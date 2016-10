Republikanerne på vei mot isfjellet | Frank Rossavik

Washington D.C., 27. oktober

Jeg er på politikkens Titanic: Capitol Hill Club, møtestedet for republikanerne som arbeider i Kongressen. I løpet av nærmere tre timers til dels hastig småsnakk treffer jeg ikke én som tror at deres kandidat vinner presidentvalget.

I dette miljøet handler det om skadebegrensning: Republikanerne i maktens sentrum prøver å redde flertallet i Senatet, der de nå har 56 av 100 seter, men egentlig tror de at de taper det.

De mest pessimistiske tror de kan tape også Representantenes hus, men det skal av ulike grunner mye mer til. I dag har republikanerne et flertall der på 247 mot 188.

En jeg tar en kaffe med gir meg dette anslaget: Demokratene har 95 prosents sjanse for å vinne presidentvalget, 60 prosents sjanse for å ta Senatet, 15 prosents sjanse for å ta Representantenes hus.

Desillusjonerte republikanere

De jeg treffer, er alle medlemmer av staben til en senator eller representant. Sjefen deres er i hjemstaten for å drive kampanje, eller for – i noen republikanske tilfeller – å gjemme seg til valget er overstått.

En av dem som holder lav profil nå, er Richard L. Hanna, medlem av Representantenes hus for New York. Han er republikaner, men har støttet Hillary Clinton, og er ikke den eneste med tyngde i partiet som har gjort det. Hanna kan gjøre det fordi han nå likevel skal pensjoneres.

Den eneste jeg treffer som er villig til å la seg intervjue med navn og bilde, er Hannas «legislative director» (ansvarlig for lovsaker), Nicholas J. Stewart. Han må jo finne seg en ny jobb, okke som.

Frank Rossavik

Stewart har endret partiregistreringen sin fra republikaner til uavhengig. Han har nesten seks års erfaring fra Kongressen og regner med å finne en ny jobb utenfor.

Han tror partiet er på vei ned.

Tror ikke Trump går over

– Donald Trump har vist at man kan piske opp horder av mennesker ved å snakke nedsettende om utlendinger, kvinner og stort sett alle andre også. Han har hatt suksess med å gjøre ting ingen republikanere har drømt om å gjøre før, og jeg frykter at det blir sittende i partiet, sier Stewart.

Han mener Trump er helt «oppsiktsvekkende uegnet» til å være president.

– Trump har fått briefing fra USAs sikkerhetstjenester om at Russland står bak hackingen av demokratenes epostserver, men fortsetter å opptre som om dette er et åpent spørsmål.

Stewart bare rister på hodet.

Jeg spør om ikke problemet kan løses hvis nederlaget for Trump blir så stort at alle skjønner at man ikke vinner valg med hans metoder.

Stewart tror ikke at det hjelper: – De kommer uansett til å legge skylden på partiets ledelse: Trump ledet på målingene, men fikk ikke støtte fra dem på toppen, derfor gikk det galt, vil de si. Denne «revolusjonen» kommer dessverre til å fortsette.

Ingen gode scenarier

Akkurat her er det ulike meninger på Capitol Hill Club. Noen tror et braknederlag 8. november «vil løse problemet Trump», noen tror at det holder med et nederlag uansett størrelse, for «å tape for Hillary er pinlig nok i seg selv».

Noen vil egentlig helst ha et dundrende nederlag partiet kan ta lærdom av, men likevel ikke, for da ryker jo flertallet i Senatet også. «Vi har ingen gode scenarier», som én sier. Hun legger til at det verste vil være en overraskende seier for Trump.

Det er ikke så overraskende at det republikanske miljøet i den føderale hovedstaden er anti-Trump. Forretningsmannen har støtten sin fra et grunnplan som hater hovedstaden. Men du verden for en undergangsstemning. For disse folkene kan presidentvalget ikke bli overstått raskt nok.