Sjokkerende nyheter for de amerikanske velgerne!

Inge Grødum

Mediene suger. Greit.

Det har gått med mye spalteplass og sendetid de siste månedene til å latterliggjøre og undervurdere Trump. Det er tid for selvransakelse. Men litt selvrettferdig må det være lov å være, selv for en journalist i uke 46, 2016.

Jakten på virkeligheten

Mange medier har tatt både Trump og velgerne på det dypeste alvor. I vår egen avis har Frank Rossavik snudd hver sten på prærien i sin søken etter politiske strømninger. Som om ikke det var nok har Gunnar Kagge syklet tvers over USA, fra kyst til kyst, for å snakke med folk flest og ta pulsen på the anti-establishment. Og det er bare to eksempler. Men én unnlatelsessynd kan vi godt fortsette å piske oss selv for:

Vi har undervurdert de sosiale medienes politiske makt - og hvor likegyldige de er til spredning av falsk informasjon.

Et mirakel!

Mer enn 7 av 10 amerikanere er på Facebook. 229 millioner brukere, for å være nøyaktig (vel, strengt tatt nokså omtrentlig). Ifølge Pew Research Center bruker 44 prosent av amerikanerne nå Facebook som en nyhetskilde. Fantastiske tall for en bedrift som har som mål å lage «den perfekte personaliserte avisen».

Med 1,8 milliarder abonnenter er Mark Zuckerberg uten sidestykke verdens største nyhetsdistributør, og dermed en blytung politisk aktør. Det er litt av et ansvar å bære. Og foreløpig ser det ut til at skuldrene er for smale.

Har Facebook en politisk agenda?

I april hamret Zuckerberg løs på Donald Trump og hans politikk på en Facebook-konferanse. Noen uker senere hevdet noen av hans tidligere ansatte at de var blitt instruert til å systematisk flytte saker av interesse for konservative velgere nedover på listen over populære saker. Lederen for avdelingen som kontrollerer denne listen har også donert penger til Hillary Clintons valgkampanje.

Har det påvirket valgresultatet? Tja. Ikke i stor nok grad til å sikre Clinton seier, åpenbart. Eller kanskje har effekten blitt oppveid av falske, Trump-vennlige nyhetssaker. For dem har det vært mange av.

Våpen og Vatikanet

I sommer spredte en nyhet seg som ild i tørt gress: Paven sjokkerer verden - støtter Trump som presidentkandidat. Oppsiktsvekkende, særlig fordi paven noen måneder tidligere hadde uttalt at en som tenker mer på å bygge murer enn å bygge broer ikke kan kalle seg kristen. Selvsagt støttet ikke paven Trump. Men alle fikk neppe med seg dementiet. Ifølge Nieman Lab ble den falske nyhetssaken delt 868.000 ganger. Dementiet ble delt 33.000 ganger. I et land der katolisismen er den mest utbredte religionen, kan det ha vært godt nytt for Trump.

TT / NTB Scanpix

Andre sensasjonelle, konstruerte nyhetssaker har handlet om at Clinton-stiftelsen i det skjulte hadde kjøpt ulovlige våpen for 137 millioner dollar, Bill og Hillarys nye kåk på Maldivene til 200 millioner dollar og en FBI-agent, mistenkt for å ha lekket Hillarys e-poster, som ble funnet død under mystiske omstendigheter.

Alle disse sakene fikk stor spredning på Facebook. Trump-fansen var ikke alene om å spre usannheter, altså, en av de mest delte løgnene - også her til lands - er et falskt sitat fra People Magazine i 1998, der Trump sier at han ville stilt for republikanerne dersom han skulle stille til presidentvalget, fordi de republikanske velgerne er så dumme at de tror på hva som helst.

Fornuft og følelser

På selve valgdagen kritiserte president Obama Facebook for å spre «gale konspirasjonsteorier», og mer enn antydet at det kunne påvirke valgresultatet. Zuckerberg kvitterte med å si at det er en «pretty crazy idea» - en nærmest uvirkelig ansvarsfraskrivelse - og fortsatte med sin sedvanlige, hule feiring av mangfold og demokrati.

Som Eirik Løkke i Civita skriver: «En viktig forutsetning for et velfungerende demokrati er nødvendig respekt for sannheten». Den respekten blir stadig mindre. Folket får en katastrofalt dårlig forståelse av politikk. De settes ut av stand til å ta opplyste valg.

Les Eirik Løkkes kronikk om det postfaktuelle demokratiet her:

Nøyaktig hvor stor påvirkning Facebook og Google har hatt på valget er vanskelig å si. Men tung distribusjon av pølsevev kan åpenbart ha vippet noen av over fra den ene siden til den andre. Zucks fornektelser til tross virker det som om det begynner å skli inn.

I løpet av de siste dagene har Facebook sendt ut en spørreundersøkelse for å finne ut av brukernes tillit (det er dyrt å tape omdømme), ledelsen har angivelig diskutert etikk i en lukket Facebook-gruppe, og nå flagger både Google og Facebook at de vil strupe sider som sprer falsk informasjon.

Det er ikke nok. Men det er godt nytt. Og helt sant.