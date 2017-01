Ingen annen amerikansk utenriksminister har sagt det ærligere enn John Kerry:

Benjamin Netanyahus bosettingspolitikk «gjør to stater umulig», og USA har nå gitt opp å påvirke den israelske høyrelederen.

Tom verktøykasse

Derfor la ikke supermakten ned veto mot FN-resolusjonen som lille julaften fordømte den ekspansive israelske utbyggingen av palestinsk land. Obama-administrasjonens politiske verktøykasse er med andre ord tom. Da gjensto det bare - for første gang i Obamas åtte år i Det hvite hus - IKKE å sette foten ned for en Israel-kritisk resolusjon. Altså ren demonstrasjonspolitikk - i mangel av noe mer effektivt.

For alle skjønner at den ikke får Benjamin Netanyahu til å forandre kurs. Spesielt når Obamas etterfølger så klart ber Israels egenrådige leder om å holde ut:

«Vær sterk, Israel, 20. januar kommer raskt!», tvitret mannen som da innsettes som USA 45. president.

På den israelske høyresidens uforsonlige ytterkanter jubles det: «Den palestinske statens epoke er over,» sier utdanningsminister Naftali Bennett fra partiet Jødisk Hjem. «Den messianske tidsepoken er innledet», suplerer innenriksminister Aryeh Deri som leder de ultraortodokse i Shas.

Det er fristende å føye til: Stakkars Israel! Stakkars palestinere!

Fra lys til mørke

Da Obama i juni 2009 holdt sin berømte Kairo-tale, så det ganske lyst ut. Der satte han den isralelsk-palestinske konflikten på dagsordenen fra dag én. Men vi som av den grunn trodde den nyvalgte presidenten hadde en plan, tok dessverre feil.

Dessuten undervurderte han hvor egenrådig og ideologisk envis Netanyahu er.

«Will he blink? Obama vs Netanyahu», preget hele forsiden av «The American Conservative» allerede våren 2010. Det var under en av de tidligste stridene mellom de to. Utløst av at visepresident og profilert Israel-venn Joe Biden ble ydmyket av ferske bosettingstillatelser da han kom til Israel på fredsbesøk.

Det utløste raseri i Obama-leiren. Ja, det påstås at bare ektemann Bill har hørt Hillary Clinton sintere enn da hun i en 43 minutter lang telefonsamtale lekset opp for Netanyahu hva hun mente om slikt.

Grov fornærmelse

Siden har forholdet mellom USAs president og Israels statsminister vært mildt sagt kjølig. Ingen israelsk statsminister har markert større uenighet med sin viktigste alliert. Og ingen har bedrevet mer offentlig ydmykelse av ham.

Tydeligst i mars 2015 da Netanyahu i en allianse med republikanerne og bak Obamas rygg talte direkte til den amerikanske kongressen og hamret løs på USAs Iran-forhandlinger.

I Israel advarte hele 180 tidligere ledere i det militære og i etterretningstjenesten mot denne grove fornærmelsen mot USAs president, men ble oversett.

Svekker Israel

Også denne gang advares det: «Du svekker Israel. Du er maktsyk og mister taket på virkeligheten», siteres opposisjonsleder Isaac Herzog, mens tidligere utenriksmister Tzipi Livni slår fast at «vi kan ikke støtte en regjering som gjør våre allierte til fiender med sin politikk».

Benjamin Netanyahu overser dem alle. Grunnen er åpenbar. Israels statsminister og hans allierte har aldri hatt til hensikt å bidra til virkeliggjørelsen av en palestinsk stat. Man skal være blind for ikke å se at den systematiske utbyggingen av Vestbredden umuliggjør et levedyktig Palestina.

Allerede i 2007 advarte statsminister og tostatstilhenger Ehud Olmert mot en «demografisk bombe, druknet i blod og tårer». Nå er det John Kerry som advarer mot at en torpedering av tostatsløsningen vil medføre at Israel «aldri vil klare å sikre langvarig fred med den arabiske verden - det kan jeg si med sikkerhet».

Igjen møtes slikt med at Israel «snur ikke det annet kinnet til», fra Netanyahus side. For ham er dette et spørsmål om makt og ideologi. Makt fordi hans koalisjonspartnere aldri vil akseptere en tostatsløsning. Og høyresionistisk ideologi fordi han selv tror på et Israel som for all fremtid skal beherske området som det internasjonale samfunn har definert som palestinsk.

«Vi har Trump»

Siden Oslo-avtalen i september 1993 ble undertegnet på plenen foran Det hvite hus, har presidentene Clinton, Bush og Obama arbeidet for å gjøre tostatsløsningen til en realitet. Nå har også den siste av disse gitt opp.

«Hva er Obama?», spurte Israels kulturminister Miri Regev retorisk i et TV-intervju og svarte selv: «Obama er historie. Vi har Trump.»

Og til nå tyder ingenting på at Donald Trump har ønske om, eller vilje til, å gjøre det som er nødvendig for å få til noe som minner om en ekte fredsløsming.

Spesielt ikke i en tid da det israelsk-palestinske oppgjøret ikke lenger er «alle konflikters mor». Det er kommet i skyggen av så mye annet i Midtøsten.

Derfor må vi nok venne oss til å snakke om et enstatsproblem istedetfor en tostatsløsning. For palestinerne vil det bety en hel meny av lidelse. Den vil stimulere en økt radikalisering og økende voldsspiral. For israelerne vil det bety at stadig mer brutale midler må tas i bruk for å undertrykke en voksende palestinsk minoritet.

Obamas åtte presidentår har ikke ført Midtøsten én kvadratmeter nærmere en tostatsløsning. Dette faktum er Netanyahus store seier. Men en slik seier kan komme til å danne grunnmuren i fremtidens store israelske tragedie.

For som John Kerry sa det i sitt 75 minutters sterke romjulsbudskap:

«Hvis valget er én stat, kan Israel enten være jødisk eller demokratisk. Det kan ikke være begge deler.»

harald.stanghelle@aftenposten.no