Helt uten empiri kan jeg si at jeg har inntrykk at flere foreldre er bekymret for sitt barns sikkerhet i 17. mai-toget i år enn tidligere. Jeg har hørt det bli diskutert, og jeg har fått spørsmålet selv: «Skal ditt barn gå i barnetoget?».

Stemningen er lett nervøs. Ikke til å undres over, kanskje.

To skritt nærmere

I Nice i fjor sommer kjørte en terrorist inn i folkemengden som hadde samlet seg i gatene i forbindelse med den franske nasjonaldagen. 86 ble drept, 434 skadet.

7. april i år stjal den utviste usbekiske asylsøkeren Rakhmat Akilov en lastebil, dundret inn i en gågate i Stockholm og drepte fem mennesker. Den kvelden vil jeg tro at en del norske foreldre så de to episodene i sammenheng og ble småkvalme av å tenke på 17. mai-toget.

Allerede der var både risikoen og frykten overdimensjonert. Så skjedde to ting som gjorde alt unødvendig mye verre.

Vi hever fryktnivået

To dager etter Stockholm-terroren gikk PST-sjef Benedicte Bjørnland på talerstolen i en pressekonferanse. Inntil da hadde et terrorangrep vært «mulig». Nå er det «sannsynlig», sa hun. Det er vagt, slik vi er vant til fra PST. Men så nevnte hun de forestående merkedagene på mai-siden i kalenderen, og foreldrepulsen steg ytterligere.

Neste omdreining i saken kom 4. mai, da NRK Dagsrevyen slo fast at «en del» vil holde barna borte fra toget, og at «flere skoler» meldte om økende pågang fra foreldre med frykt for «lastebiler og smell». Det er mulig det stemmer, men det ble i alle fall ikke dokumentert i sendingen.

Politiet i Oslo mener at sikkerheten er god. De skal være godt synlige og passe på oss, lover de. Som hvert år, altså. Men når PST har sagt at et angrep i Norge er sannsynlig, hjelper det lite om Oslo-politiet sier at barnetoget er like trygt som mors fang.

Prisen for åpenheten

Egentlig er det i overkant selvrettferdig når en aviskommentator klager over at PST sprer frykt. Tidligere ble informasjon om endringer i trusselbildet overlevert med dempet stemme i maktens korridorer, ikke med ropert på torget. Årsaken til den nye åpenheten er at mediene har krevd den. Tanken har vært at det kan gi borgerne mulighet til ta opplyste valg. Problemet er at det ikke funker.

United Kingdom Government

PST har i alle fall ikke satt meg i stand til å ta et opplyst valg. Jeg skjønner ikke hva de mener. Begrepsbruken gir et stort rom for tolkning. Og mer konkret er det kanskje vanskelig å være, vi kan jo ikke vite om noe faktisk vil skje. Slik er terrorens logikk. Men her er noen fakta som kan hjelpe oss foreldre til å ta et opplyst valg:

Ifølge PST er ikke trusselbildet endret siden 9. april.

Det foreligger ikke konkrete trusler mot 17. mai-toget.

Oslopolitiet oppfordrer alle til å gå i tog som de pleier.

Fortsett som før

I Storbritannia gjennomførte IRA på 1970-, 1980- og 1990-tallet gjennomsnittlig to terrorangrep i året, de fleste av dem i form av bomber i store, engelske byer.

I denne perioden lærte britene seg å leve med terrortrusselen, tilsynelatende etter mottoet på en propagandaplakat fra 1939. Det kan vi norske foreldre med harehjerte godt lære noe av nå: Keep calm and carry on.