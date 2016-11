Du fikk sikkert med deg Kristoffer Joners Facebook-stunt. Tilsynelatende et smart trekk fra en kar som ville samle inn penger til rettshjelp til asylsøkere, krydret med en tydelig kritikk av Listhaug.

Problemet er at hele greia var regissert av et reklamebyrå på vegne av Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Mange følte seg lurt, og NOAS sitter igjen med en kraftig skrape i lakken. Intensjonene var sikkert de beste, men veien til helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner.

Trøsten er kanskje at innvandrings- og integreringsministerens håndtering av Joner-posten er forutsigbar (polariserende kommentar postet på Facebook med tydelig oppfordring til å like og dele), men minst like svak.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

«Hylekoret tar helt av. Hva vil de? Svenske tilstander i Norge?» Og: «Lik og del! Bli med å si klart og tydelig ifra at vi ikke lar oss stoppe av dette hylekoret. Vi vil fortsette å kjempe for en streng og bærekraftig asylpolitikk som sikrer den norske velferdsmodellen». Er dette en statsråd verdig?

Listhaug vet at mange vil like og dele. Da får det heller være at hun etterlater sjefen sin, selveste statsministeren, i en ytterst pinlig spagat.

Pynter seg med ytringsklima

– Vi politikere har et særlig ansvar, sa statsminister Erna Solberg da hun i går lanserte regjeringens erklæring mot hatefulle ytringer. Hun snakket engasjert og sikkert ektefølt om hvordan vi skal oppføre oss i sosiale medier, om å skape et ytringsklima der alle tør ytre seg, og hvordan hun vil bedre ytringsklimaet ved å øke innsatsen i skole, politi og andre samfunnsinstitusjoner.

Anine Kierulf, jurist og forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, sa seg helt enig i at politikerne har et særlig ansvar da NTB spurte henne like etter. Samtidig påpekte Kierulf det åpenbare, at enkelte statsråder kommer med utspill som er lite egnet til å skape saklig og god debatt, men heller skaper splittelse, og ba Solberg feie for egen dør.

Signe Dons

Der ligger det oppsiktsvekkende: På spørsmål om hvorvidt enkelte av hennes statsråder bidrar til et debattklima som kan gi næring til hatefulle og ekstreme ytringer, særlig om flyktninger og innvandrere, nekter Solberg å feie noe som helst, og det med en forbløffende svak begrunnelse.

– De synspunktene har vært der uavhengig av hva statsråder har måttet mene om disse tingene, svarte Solberg. Les det sitatet en gang til. Gjerne etter å ha lest kommentarfeltene i noen av statsrådenes Facebook-poster.

Logikken er slik: Hvis et synspunkt finnes et eller annet sted der ute i folkedypet, er det greit for en statsråd å videreformidle det. Det, mine damer og herrer, er populisme på sitt aller verste.

Europeisk bekymring for norsk politikk

Anine Kierulf er ikke den eneste som har kritisert norske politikere for å være dårlige rollemodeller. Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI) har i mange år uttrykt bekymring for økende populisme og fremmedfiendtlighet i Norge. I sin rapport, som nylig var tema for et seminar i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet, nevner de to konkrete eksempler.

Det ene er en påstand som i en periode ble gjentatt mange ganger av ulike Frp-politikere, nemlig at det foregår en snikislamisering av Norge. Det andre er Siv Jensens utspill i NRK i 2012, der hun tok til orde for å deportere romfolk. Rapporten var ferdig ved inngangen til 2015. Hadde den vært nyere, kunne listen kanskje vært lenger.

Hånlige og splittende politikere

Ikke alle populistiske utspill fra regjeringskontorene kan kategoriseres som hatefulle ytringer, og slett ikke ulovlige. Men stadig flere havner i kategorien polariserende, splittende, hånlig og nedlatende. Som hylekor-responsen på Joners Facebook-post. Eller Listhaugs og fiskeriminister Sandbergs felles angrep på Dagsavisen-kommentator Hege Ulstein. Eller Sylvi Listhaugs Facebook-post noen timer før Solberg åpnet regjeringens integreringskonferanse for en måned siden, der Listhaug slo fast at «Her i Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt».

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer er både velment og prisverdig. Den inneholder mye bra, og ikke minst er det blitt produsert ny og etterlengtet forskning som danner grunnlaget for strategien.

Denne forskningen bekrefter det Solberg sier. Politikere har et særlig ansvar. Solbergs hodepine er at enkelte av hennes egne regjeringsmedlemmer ikke tar dette ansvaret.

Det er ikke nok å pynte seg med plussord som ytringsfrihet, ytringsklima og meningsmangfold. Skal strategien bli noe mer enn hul retorikk, må statsministeren rydde opp i egne rekker. Lik og del!