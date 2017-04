Situasjonen foran morgendagens første runde av det franske presidentvalget var på en måte stabil: Sentrumskandidat Emmanuel Macron lå i tet, litt foran ytre høyres Marine Le Pen. Deretter kom den tradisjonelle høyrekandidaten Francois Fillon og Jean-Luc Mélenchon fra ytre venstre.

Marginene var små, men Macrons brede appell og Le Pens velgerlojalitet bidro til deres favorittstempel.

Spenningen var der likevel, for Fillon og Mélenchon har gjort det bedre enn ventet den siste måneden. Det gjelder særlig sistnevnte, som har gått fra 11 til opp mot 20 prosents oppslutning.

Siden mange franskmenn i alle fall inntil de siste dagene har vært i tvil om hva de skal stemme, kunne man se for seg Fillon eller Mélenchon slå til på søndag.

IS hjelper høyresiden

Så kom terrorangrepet i sentrum av Paris, der minst én politimann mistet livet, sent torsdag kveld. «Den islamske staten» (IS) har påtatt seg skylden.

Angrepet var så lite at det ikke nødvendigvis påvirker valget. Man kan høre et svakt ekko fra britenes folkeavstemning om EU-medlemskap i fjor. Da en høyreekstremist drepte Labour-politiker Jo Cox like før avstemningsdagen, trodde mange at dette ville avgjøre et jevnt løp til fordel for EU-tilhengerne. Det skjedde som kjent ikke.

Men angrepet i Paris har større klangbunn enn drapet i Storbritannia hadde. Franskmennene har gjennomlevd flere store terrorangrep. For bare få dager siden ble et nytt sådant avslørt i siste liten av sikkerhetsmyndighetene. Ekstremister i Marseille ville angripe presidentkandidatene.

Sikkerhet, terror og ekstrem islam har skutt til topps på dagsordenen.

Le Pen profiterer

Hvis noen tjener på det, er det Marine Le Pen, lederen av Front National. Hun har messet om sikkerhet, terror og muslimer gjennom hele valgkampen. De siste ukene har hun hatt en dalende kurve, kanskje fordi en del var lei av monotonien hennes.

Noen begynte å lure på om Le Pen ikke ville klare å komme seg til andre runde. Det er det nok bare å slutte å lure på nå. Hennes allerede lojale tilhengere vil bli fullmobilisert. Kanskje trekker hun i tillegg en del engstelige velgere fra andre deler av det politiske spekteret.

Også Francois Fillon kan profitere dersom terrorangrepet påvirker stemmegivningen. Den tidligere statsministeren ble rammet av en skandale tidlig i valgkampen, da det ble avslørt at han har latt offentlige penger tilflyte familiemedlemmer på irregulært vis.

Skandalen er tydeligvis så typisk fransk at mange velgere ser gjennom fingrene med den. Fillon har holdt seg ganske høyt på målingene.

Fillon kan også tjene

Nå kan Fillon oppfattes som et trygt valg: En sterk, erfaren mann som opptrer resolutt i debatter og ser ut som en president. Svakheten er at han er for konservativ og religiøs for de fleste franskmenn, men valgkampen har jo ingen kandidater med bare gode sider.

De to taperne synes åpenbare: Emmanuel Macron vil for mange nå fremstå som for uerfaren og lett – og Jean-Luc Mélenchon som altfor langt til venstre.

Det kanskje verste av de realistiske scenariene for alle som vil unngå Marine Le Pen som president, er dette: Le Pen får flest stemmer på søndag. En svekket Macron blir nummer to.

Deretter vil ytre høyre-lederen kunne hamre på favorittemaet sitt og fremstille rivalen som myk og uerfaren helt frem til finalen søndag 7. mai.

Macron er sårbar

Alle målinger har vist at Macron vil slå Le Pen i duell med cirka 60 mot 40 prosent. Men det er vanskelig å måle hypotetiske valg. Så snart første runde er avviklet, vil det komme ny dynamikk inn i valgkampen.

Jihadistene har slått til én gang og kan slå til igjen. De har følgende, enkle kalkyle: En president Le Pen vil stenge grensene og innføre drakoniske sikkerhetstiltak mot Frankrikes store muslimske befolkning. Konfliktene vil spisse seg til. IS og andre vil dermed få det lettere med å rekruttere nye krigere som er klare til å trekke flest mulig uskyldige inn i døden. Er jihadistene riktig heldige, kan det bli borgerkrig.

Heller ikke jihadistene har noen omsorg for vanlige muslimer – de er tvert imot fiender som også myrdes i hopetall.

Om konservative Fillon kniper seg foran liberale Macron, vil situasjonen bli vanskeligere for Le Pen. Han er mer erfaren enn henne og har en klar lov og orden-profil. Han antas også å ville gå hardt til verks for å bekjempe trusselen fra jihadistene, men uten å gå til ytterligheter.

Risikabelt å spekulere

Igjen, de siste årenes erfaringer tilsier at man skal være forsiktig med å spekulere for mye om velgeres adferd. Kanskje betyr en død politimann eller to ikke så mye. Kanskje holder Emmanuel Macron koken. Kanskje fortsetter Jean-Luc Mélenchon sin fremgang og kniper seg foran Le Pen og Fillon.

En finale mellom en liberaler og en sosialist virker helt ulogisk, slik situasjonen er nå, men det er så mye som er ulogisk i våre dager.

Man skal forresten også være forsiktig med å spekulere for mye i hva et valgutfall vil innebære. Marine Le Pen er ikke dum. Hennes parti vil dessuten være sjanseløst i valgene til nasjonalforsamling i juni, så hun vil som president måtte samarbeide med mer moderate krefter. Det er ikke sikkert at jihadistene får så mye å glede seg over som de håper.

