, der Islamsk Råd Norge ikke lenger blir den brede paraplyorganisasjonen den har vært.

Det vil sikkert være trist for mange som har investert betydelige ressurser i å bygge opp en struktur som til tider har tjent moskeene ganske godt. Men det er ikke nødvendigvis den verste løsningen.

Dagens situasjon viser at det er sårbart og personavhengig når én organisasjon skal representere det stadig voksende mangfoldet av muslimer og moskeer i Norge. En paraplyorganisasjon kan tilsløre reelle forskjeller mellom moskeene og ha problemer med å innta standpunkter i vanskelige saker.

Sikkert er det i hvert fall at Norge ikke har noe fungerende Islamsk Råd i dag. Utsiktene til å få det er heller ikke veldig gode.

