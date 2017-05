Salafismen er venstresidens naturlige fiende | Andreas C. Halse

Unntaket i Sverige er en dedikert regionavis. Her hjemme er den venstreorienterte skribenten Nils Inge Graven en ensom stemme når han graver videre i saken på grundig vis i et innlegg i VG.

Man kan spørre seg om det hadde blitt møtt med den samme stillheten dersom Nord-Korea finansierte en kommunistskole, eller en gruppe rike fascister fra USA skjøt inn penger for å bygge lokaler til et ytterliggående høyreparti. Svaret gir seg selv.

Salafismen inspirerer til terror

Sammenligningen er heller ikke usaklig. Ekstremversjonen av islam som frontes av myndighetene i Saudi-Arabia og Qatar, bærer nemlig alle tegn på en totalitær ideologi.

Den er ekstremt hatefull. Den forherliger vold som løsning på de fleste problemer, har et apartheidlignende syn på kjønn, forakter homofile og har nulltoleranse for alle som tenker eller tror annerledes.

Salafismen er islamisme i sin mest ekstreme form, og innholdet burde utgjøre en naturlig fiende for alle som elsker frihet.

Det salafistiske og ekstreme verdensbildet inspirerer til terror over hele verden og krever stadig oftere nye menneskeliv.

Pisking og steining

Hvilken skade dette gjør på hjemmebane blir mer enn tydelig når man leser om saudiske kvinner som ikke får lov til å bevege seg uten en mannlig verge. Eller om homofile som piskes på åpen gate. Når straffen for utroskap er steining. Eller når den kjente bloggeren Raif Badawi sitter i fengsel på femte året for å skrive om kjærlighet og ytringsfrihet.

Finansierer moskeer over hele verden

Ideologien er imidlertid ikke bare skadelig når den inspirerer terrorister, og den kan merkes langt utover grensene til diktaturene på den arabiske halvøy.

Gjennom å finansiere alt fra moskeer til ideelle stiftelser bidrar Saudi-Arabia og Qatar til å spre ideene til hele verden.

På bekostning av friheten til unge jenter som vil leve livene sine uten religiøs tvang, som vil gifte seg med den de elsker og gutter som vil elske andre gutter.

Propagandainstitusjoner i Skandinavia

Så hva gjør man i møte med en totalitær ideologi, som sponses av noen av verdens rikeste stater, som aktivt forsøker å spre ideene til resten av verden?

Man lar dem i hvert fall ikke uten motstand bygge utdannings- og propagandainstitusjoner på egen jord. Og man burde selvsagt ikke bevæpne dem.

Venstresiden bør gå i front

Denne kampen må tas av flere enn venstresiden, men venstresidens partier bør gå i front. Og venstrepartier i hele Norden bør samarbeide om en felles strategi.

Salafistisk kvinne i Oslo: Føler seg utsatt for heksejakt

Fordi alt salafistene står for, går mot venstresidens grunnleggende verdier. Men også fordi venstresiden har et bedre utgangspunkt for å bygge varige allianser med moderate, liberale og sekulære muslimer. De stemmene er ikke bare nødvendige i debatten. Det er deres frihet som står på spill.

Hvorfor ble det så stille?

Å jobbe mot spredningen av salafismen er ikke å jobbe mot muslimer. Det er å stille seg side om side med alle dem som lider under diktaturene og dem som kjemper mot gamle, religiøse undertrykkelsesstrukturer i demokratiske land.

En aktiv og høylytt kamp mot det totalitære burde med andre ord være åpenbar. Så spørsmålet er og blir; hvorfor er det så stille?

Interessert i å lese mer om salafisme? Her er noen forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.