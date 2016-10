«Skal et barn dømmes til forvaring, bør dommen ha Høyesteretts stempel»

Den nå 17 år gamle jenta som i oktober 2014 drepte miljøarbeideren Anna Kristin Gillebo Backlund på barneverninstitusjonen Små enheter i Asker, er nok en gang dømt til forvaringsstraff.

Borgarting lagmannsrett stadfester dommen fra Asker og Bærum tingrett på forvaring i ni år med en minstetid på seks år.

Blir dommen rettskraftig, er det første gang et barn dømmes til forvaring her i landet.

Fremdeles et barn

Hun var bare 15 år og én måned gammel da hun begikk et overlagt drap mot en person som hadde til oppgave å hjelpe henne til rette i livet. Hadde hun vært én måned yngre, ville det aldri ha blitt noen straffesak – den kriminelle lavalder er som kjent 15 år.

Jenta er akkurat fylt 17 år. Hun er fremdeles et barn. I straffeloven heter det at barn kan idømmes ubetinget fengsel når det er særlig påkrevet, og fengselsstraffen kan ikke overstige 15 år.

FNs barnekonvensjon er en del av norsk rett. Her heter det at fengsel bare skal benyttes «som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom».

Dette gjelder altså tidsbestemt fengselsstraff. Hva med forvaring – tidsubestemt straff?

Svært snever adgang

Ifølge straffeloven må det foreligge «helt ekstraordinære omstendigheter» for at barn under 18 år kan idømmes forvaring. Det vedtok Stortinget, til tross for at Straffelovkommisjonen anbefalte at ingen under 18 år skulle kunne dømmes til forvaring.

Adgangen til å idømme et barn forvaring er med andre ord svært snever. I forarbeidene til loven heter det at forvaring tilnærmet aldri skal benyttes på lovbrytere som var mindreårige på gjerningstidspunktet. Årsaken er den belastning en slik straff vil kunne påføre et barn.

FNs barnekonvensjon

Jentas forsvarere, advokatene Cecilie Nakstad og Marianne Darre-Næss, hevdet i lagmannsretten at Barnekonvensjonen er til hinder for at barn kan dømmes til forvaring.

Dette avviser retten. Barnekonvensjonens forbud retter seg mot «livsvarig fengsel uten mulighet for løslatelse», mens en person som er idømt forvaringsstraff kan begjære seg prøveløslatt når minstetiden er ute. Det tidsubestemte elementet ligger i at domstolen etter begjæring fra påtalemyndigheten kan forlenge den fastsatte tidsrammen med inntil fem år av gangen.

Farlig i flere år

Objektivt sett er det liten tvil om at den 17 år gamle jenta oppfyller betingelsene for forvaring.

Helt fra hun var liten ble hun utsatt for betydelig omsorgssvikt fra morens side. Allerede i 11-årsalderen viste hun tiltagende avvikende atferdsmønster, noe som blant annet besto i selvskading og ønske om å drepe. I april 2012 forsøkte hun å tenne fyr på sengen hvor faren lå og sov. Siden den gang har hun vært til psykiatrisk behandling i ulike institusjoner.

Også i tiden etterpå har hun gjort seg skyldig i flere voldshandlinger.

Hun har siden hun var 11 år blitt vurdert som farlig, og de rettspsykiatrisk sakkyndige er av samme oppfatning. De mener risikoen er stor for at hun vil begå nye, alvorlige voldshandlinger dersom hun slippes fri.

15-åringen ble dømt til forvaring. Siden har hun vært tvangsinnlagt på psykiatrisk.

Lang behandlingstid

De sakkyndige konkluderer med at hun lider av flere alvorlige personlighetsforstyrrelser. Psykiaterne antyder et behov for behandling som minst strekker seg over ti år, sannsynligvis enda lenger.

Det er med dette bakteppet at lagmannsretten konkluderer med at ordinær fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet mot nye voldshandlinger. Gjentagelsesfaren vil etter rettens oppfatning være stor over et vesentlig lengre tidsrom enn en ordinær fengselsstraff vil utgjøre.

Avgjørelsen om å dømme et barn til forvaring, kan ikke ha vært enkel for dommerne i lagmannsretten. Adgangen til dette er som nevnt meget snever. Til syvende og sist er det dommernes skjønn som avgjør.

Bør til Høyesterett

Selv om det er gjort et samvittighetsfullt og godt arbeid både i tingretten og lagmannsretten, bør denne saken ende på Høyesteretts bord.

Det er flere grunner til det, for eksempel forholdet til Barnekonvensjonen og hva som ligger i lovens formulering «helt ekstraordinære omstendigheter».

Så var det dette med skjønnet. I tidligere saker i Høyesterett har vi sett at skjønnet kan variere hos de forskjellige dommerne når det gjelder forvaring eller ikke, men da har det alltid vært voksne folk som er dømt for alvorlige forbrytelser.

Ikke et barn.

Skal et barn dømmes til forvaring, bør dommen ha Høyesteretts stempel.



