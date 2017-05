Siv Jensen går på scenen etter en heftig runde med folkemusikk, omkranset av gigantiske plakater på veggene: Stavkirken. Brunosten. Oljearbeideren. Bryggen i Bergen. Innvandring og stoltheten over Norge er temaene hun bruker mest tid på i landsmøtetalen. Det siste er blitt vårens spesialøvelse blant partilederne, i skyggen Senterpartiet som de alle befinner seg. Det første er enhver Frp-leders glansnummer.

Historisk Jensen

Siden Siv Jensen holdt sin første landsmøtetale i 2007, har hun tatt steget inn i historiebøkene. Hun var den første Frp-lederen som fikk partiet i regjering, noe hun personlig har en stor del av æren for. Og, enda viktigere, hun har klart å holde partiet i regjering i en hel stortingsperiode. Det ville ikke mange veddet mye på for drøye tre år siden. Med det har Jensen forvandlet Frp fra å være landets største systemkritiske parti til å bli et styringsparti. Det kommer ikke nødvendigvis til å vare.

Rolf Ohman

Taper tydelighet

Den åpenbare oppsiden med regjeringslivet er at partiet har fått gjennomført massevis med Frp-politikk. Siv Jensens liste over seire blir bare lengre for hver landsmøtetale, og ingen som sitter i salen kan i fullt alvor lure på om det var verdt det, å sitte i regjering. I talen minner hun om de 21 milliardene i skattekutt, samferdselssatsingen og asylsinstramningene. Hun trenger ikke en gang å nevne det økte innslaget av snø- og vannscootere.

Den like åpenbare nedsiden er at regjeringssamarbeid også har en pris. Kanskje ikke fordi velgerne etterlyser så mange flere politiske seire. Velgerne har vist seg forbausende tilgivende overfor alle sakene som aldri ble noe av, som bompengemotstanden og revolusjonen i eldreomsorgen. At handlingsregelen, som opprinnelig skulle fjernes, heller er blitt strammet inne, har heller ikke kostet noe politisk. I motsetning til debutantforgjenger SV har Frperne vært dyktige til å selge sine seire. Men også Frp taper til Senterpartiet for tiden, er parti som vokser på å snakke med en tydelighet som ikke er mulig for et regjeringsparti å levere

Tydelige Listhaug

Det vil si, mange i Frp mener at Sylvi Listhaug representerer denne tydeligheten, også i regjering, og at partiet vil ha god bruk for henne hvis Regjeringen ryker i høst. Listhaug, som mange så som ny nestleder i partiet, er åpenbart ambisiøs. Hun skaffet seg en førsteplass på Møre og Romsdal Frps stortingsliste og ville helt sikkert takket ja til nestlederjobben hvis hun hadde blitt spurt. Det ble hun ikke. Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen - som begge forlater Stortinget fra høsten - ville fortsette.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Sylvi eller Siv?

Forsvinner Frp ut av regjeringskontorene i høst, vil partiet få en diskusjon om retning, der veivalgene representeres av nettopp Siv Jensen og Sylvi Listhaug. De er ikke veldig ulike politisk, men de har ulik innstilling til regjeringsprosjektet og hva det vil si å samarbeide. Bare Siv Jensen vet hvor mye arbeid hun har lagt ned i å få Frp til å fungere som et regjeringsparti. I Høyres korridorer mumles det at hun ikke har kontroll på eget parti, at hun står maktesløs når stortingsgruppen velger å kjøre sitt eget løp i flere saker, og at hun ikke kan sette en Sylvi Listhaug på plass når hun går for langt i å provosere samarbeidspartnerne.

Irritert Solberg

Erna Solberg var åpent oppgitt og irritert på Listhaugs sololøp under arbeidet med å få til et forlik i Stortinget om asylinnstramninger. Og selv om Listhaug tidvis blir overtolket og lest i verste mening, ikke minst av Venstre og KrF, er det ingen tvil om at hun personlig har bidratt til det sure forholdet til de to partiene. Det har vært populært i Frp, der mange får utslett av sentrumspartiene. Men det har gjort jobbene til både Siv Jensen og Erna Solberg tyngre.

Siv Jensens oppgave har vært å balansere denne siden ved Frp med behovet for å ha et levelig forhold til småpartiene. Deres strategi før høstens valgkamp tyder på at hun ikke har lykkes. Både Venstre og KrF har fått stort politisk gjennomslag, men det drukner i ubehaget ved å være alliert med blant andre Sylvi Listhaug. Da budsjettkrisen sto på som verst i høst, advarte Høyre i følge Dagens Næringsliv støttepartiene med at en regjeringskrise kunne føre til at Listhaug overtok i Frp, med alt det fører med seg.

Frp i fri dressur

Alt det fører med seg er en bekymring for Høyre. Der, og blant flere i småpartiene, erkjennes verdien av å ha Frp på innsiden, i ansvarlig posisjon, fremfor på utsiden, på enøyd velgerjakt. Når høyrefolk skal forklare hvorfor Erna Solberg lar Sylvi Listhaug få så frie tøyler, snakker de gjerne om hvor viktig det er at Frp ikke opptrer i fri dressur. Det har alltid kostet for Høyre når Frp treffer tidsånden, og de siste årene har tidsånden vært på Frps side. Det er ikke utenkelig at Frp kunne reist seg til nye høyder uten åket fra sentrumspartiene og regjeringslivets ansvarlighet.

Erfaring med ørkenvandring

Siv Jensen ser mørkt på nye år i opposisjon, der alt hun foreslår blir nedstemt. Hun har smakt på regjeringsmakt og ønsker mer av det. Sylvi Listhaug har ikke den samme ørkenvandrererfaringen som Jensen og kan leve godt med å bruke opposisjonsår på å rendyrke protestpartiet Frp. Da er det maksimering av oppslutning, ikke regjeringsmakt som er målet - en stund. For spørsmålet er jo hva Frp kan bruke en slik styrke til hvis borgerlig side forøvrig har gått i oppløsning. Siv Jensen omsatte oppslutning i makt og politiske resultater. Hun har klart å beholde mange velgere som ellers ville blitt passivisert, eller valgt mer ytterliggående svar. Den dagen Siv Jensen gir seg, er det ikke gitt at den neste lederen klarer det samme. Det kommer an på hvem partiet velger seg.