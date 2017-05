«Stigmaet som dreper.» Det er en samfunnsdiagnose, og det er tittelen på et innlegg som de siste dagene er blitt mye delt i USA. Skribenten forteller om da hun fikk marerittbeskjeden: Du er smittet av det dødelige viruset hepatitt C.

Kvinnen skriver at hun ble diagnostisert som 20-åring, i forbindelse med at hun fødte sitt første barn, men gikk mange år ubehandlet – mens hun møtte fordommer som at hun var narkoman eller hadde hatt risikabel sex.

Som om frykten for å dø en smertefull død og la barna sine sitte igjen uten mor ikke var nok.

Alvorlig diagnose

Viruset kan gi sykdom som skader leveren, og resultere i kreft og død. Den er skambefengt, og pasienter rapporterer om at de møtes med stigmatisering – til og med av helsepersonell.

Fordi de fleste med hepatitt C har slitt med sprøytebruk, fordømmes de som er smittet med viruset som uansvarlige, at sykdommen er selvforskyldt, og de sees på som mindre verdt.

Om potensielt infiserte er redde for å bli sett på som urene eller svake dersom de diagnostiseres, kan de nøle med å bli testet og behandlet.

Paralleller til «homopesten»

Resultatet kan bli alvorligere sykdomsforløp og, ikke minst, flere smittede. Mange kjenner smertelig godt til konsekvensene av hiv-stempelet «homopest» for bare et par tiår siden.

Gjennom TV-serien Tørk aldri tårer uten hansker fikk også vi som ikke var der se hvordan aids ble synonymt med skitten homosex og dypt skamfullt – syke ble avskrevet av alt fra leger til familie. Stigmaet henger fortsatt ved.

Hiv-positive Kim Fangen oppsummerte situasjonen slik: Stigmatisering og selvstigmatisering er vår verste fiende.

I dag dør flere av hepatitt C enn av hiv.

Ikke bare medisinere de sykeste

Senest i august i fjor gikk overlege Tore Gutteberg ved Universitetet i Nord-Norge ut og advarte mot stigmatisering av hepatitt C-smittede. Han mener verden må gjøre det samme som da hiv-epidemien herjer som verst: gå fra å medisinere de sykeste til å medisinere alle.

Professor Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø istemte og mener det er blitt gjort alt for lite for å forebygge og stanse denne «stille epidemien».

Meg bekjent er det kun Senterpartiet som er i front her hjemme: De ønsker en handlingsplan og forpliktende tiltak. Jeg ser gjerne at dét blir en debatt nå under valgkampen.

Globalt har Leger Uten Grenser gått hardt ut mot det de mener er en absurd medisinpris, som i praksis gjør det umulig for pasienter fra lavressursland å få behandling. Organisasjonen har også formelt klaget inn en av legemiddelprodusentene til Det europeiske patentkontoret. Målet er å fjerne patentbeskyttelsen, så medisinen kan produseres og selges til en billigere pris.

Det finnes ingen vaksine mot viruset – medisinsk behandling er eneste humane alternativ.

Politisk og personlig ansvar

I dag er det et uholdbart gap mellom hepatitt C-smittede og -behandlede. I Norge er forholdet hele 1000 mot 500 – årlig.

Misforholdet er alvorlig. Det må helsemyndighetene gjøre noe med. Stigma er dødelig. Det kan alle gjøre noe med.

Twitter: @Ingeborgborg

Facebook: IngeborgSenneset

Snapchat: ingeborgsenn

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter