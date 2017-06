Dreyer er adm. direktør for Eiendom Norge, eiendomsmeglerbedriftenes sammenslutning, og derfor programforpliktet til å være optimistisk slik at folk fortsetter å kaste penger inn i boligmarkedet.

Tirsdag kom det ferske tall, som viste at boligprisene falt i mai. Nå mener han åpenbart det er trist at boligprisene faller, men at det tross alt kunne vært verre.

En slik virkelighetsforståelse fremstår ganske pussig for oss som fortsatt husker tilbake til i fjor høst. Da var galopperende boligpriser en kilde til bekymring i den offentlige debatten, i så stor utstrekning at det faktisk ble tatt flere grep for å dempe den.

Når innstrammingene i lånereglene, nye krav til egenkapital og økt boligbygging faktisk ser ut til å ha effekt på markedet, er liksom det også problematisk. Og med fall i prisene kommer naturligvis advarslene om at nedgangen blir selvforsterkende, blant annet fra Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce i DN.

Så: Skal vi frykte boligkrakket nå?

Roper man ulv lenge nok ...

Svaret er for så vidt både ja og nei. Det fremste kjennetegnet på en økonomisk boble er at den er vanskelig å kjenne igjen før den sprekker. Og nordmenn har investert så store summer i boligmarkedet at et krakk vil ha store følger for norsk økonomi som helhet.

Derfor bør vi alltid frykte krakket. Før eller siden får økonomiske pessimister som Harald Magnus Andreassen og Ola Grytten rett – roper man ulv lenge nok, kommer den til slutt luskende ut av skogen.

Men isolert sett kan kun profesjonelle boligmarkedsaktører være lei seg over tallene som ble lagt frem i dag.

Den mest åpenbare tolkningen er at nedgangen er en kjærkommen korreksjon i et marked som spesielt i Oslo var i overkant glohett i fjor. Boligprisene har fortsatt vokst med åtte prosent de siste tolv månedene – i Oslo nesten 17 prosent.

Med høy aktivitet i markedet og oppgang siste måned i alle andre byer enn Oslo, er det lite som tyder på at folk lar seg skremme.

For oss som har investert i boligmarkedet i byene er det ikke akkurat grunn til å miste nattesøvnen.

Gode tider, lave renter

Boligprisene i landets fire største byer er nå 2,5–3 ganger høyere enn i 2003.

Til en viss grad reflekterer det de jevnt over gode tidene i norsk økonomi, kombinert med lave renter etter finanskrisen, da veksten har vært spesielt sterk.

Problemet er at nordmenn ideelt sett burde ha investert mer i bedrifter som skaper verdier, i stedet for å putte alle pengene sine i bolig.

Men så er det altså slik at staten har gitt nordmenn svært sterke incentiver til det siste: Rentefradrag og skattefri gevinst ved salg er med på å vri investeringene vekk fra næringslivet. Disse reglene synes å være nær hellige, i hvert fall er ingen politikere i posisjon villige til å lytte til rådene fra blant andre Det internasjonale pengemarkedsfondet og OECD om saken.

Heller ikke de profesjonelle aktørene i eiendomsmarkedet – som Dreyer – synes det er vits i å revurdere incentiver som bidrar til at folk sluser sine penger inn i eiendomsmarkedet.

Jeg skjønner dem jo. For Eiendom Norge og andre bransjeaktører kunne jo det føre til at ting ble enda mer dystert.

Fikk du med deg denne?