En damerobot gjorde alltid at reisen gikk litt fortere.

Med albumet «Babarobot» (kvinnerobot) fra det russiske bandet Leningrad på øret gikk mine daglige fem minutter med rulletrapp ned i undergrunnssystemet i St. Petersburg litt lettere.

Uten denne type distraksjoner kunne man for eksempel ha brukt fem minutter til å tenke på at man nå er på vei ned i en av verdens dypeste undergrunner. Faktisk den dypeste, hvis man regner gjennomsnittsdybde på alle stasjonene.

De fem minuttene kunne man også ha brukt på å telle mennesker og ta inn over seg at der nede, der passerer det omtrent to millioner mennesker på én dag.

Man kunne ha brukt de fem minuttene på å tenke på at hvis det skjer noe der nede, skal tusenvis av mennesker kjempe om plassen oppover i de samme lange rulletrappene for å komme seg ut.

Som innbygger i St. Petersburg i 2006 tenkte jeg altså ikke på dette, men på kvinneroboter. Best sånn.

Men hadde jeg vært der i dag, hadde jeg ikke klart å tenke på noe annet enn terrortrusselen.

Sikkerhetsutfordring

Jeg, som den landsens kvinne jeg er, synes at t-banenettet i Oslo er skremmende nok. Ikke så rart at jeg skjelver av den dype undergrunnen i St. Petersburg.

Men terrorangrepet og de mange terrortruslene mandag skaper selvfølgelig frykt og sorg også blant russere.

Fremdeles er mye usikkert, men en talsperson fra kirgisiske myndigheter oppgir at angrepet ble utført av en selvmordsbomber fra Kirgisistan med russisk statsborgerskap. Russiske medier og politikilder sier at gjerningspersonen skal ha tilknytning til den såkalte islamske stat (IS).

Terrorisme har vært Russlands største sikkerhetsutfordring gjennom hele 2000-tallet og frem til i dag. En undersøkelse fra Levada-senteret i april 2016 viser at 68 prosent av de spurte frykter å bli rammet av terror.

Angrepet vekker også vonde minner i et land der terror rammer transportsystemet med jevne mellomrom.

Men nettopp fordi det er en etablert sikkerhetsutfordring og fordi det er en gammel historie spilt om igjen, vil flertallet av russere gå videre.

Og de vil gjøre det ved å følge sin sterke mann.

Å bygge en karrière

«Finner vi dem på do, skal vi ta dem der». Vladimir Putins berømte sitat fra 1999 satte tonen for hans krig mot terrorister i Tsjetsjenia. Russlands kommende president skulle ikke vise noen nåde i krigen mot terror i Nord-Kaukasus.

Etter en periode med drukkenbolten Boris Jeltsin som president, fremsto Putin, den tidligere KGB-agenten, med vilje og handlekraft til å gjøre Russland «stort igjen».

Han har hatt stor suksess innenrikspolitisk – etter 17 år ved makten som både president og statsminister, er han fremdeles rekordpopulær blant russere.

Rett eller galt?

Putins politikk har gjennom hele perioden vært å bruke rå makt for å slå ned på terrorister. Når nok et terrorangrep er gjennomført, er det mulig å hevde at han har mislykkes. At brutal fremferd bare har ført til radikalisering og økt terrortrussel, og at Putin ikke makter å holde sin egen befolkning trygg.

Samtidig kan terrorangrepet mandag spinnes til å være en bekreftelse på at den russiske presidenten har hatt rett hele tiden – det kreves en hard hånd og arbeidet er ikke ferdig.

Etter en periode med store demonstrasjoner mot korrupsjon i maktapparatet, er dette neppe en vinkling det russiske propagandaapparatet kommer til å la gå fra seg.

Det er muligens i overkant kynisk å si det så kort tid etter en forferdelig tragedie, men terrorangrepet kan fort være en gavepakke til den russiske presidentens politikk.

Under krigen i Tsjetsjenia var Putins mantra at det er bedre å angripe dem der, enn å ta dem etter et terrorangrep på russisk jord.

Nå er argumentet at det er bedre å ta dem i Syria, enn å vente til de er tilbake i Russland.

Samme argument, ny krig.

Test av tilbud

Fremmedkrigere fra Russland og Sentral-Asia som reiser til Syria, har skapt stor bekymring i Russland. Ifølge det russiske utenriksdepartementet i desember 2016, har 3200 russiske statsborgere reist for å kjempe med IS i Syria.

Hvis det viser seg at gjerningspersonen i St. Petersburg er en av dem, har Putin et gyllent argument overfor egen befolkning til å fortsette krigen mot terrorister i Syria.

Det er verdt å minne om at terrorangrep har ført Russland og USA nærmere hverandre tidligere, som etter 11. september i 2001.

Donald Trump har varslet at han ønsker et mulig tettere samarbeid om krigen mot IS. Kanskje blir mandagens terrorangrep en anledning til å teste det tilbudet.

Mer sikkert er det at angrepet vil bli brukt innenrikspolitisk i Russland for å mane til ro i rekkene og maktbruk mot de virkelig skadelige kreftene: Terroristene.

Eller som min russiske favorittgruppe synger på albumet som fikk meg gjennom undergrunnsangsten:

Som vår president har sagt,

Dette poenget rykker frem,

Stabilitet – det er vårt mål,

Resten – er bortkastet tid.

