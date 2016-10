Seks grunner til at trikken bør bort fra Oslo-gatene | Arild Færaas

Å komme som innflyttet vestlending til hovedstaden og snakke negativt om trikken er på nivå med å snakke nedsettende om Brann eller buekorpsene i Bergen.

«Koselig», «hyggelig» og «romantisk» er tre argumenter jeg har hørt for å beholde trikken i Oslo.

Men bortsett fra slike «kose-argumenter» er det vanskelig å se seriøse argumenter for å la trikken leve i Oslo-gatene i årene fremover.

Trikken bråker, er dyrere å drive enn bussen og ikke minst er den farlig for fotgjengere og syklister. Her får du seks grunner til at Oslo-politikerne bør få bort trikken fra hovedstadens gater.

1. Trikkens store fordeler er i ferd med å forsvinne

Foruten «koseligheten» til trikken, har miljøhensyn og kapasitet vært to store trikkefordeler.

Men allerede nå går hydrogen-bussene på noen ruter i Akershus, og når el-bussene etter hvert kommer for fullt i Oslo er ikke trikken lenger mer miljø- eller klimavennlig enn bussen.

At trikken har større kapasitet enn en buss, har også vært en fordel. Men leddbussene og særlig de nye såkalte superbussenes inntog vil gjøre at også her må trikken vike.

2. Oslo skal bli en sykkelby

Særlig det rødgrønne byrådet messer om sykkel, sykkel, sykkel. Nye sykkelveier og subsidier til styrtrike Oslo-folk for å kjøpe elsykkel er noe som de har fått gjennom. Men hvorfor beskytte en av syklistenes største fiender – trikken?

Personlig er trikkeskinnene en stor grunn til at jeg ikke sykler til jobb fra min bolig på Galgeberg. Det er ille nok for en vestlending å sykle i sterkt trafikkerte sentrumsgater omkranset av bilister. Men å risikere å skli på glatte trikkeskinner for så å knuse brillene i asfalten, er ikke særlig ønskelig. Uansett hvor koselig trikke-brukerne har det.

I fjor skrev også Aftenposten, basert på tall fra Oslo legevakt, at trikkeskinnene var sykkelfelle nummer en.

3. Trikken er dyrere i drift enn bussen

Selv om trikken slipper utgifter til diesel, har den en større kostnad per reise, viser tall fra Ruter. Om vi ser på kostnad per såkalte personkilometer en reisende tar, er det nesten dobbelt så dyrt med trikk som med buss.

4. Trikken bråker som et lokomotiv

Kanskje det er støyen som gjør at så mange Oslo-folk synes det er så nostalgisk og koselig å kjøre trikk. Men er det ikke nok støy i denne byen?

Jeg har også overnattet atskillige netter i en leilighet hvor trikken gikk rett forbi. Og hva er koseligere enn å få forstyrret nattesøvnen av trikken?

Fersk trikke-nyhet: Politimann bøtelagt etter kollisjon med trikk

5. Trikken er altfor lite fleksibel

Dersom en buss streiker, holder det å få fjernet bussen fra veien.

Men om en tung trikk streiker, er det mye verre å få den bort. I tillegg er trikkesystemet laget slik at resten av trikketrafikken kan påvirkes som følge av noe som går galt ett sted.

Tidligere i oktober rev en søppelbil ned en av trikkens strømledninger på Grünerløkka. Det førte til full trikkestans i området.

6. Alt tyder på at trikken er farligere enn bussen

En rapport fra Transportøkonomisk institutt fra 1997 konkluderte med at trikken har tre til fire ganger så høy risiko som kollisjon med bil som buss har.

Aftenposten har hentet inn tall som viser at fra 2006 til 2015 har det vært seks personer som har omkommet i trikkeulykker, og tilsvarende fem døde i bussulykker i Oslo. Dette er små tall. Derfor ville vi se på alvorlig skadede. 34 personer har blitt hardt skadet i forbindelse med bussulykker i Oslo fra 2006 til 2015.

Mens 48 personer har blitt alvorlig skadet i trikkeulykker i Oslo i samme tidsrom. Om en tar med at bybussen kjørte over fem ganger så mange kilometer som trikken i Oslo i 2015, blir den reelle forskjellen enda større.

Men det er ett problem for å omgjøre indisier til bevis. Definisjonen på hardt skadet i veitrafikkulykker er helt klart definerte diagnoser. Definisjonen på alvorlig skadet i jernbane- og trikkeulykker er derimot «personskade som fører til sykehusinnleggelse i mer enn 24 timer»

Likevel er det liten grunn til å tvile på at buss i bybildet er tryggere enn trikk.

Og hvor mange utenbys fra vet at den koselige trikken ikke har vikeplikt for dem når de skal krysse en fotgjengerovergang?

Jeg har selv sett flere relativt forvirrede turister, både fra Asia og mine hjemtrakter, som akkurat tidsnok skjønner at trikken ikke har tenkt å stoppe for dem når de er på vei over gangfeltet.

Konklusjonen er derfor:

Få bort trikkeskinnene fra gatene. Den er et bråkende, trafikkfarlig og lite fleksibelt monster vi egentlig ikke har bruk for i Oslo.

Til nøds kan vi kanskje få til et kompromiss hvor trikken går i egne traseer slik trikkene til Nordstrand delvis gjør?

Da kan nostalgikerne kose seg på trikken. Og den vil utgjøre mindre fare og sjenanse for alle oss andre som definerer kos på en annen måte enn å sitte på ubehagelige seter i en skranglete vogn.